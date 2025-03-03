電動物流車助力臺灣綠色運輸

【撰文／邱璟綾】

隨著全球邁向淨零排放，綠色運輸被視為具潛力的減碳產業之一。在經濟部產業發展署支持下，工研院推動電動物流車產業發展成果豐碩，期望加速國內商用電動車產業鏈發展，引領臺灣物流運輸邁向無碳未來，助力臺灣重要產業的綠色競爭力。

2050淨零排放是全球趨勢，也是臺灣產官學界的共同目標。根據國發會公布的12項臺灣淨零轉型關鍵戰略中，「運具電動化及無碳化」是重要的轉型方向之一，顯見結合電動車的低碳物流服務，將成為永續運輸的關鍵。

因應國際市場對綠色供應鏈需求提高，工研院除了透過技轉強化國產電動車基礎，日前再攜手產業界，包括中華汽車、威剛科技、新竹物流、嘉里大榮物流、祥億貨運、國瑞汽車、起而行綠能等，展示電動車技術在物流業的應用成效，使國產電動物流車可望成為暨電動公車及大眾用車之後，國內實踐運具電動化及無碳化的最後一塊拼圖。

技轉強化國產電動車基礎

隨著國際市場對供應鏈減碳的需求提高，電動物流車不僅是邁向低碳交通的解方，更是實現智慧物流的關鍵一環。經濟部產業發展署簡任技正童建強表示，產發署長期推動各類創新、智慧化的低碳運輸方案，目前國內已經推出的電動機車、乘用車、巴士等電動化車輛方案，而在電動商用車領域，國際間的大規模量產仍不普及。經濟部產發署於112年提供電動商用車示範運行補助，支持車輛製造與物流業者合作實地測試，驗證電動商用車的品質與安全性。未來，產發署將持續與產業界密切合作，加速物流產業的數位轉型，攜手創造更清潔、更永續的運輸環境。

工研院機械與機電系統研究所資深技術專家饒達仁表示，物流車電動化的關鍵「三電」，不外乎電機、電控與電池系統，其中在電機與電控方面，工研院協助廠商進行動力模組系統、高瓦數控制器等相關零組件設計與開發，並將關鍵技術技轉至相關業者，一同推動國產國造的電動物流車。

包括參與中華汽車及國瑞汽車的電動貨車前期技術開發，技轉「電動車輛底盤系統設計開發」與「動力系統整合技術」予中華汽車、「130kW整合式動力馬達與驅控器技術」予士林電機，中華汽車整車研發團隊進行設計、系統整合與開發、及量產；協助國瑞汽車建立電動車輛系統整合，強化國產電動車輛的設計基礎。

饒達仁表示，工研院將持續協助產業研發5噸電動貨車及輕量化冷鏈電動車，強化載重、續航與冷鏈應用能力，同時深化電動車智慧應用，期待電動物流車技術立足臺灣、輸出國際，引領臺灣物流產業朝低碳化與智慧化邁進。

打造低碳物流車隊

在展示會中，中華汽車首度曝光即將上市的3.5噸智慧電動小貨車ET 35，預計2025年下半年即可投產，將是國內第一款正式量產的3.5噸電動商用車。接下來，新竹物流將投入30輛ET 35電動物流車，用於B2B及B2C物流運輸，逐年取代傳統燃油車。

中華汽車協理劉坤一表示，ET 35從底盤、電池、傳動系統到車聯網等重要技術，均由中華汽車自主設計，或與臺灣供應鏈廠商合作開發，國產化比率高達9成以上，要打造第一款臺灣自主研發的電動商用車，同時提供可應用於車輛管理系統的車聯網雲端服務，協助國內物流業者達到綠色轉型的目標。

新竹物流事業群總經理張聰海則指出，物流車隊若能導入電動車，可降低整體燃油成本並提升企業形象。他透露，新竹物流已率先採購30輛電動物流車，將於2025年陸續應用於B2B及B2C物流運輸，希望以此拋磚引玉，帶動國內物流業者開啟低碳貨運服務。

威剛科技則分別與嘉里大榮物流及祥億貨運合作，投入國瑞汽車3.5噸電動小貨車、威速登電動三輪車，並搭配自家開發的低碳物流平台，透過計算物流運送碳排量與AI優化配送路徑，有效管理物流車輛，進一步降低車輛碳排量，致力於建立低碳物流車隊，推動「最後一哩」綠色運輸服務。

威剛科技副總經理江昌憲表示，威剛致力於推動自家開發的低碳物流平台，透過計算物流運送所產生的碳排量，與AI優化配送路徑，能有效管理物流車隊，進一步降低車輛繞行所產生的碳排量。

嘉里大榮協理胡明昌則表示，電動三輪車界於貨車與機車之間，具有節能、靈活等優點，目前公司已採購部分電動三輪車，未來將逐步引進低碳物流車隊，以綠色運輸服務，為永續發展注入新的動力。

工研院持續深化電動車智慧應用，讓電動物流車技術立足臺灣、輸出國際，引領臺灣物流產業朝低碳化與智慧化邁進。