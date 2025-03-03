CES 2025／臺星攜手商化免疫細胞生產平台

【撰文／編輯部】

科技與醫療的創新結合正加速國際細胞治療市場發展。在CES 2025，工研院與新加坡RMT集團旗下博醫能生技宣布攜手合作，推動仿生磁珠免疫細胞生產平台（iKNOBeads）商品化，聚焦癌症與自體免疫疾病治療，拓展美國等國際市場，提供更安全、高效、低成本的免疫細胞療法，為精準醫療注入新動能。

隨著免疫治療市場的快速成長，技術創新與商業化成為推動產業發展的核心引擎。根據Grand View Research報告，2030年全球癌症免疫治療市場規模將達2,243億美元，2024至2030年的年複合成長率為8.3%。

為協助臺灣生技產業掌握此一龐大市場契機，工研院與新加坡RMT集團旗下博醫能生技於CES 2025展會中宣布合作，透過工研院的衍生新創公司「艾諾細胞科技」，共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產平台（iKNOBeads）」商品化。該技術不僅曾榮獲全球百大科技創新獎與愛迪生獎雙重殊榮，更具備在癌症與自體免疫疾病治療中開創創新解決方案的潛力，將致力搶攻包括美國在內的國際市場，為免疫細胞療法帶來更安全且可靠的突破。

工研院院長劉文雄表示，CES是全球最具影響力的科技大展之一，更是工研院展現創新技術的平台。去年參展工研院吸引到1,500家世界各地的洽談廠商，今年鎖定「Wellness Tech」、「Smart Medical」兩大主題參展，大秀10項亮點科技，就是希望透過這個國際級舞台，讓世界看見臺灣當前最尖端的科技研發，同時也希望找到更多元的合作契機，讓更多人享受到臺灣的創新科技應用。此次攜手RMT集團，透過工研院即將成立的衍生新創公司「艾諾細胞科技」，將「仿生磁珠免疫細胞生產平台」推向市場，目標申請美國FDA藥物管理檔案（Drug Master File；DMF）登錄後，進軍免疫細胞藥物市場，成為全球免疫細胞治療產業鏈中的關鍵原物料供應商。

新加坡RMT集團總裁石原智博表示，智慧醫療是全球趨勢，也是醫療創新、精準醫療的核心領域，這次合作對RMT集團和工研院雙方都是一個最強、最完美的組合，工研院世界級的技術實力是有目共睹的，而RMT集團則長期擁有國際資源與通路，雙方強強聯手，將共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」商品化，這也是雙方合作走向國際市場的第一步，希望造福更多民眾邁向健康。這項技術突破性地提升了免疫細胞治療的生產效率，顯著縮短治療周期，將有助於大幅提升癌症治療和患者的康復機會。特別期待這項技術在美國市場上的成功，預計將同時布局亞洲、歐洲及中東市場，預期可望成為全球醫療生技的標竿技術。

iKNOBeads 創新免疫細胞製程

免疫細胞的生產技術直接影響細胞藥物的品質、數量與功能。目前自體CAR-T細胞療法面臨生產時程冗長與成本過高的挑戰；異體NK細胞療法則因使用基改癌細胞株活化而存在安全性風險。

工研院研發的仿生磁珠（iKNOBeads）具有全球首創的可控制多突狀型態與尺寸均勻的優勢，不僅提供優異的再現性與反應性，還能藉由表面修飾物質組合的變化，活化不同免疫細胞。搭配自主開發的免疫細胞生產最佳化製程，經臨床檢體驗證，iKNOBeads在CAR-T與NK細胞生產效能上已超越國際競品，能夠產出質優量多且毒殺能力強的免疫細胞，兼具安全與高效能。此技術自問世以來，已榮獲2019年國家新創獎、全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）及 2020 年愛迪生獎（Edison Awards）等多項國內外獎項肯定。

「仿生磁珠免疫細胞生產平台（iKNOBeads）」，以全球首創的尺寸均勻且多突狀型態的磁珠，可活化免疫細胞，為精準醫療市場拓展新商機。

專為免疫細胞製造設計的仿生磁珠平台iKNOBeads，具有三大特色，第一，品質功能更高，NK細胞純度及體外毒殺癌細胞能力提升超過20%，預期療效更佳。第二，成本更低，CAR-T細胞生產磁珠減少6成用量，生產成本較傳統材料降低，價格可望更親民。第三，使用更安心，傳統使用癌細胞來活化NK細胞，有安全疑慮，使用磁珠來活化更安心。預計2025年申請美國FDA藥物管理檔案登錄，目標2026年完成登錄，並進入美國免疫細胞藥物市場。

免疫治療市場正迎來前所未有的快速成長，如何以創新技術解決當前治療模式的挑戰，是全球生技產業的共同課題。工研院與新加坡RMT集團攜手合作，不僅為免疫細胞療法提供更安全、有效且具經濟效益的生產技術，更為臺灣生技產業開拓了國際市場的重要契機。未來，隨著iKNOBeads商品化及全球市場布局的推進，不僅增進民眾健康福祉、造福更多患者，為臺灣醫療科技的創新締造重要里程碑。