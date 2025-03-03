CES 2025／AI智慧醫療創新

【撰文／賴宛靖】

這是山城中最具規模的醫院，李醫師是這裡的家醫科醫師。清晨，當病室沐浴在暖陽中，李醫師開始巡視病房，展開忙碌的一天。問診時，病人與外籍看護積極告知病情，這時李醫師的AI助手「MedBobi 醫護聲易通」，可將多達96種語言轉為文字，並整合醫療影像，生成病歷報告，李醫師不用分心紀錄找資料，只需用心傾聽、問診，為暖心醫療加溫。

下午，門診告一段落，李醫師前往山區的偏鄉醫療站駐診。「醫咖go+iMAS智慧醫療資訊平台」是他絕對不會忘記的隨身夥伴，醫療箱裡有眼底鏡、心電圖機、超音波掃描儀…「這是我的百寶箱，」李醫師說，輕量化醫材加上智慧閘道器，可即時將影像和數據傳回醫院，進行紀錄與分析，有必要時，還能遠端與專科醫師連線會診，守護偏鄉民眾健康。

忽然，醫療站門口一陣人群騷動，原來是附近日照中心的老人昏倒撞傷，緊急送來包紮止血。這時病人已經恢復意識，李醫師也立即進行必要處置，「還好發現得早，不然後果不堪設想，」照護員滿懷感謝，歸功於日照中心安裝「高隱私AI照護員」，才能在長者跌倒1分鐘內迅速發現，把握黃金救援時間。在這些智慧服務的背後，多虧「Janus AI智能資安管家」默默運行，隨時監控資訊安全，避免醫療資訊外洩。

這樣智慧的醫療場景，將不再只是想像，在CES展會上，工研院的技術已展現出實現這些畫面的可能性。隨著未來逐步落實，這些創新將融入我們的日常生活。

高齡浪潮來襲 智慧醫療Hold住全場

2050年，全球65歲以上人口將達16億，占總人口的16%；聯合國報告也指出，目前已有7.3億人超過65歲，未來30年的醫療需求將持續攀升，但世界衛生組織（WHO）提醒，全球約一半人口無法獲得基本醫療服務，必須仰賴智慧醫療技術的推升，提高偏鄉地區的醫療覆蓋率，才能解決資源不均的問題，這也點燃數位科技於醫療上的應用。近年來因AI技術大躍進，使得智慧醫療在診療效率、準確性與便利性上都有顯著進步。

根據麥肯錫（McKinsey & Company）研究，AI輔助診斷的準確率已達87%，在某些專科領域甚至超越了資深醫師的表現，科技進步不僅改變了傳統醫療模式，也開創智慧醫療的新局。研調機構Grand View Research報告顯示，2023年至2030年間，全球智慧醫療市場年複合成長率達12.8%，到了2030年市場規模將突破3,852億美元；Global Market Insight也指出，2023年健康照護AI應用市值為144億美元，預計2032年將超過2,812億美元，年均複合成長率達39.2%。

綜觀全球醫療發展趨勢，工研院針對未來醫療市場需求，研發出涵蓋遠距醫療、健康管理、數據安全、免疫治療等多領域的創新技術，「MedBobi 醫護聲易通」、「高隱私AI照護員」、醫咖go + iMAS智慧醫療資訊平台」及「Janus AI 智能資安管家」等，提供智慧醫療的全方位解決方案，並首度於美國消費性電子展CES 2025亮相。

MedBobi醫護聲易通 AI變身醫護助理

相信大家都有看診的經驗，了解醫師除了門診外，還得巡房、手術、研究、教學乃至管理與行政業務要兼顧，蠟燭多頭燒，如何協助醫師更專注關鍵業務，發揮最大價值呢？工研院研發的「MedBobi 醫護聲易通」結合生成式AI、大型語言模型與語音辨識技術，以科技有效提升醫護效率與精準照護。

「MedBobi 醫護聲易通」在診間可以協助將醫生與病患間對話直接轉為文字紀錄，並搜尋過去類似症狀的治療方式，預先提供建議，縮短診斷時間；還可協助醫護人員產出初診病歷、護理紀錄及會議紀錄，有效縮短交班時間，減少文書行政工作負擔。過去護理人員交班時需額外加班至少1小時撰寫紀錄，有了「MedBobi 醫護聲易通」的協助，僅需15分鐘即可完成。

值得一提的是，看診情境經常涉及不同語言的轉換，傳統語音辨識容易出錯。「MedBobi 醫護聲易通」不僅能精準辨識多語言轉換，還結合多模態生成式AI技術處理病歷與影像資料，例如解讀電腦斷層掃描與X光片，自動生成影像報告，更可透過增強資料庫（Retrieval-Augmented Generation；RAG）技術，進一步增加大型語言模型對於醫護專業知識的精準度，提供更專業的治療建議參考。如此一來，醫護可大幅減少文書處理的負擔，將更多心力放在診斷與治療上，有效提升醫療服務品質。

高隱私AI照護員 貼心守護不打擾

隨高齡化社會產生的長照需求不斷攀升，但因少子化勞動力短缺，臨床照護的壓力越來越大。過去透過影像監控的照護方式，對個人隱私的侵入較深，長者接受度不高，甚至刻意躲避鏡頭；此外，影像監控仍需靠照護者頻繁監看，對於臥床者效果不顯著，人力需求欲降不易。

工研院研發的「高隱私AI照護員」結合了熱成像與毫米波技術，進行24小時非接觸式的監測，可觀察病患呼吸、心率、體溫、血氧、血壓等健康數據，並能精準識別出臥床者的離床、跌倒與久臥等異常行為。當發生異常時，系統能在1分鐘內即時通報，抓住黃金救援時間；「高隱私AI照護員」係採用去識別化的熱成像技術，保障患者隱私，更適合應用於養護機構、遠距醫療中心及獨居長者的家庭，目前技術已應用於臺北市立聯合醫院，成為提升智慧健康管理效能的尖兵。

醫咖go+iMAS智慧醫療資訊平台 一卡皮箱診療零距離

新冠疫情後，遠距醫療迎來大躍進。研調機構Spherical Insights統計，全球遠距醫療市場規模，將從2022年的753億美元，成長到2032年的3,747億美元，年均複合成長率達17.4%。結合居家（Home）、醫療院所（Hospital）的「居家醫療照護服務模式（HOMESPITAL）」正在興起；醫材方面，醫院等級醫材轉向居家使用醫材、消費性電子產品醫材化成為趨勢。

針對行動醫療及機構篩檢等服務場景，工研院研發「醫咖go」整合串接15項輕量化醫材，包括手持式眼底鏡、掌上型超音波儀器、血壓計、12導程心電圖儀、傷口機等多項輕量化醫療設備，裝入軟殼式醫療包，讓醫護能夠「一卡皮箱趴趴走」，深入偏鄉為病患檢查。

「醫咖go」內建無線網路可隨插即用設計，結合「iMAS智慧醫療資訊平台」可自動記錄，透過行動網路把現場醫療影像與資訊回傳醫院端，還能由系統進行AI分析，為醫療人員預先判斷是否需要專科醫師進一步協助，提供適當治療建議，成為居家照護、遠距診療及健康管理的理想選擇。此外，該系統通過國際標準格式（FHIR）聯測，保障敏感醫資滴水不漏。現已技轉36家業者，其中群邁通訊與泰國最大的電信商True Digital集團及SI業者Turkey Communication Services合作，將遠距醫療解決方案帶到泰國。

Janus AI智能資安管家 網路威脅Get Out

智慧醫療快速演進、在各類物聯網設備廣泛應用下，醫療機構的資訊安全越來越重要。然而，醫療機構普遍缺乏資安專家駐點，傳統防火牆等資安解決方案既複雜又多仰賴手動操作，價格更是高昂。

工研院「Janus AI智能資安管家」，是專為連網設備所設計的資安解決方案，正適合醫療機構這類擁有關鍵資料的組織採用。有別於多數技術均阻擋「黑名單」，Janus採用零信任架構，強調「永不信任，一律驗證」的原則，結合AI技術將網路行為變成可視化，再以演算法自動產生「白名單」。透過身分驗證、存取控制和威脅偵測等多層次防護，以微網段隔離減少攻擊風險，加上非侵入式的部署方式，讓醫療機構無需配備專業的資安人員，也可輕鬆應對網路威脅。

「Janus AI智能資安管家」曾與醫療機構合作，成功在4小時識別出36萬筆異常資訊傳輸，顯示該醫院設備之間有非預期溝通，存在潛在資安風險。除醫院外，該技術也可延伸至智慧工廠與電動車充電樁等場景，智慧醫療資安管理的新典範。

運用AI科技，工研院正逐步為智慧醫療注入更多可能性，帶往更多場景，打造高效、安全且普及的健康服務體系，為民眾健康福祉實際帶來效益，為全球醫療開創出嶄新遠景。