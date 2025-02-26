CES 2025／AI深入百工百業 CES 2025大展直擊

【撰文／賴宛靖】

2025年美國消費性電子展（CES）匯聚超過4,500家廠商，展示最新技術與創新產品。這場年度盛會不僅囊括全球頂尖科技領袖與品牌，更是未來產業趨勢的重要風向球。今年CES，「AI」議題幾乎壓倒性地吸引眾人目光，其他議題包括數位健康，而永續發展、次世代移動科技及量子運算也很熱門。

工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲指出，CES 2025主題為「Connect, Solve, Discover, Dive In」（連結、解決、發現、潛入），象徵科技不僅融入生活，也突破既有框架，深入百工百業與日常生活。在展會上可以看到AI深度賦能，讓CES已不只是電子產品的展示會Consumer Electronics Show，而變成是Consumer "Everything" Show。也就是隨著AI運算的加持，加上自駕車技術、智慧家庭／城市、與機器人發展的成熟，科技的力量正把人類的夢想化為現實。此外，今年CES首度聚焦量子科技，象徵「量子元年」的來臨，預計2030年將進入應用階段，預示著未來科技將全面變革。

AI大顯身手 重塑未來消費市場

工研院產科國際所副所長紀昭吟則以OpenAI的AI發展5階段模型，帶出在CES上的見聞。「多數產品已從只能對話的第一階段，逐步進入理解情境並提供建議的第二階段，甚至已邁向「代理人角色」的第三階段」，紀昭吟補充，「物理AI」更是2025 CES的重點。有別於大型語言模型AI專注於圖像、文字和語音處理，物理AI模型能理解實體世界例如重力、慣性、幾何空間關係等，逐漸促成人形機器人能展現精細肢體動作、四足機器人可在複雜地形靈活奔走等，都是物理AI的展現。

值得注意的是，紀昭吟也提到，Z世代對科技的偏好直接影響了市場發展，這些一出生就被數位電子產品圍繞的「數位原住民」，崇尚注重環保的科技產品，若產品具備可回收性、高能源效率等展現環保永續的特性，Z世代的購買意願即提升了2.5倍；另外，寵物科技的市場也從監控功能，擴展至情感陪伴，甚至連毛孩的健康管理也有商機，例如，三星就展示一款結合寵物健康監測與互動陪伴的智慧裝置。

「過去，能遠端操控家電就叫做智慧家庭，」工研院產科國際所副組長董鍾明指出，如今AI大量導入邊緣裝置後，居家設備都能提供人性化的服務，舉凡電冰箱、掃地機器人、洗衣機等，只要加上AI晶片與顯示螢幕，就能化身貼心的神隊友。同時，顯示器的角色也在進化，成為人與機器互動的窗口，連帶推升了顯示器的發展。

此外，董鍾明也提到，以大量Mini LED為背光源的Mini LED TV與自主發光的Micro LED TV，可呈現細膩光影和逼真色彩，將成為高階電視市場的亮眼新寵，加上具備可彎曲、低耗電、壽命長等優勢，未來將可廣泛應用於車載顯示器和高階電視，另外，BMW則推出全擋風玻璃的顯示技術，可完全取代傳統的車用螢幕。

智慧科技 重新定義醫療與健康

醫療與健康照護產業也受到智慧科技的影響，正在快速成長。工研院產科國際所組長吳信茂表示，全球數位醫療市場從2023年的4,034億美元，預計2028年將達到8,508億美元。為滿足市場需求，結合數位科技與醫療應用的新產品應運而生，例如美國新創VELIA推出世界上最輕薄的smart ring，不僅能長時間收集健康數據，未來還能量測血壓；法商Withings推出了人工智慧鏡系統OMNIA，可量測心臟健康等多項生理數值，並提供活動量、睡眠狀態等分析資訊，讓居家健康管理更簡便；法商達梭系統（Dassault System）則展出個人身體所有生理資訊的數位雙生模型，可應用於手術規劃、醫材開發甚至虛擬臨床試驗等，對於醫療發展有莫大助益。眾多創新產品顯示出數位醫療技術，已朝著微型化與整合化發展，涵蓋範圍從壽命延長、健康監測、在地老化、心理健康及美妝科技等，應用層面多元。

吳信茂也針對CES 2025展中「智慧健康」領域提出四大趨勢：首先是隨著半導體元件與設備微型化，智慧健康產品更加輕巧；第二是感測器的廣泛應用結合AI技術，數據蒐集更精準；第三，數據透過平台化整合與其他系統串接，能提供健康建議；最後則是數位健康產品的重心放在日常健康的促進，減少對醫療行為的依賴。

工研院今年也展出多項以AI為核心的關鍵技術，聚焦健康科技與智慧照護兩大領域。「健康科技」方面，包括守護睡眠健康的「iSleePad 智慧舒眠睡墊」、「iPetSuite 智慧寵護睡墊」；邁入超高齡社會，針對亞健康族群的輕量化輔具「KneeBO便攜式下肢膝關節外骨骼」；「智慧照護」方面，則有以生成式AI為核心，支援高達96種語言的智慧醫療助理系統「MedBobi醫護聲易通」等。

2025 CES圓滿落幕，展現了AI全面滲透生活的願景。對臺灣企業而言，工研院認為，產業需加速熟悉並導入AI來提升產品競爭力，是企業永續經營不可忽視的關鍵策略。