科技之翼／AI無人機重塑遠洋漁業新時代

【撰文／賴宛靖】

傳統遠洋漁業因高成本、高風險且高度仰賴船員經驗，正面臨少子化與勞動力短缺等嚴峻挑戰。為解決此議題，工研院與金屬中心攜手開發「低碳智慧漁搜機隊系統」，結合智慧物聯網（AIoT）與無人機技術，透過科技創新大幅提升漁搜效率，為全球遠洋漁業的智慧轉型與永續發展開創新局。

臺灣四面環海，漁業是臺灣經濟和文化不可或缺的一環。傳統遠洋漁業作業方式複雜，漁船出航後需達成指定的捕撈成果，才能返航卸貨，由於出海一趟油錢可觀，加上海洋資源逐漸枯竭，漁獲量變得越來越無法確定，因此，為了提高漁搜效率，船員通常會根據過往經驗，將裝有感測器的電浮標放置於魚群迴游海域，電浮標可與衛星連線，並與電子海圖機連動，將精確的座標傳給船長或漁撈長。但如此做法也非萬無一失，如電浮標可能遭競爭對手的破壞，大大干擾捕撈作業。

「要做到精準捕撈，避免做白工，需出動直升機進行魚群探勘」高雄區漁會理事長謝龍隱說，直升機租用費用平均每月約新臺幣180萬元，還需配備2名工作人員，機師負責飛行、瞭望手坐副駕駛座，根據經驗用肉眼辨識海面上有無「起白」現象及以海水顏色深淺來判斷是否有魚群，瞭望手再透過無線電跟船上的漁撈長通話回報後，再由漁撈長進行最後判斷，導引漁船前往捕撈。直升機探魚成本高昂，燃油碳排壓力越來越大，且海面低空飛行也需冒著極大風險，加上捕魚經驗難以傳承，在在都讓漁業的未來充滿挑戰。

AI無人機 高效魚探新典範

針對這些痛點，工研院開發「低碳智慧漁搜機隊系統」，搭配金屬中心研發的垂直起降（VTOL）無人機協助魚探，具備「一鍵部署自動巡航」、「無人機群管理系統」、「即時AI辨識魚群」、「自動返航動態降落」等四大特色，展現出遠洋漁業數位轉型的無限潛力。

工研院資訊與通訊研究所副組長周業凱表示，「低碳智慧漁搜機隊系統」以工研院開發的精準漁業AIoT加值系統，驅動金屬中心開發的長距離（30公里）、長航時（超過1.5小時）VTOL定旋翼無人機進行漁搜，系統可自動規劃航線，一鍵就能讓無人機自動起飛自動巡航，同時具備機群管理功能，可同時派遣4架無人機巡航。無人機飛行時，機上攝影機會自動回傳影像，系統可即時讓漁撈長觀看畫面，當無人機巡航發現魚群資訊時，系統可動態召回無人機返航降落到漁船，並導引漁船前往魚場捕魚，協助漁撈長搶佔漁撈先機。

面對海洋瞬息萬變的天候，需有具備能於7級風雨下仍可垂直起降、操作的無人機，金屬中心發展的VTOL定旋翼機，可抗腐蝕、高度抗風雨，具備垂直起飛（旋翼模式）、定翼航行、垂直降落（旋翼模式），或自動衝網降落（定翼模式）功能，符合遠洋漁業需要的部署彈性與機動性。

周業凱指出，系統將結合先進的電浮標系統進行魚探資料導航規劃，將所蒐集到的魚群資訊可視化，還具備AI熱點分析功能，結合AIoT技術與漁場熱點大數據分析，把過去難以言傳的老漁民經驗，用智慧科技轉化為數位資產，大幅提升魚群探勘效率。

「低碳智慧漁搜機隊系統」讓漁撈長能在漁船上遠端指揮無人機進行魚群搜尋，彷彿空中飛翔的老鷹，以銳利的「鷹眼視角」協助漁船快速定位漁場，大幅提升作業精準度與效率，開創遠洋漁業智慧作業的新模式。

數位轉型 減輕環境與人力壓力

為了進一步強化系統的實用性，提升國際市場的競爭力，研發團隊攜手臺灣遠洋漁業龍頭，2023年第一季參與遠洋漁業的出海任務，成功於北太平洋馬紹爾群島附近之柯斯雷島進行場域實證。

「低碳智慧漁搜機隊系統」是全球首創遠洋漁業無人機隊系統，充分展示了臺灣在科技創新方面的領先實力，也積極參與國際合作平台、為國爭光。近期成功在2024 APEC PPSTI提案獲得支持，在經濟部產業技術司及APEC創新政策夥伴會議PPSTI（Policy Partnership for Science, Technology and Innovation；PPSTI）小組經費補助下，舉辦APEC精準漁業智慧科技應用國際研討會（APEC Forum on Building Precision Fishery Model Cases in the APEC Region with Smart Technology），來自美國、日本、秘魯、印尼、泰國、越南、菲律賓、巴布亞紐幾內亞以及我國等9個經濟體專家、貴賓與會交流分享智慧漁業科技應用，促進APEC 經濟體間智慧漁業科技應用與創新交流，建立國際交流管道促進合作機會。

傳統遠洋漁業長期依賴經驗與人力，漁搜效率受限於設備和技術，隨著全球推動低碳永續發展，漁業壓力日增。為了提升漁業競爭力，「低碳智慧漁搜機隊系統」為遠洋漁業的智慧化與綠色永續轉型開闢新道路，也幫助臺灣國際漁業市場提升競爭力，成為全球智慧漁業數位轉型的重要推手。