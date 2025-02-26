瀝青刨除料再生 化廢為寶

【整理／賴宛靖】

瀝青刨除料主要來自道路鋪設與翻修工程，近三年臺灣有超過1,500萬噸的瀝青刨除料，大多無處可去，因為目前公共工程的規範限制，刨除料回填路面的比例最多只能達到40%，因此有60至70%的刨除料，找不到適合的用途，堆積在各地工廠成為環境的負擔。

「公共工程重視品質，因此對再生材料的使用有嚴格限制，並非所有道路都允許採用。」工研院綠能與環境研究所業務總監陳志豪說，有些工程單位基於過往經驗，認為再生材料品質不穩定，擔心影響工程品質而不願使用，但倘若每條道路都必須使用全新的砂石和瀝青，累積的廢料將非常可觀。

為了解決這個困境，工研院挑戰瀝青刨除料的堆積困境，開發出綠色分離再生製程，可還原成70%新砂石及30%瀝青砂，達到全循環再利用，打造一條兼具環保與經濟效益的再生之路。

廢料重生術 用「水」打造永續新路材

傳統刨除料的處理方式不僅成本高，對環境負擔也很大。「以前分離瀝青和砂石必須使用昂貴的有機溶劑，還會產生揮發性有機物，對施工人員健康和環境都不友善，」陳志豪說。工研院研發的綠色分離技術，能用水取代有機溶劑作為分離介質，處理過程不僅更環保，還能大幅降低成本。

團隊開發的生物試劑，最初應用於整治受重油汙染的土壤，將聚合的高分子碳氫化合物拆解，即俗稱的「解聚」，如今運用在分離瀝青上同樣有效，不僅降低了水熱分離製程的操作成本，也縮短了反應時間。「過去每噸刨除料處理要花新臺幣1、2千元，現在可降至1千元左右；此外，透過這項技術，可將70%的刨除料還原成高品質的新砂石，剩下的30%則轉化為再生瀝青砂，完全符合CNS規範，可直接施工使用。」

光是分離砂石並不夠，要讓材料成為道路施工的優質選擇，還需解決瀝青老化的問題。「工研院研發出生物基再生劑技術，採用木質素和植物油等天然材料作為再生劑，以最環保的方式修復老化的瀝青質，使其與新瀝青更容易結合；此外，加入的再生劑能降低拌合溫度，從攝氏170至200度，降到攝氏145度左右，更為節能。」透過綠色分離和再生技術，每年可減少66萬噸以上的碳排放，如同種下數十萬棵大樹，且臺灣對進口砂石的需求將大幅減少，真正落實資源的本地循環與利用。

然而，陳志豪也直言，除了業者對再生材料的品質有疑慮，以及法規對再生料的使用比例有明確規定、進一步壓縮使用空間外，工程業者擔心高品質的路面會降低施工需求，也都影響瀝青再生技術的推動，但他仍樂觀看待。「新技術能帶來新商機，刨除料處理業者有機會轉型為砂石供應和再生技術服務，擴大產業經濟效益；同時，工研院團隊也積極將這項技術推向國際市場，特別是越南和東南亞等砂石資源匱乏或堆置空間有限的國家，帶來永續的解決方案，更能展現臺灣在循環經濟上的領先實力。」

建構循環材料驗證平台 兼顧環保與安全

新技術除了賦予刨除料嶄新應用價值，工研院也同時推動再生材料的合法化與應用的透明度，攜手經濟部產業發展署開發「循環材料驗證平台」，將AI與IoT技術融入材料生產、運輸和使用的全過程監管，宛如材料的「全程履歷記錄」，從源頭到鋪設端，所有關鍵數據一目了然，「AI影像辨識技術為安全提供雙重保障，能即時監控運輸過程，防範材料被掉包或摻雜不良物質。平台將成為國內循環材料的數據中心，不僅支援主管機關的查驗工作，也為業者提供可靠的追蹤與驗證工具。」

道路不僅承載行人的腳步，也承載對永續的承諾。從技術突破到政策配套，再到國際市場的布局，這場兼具環保與經濟效益的綠色瀝青革命，臺灣正走在永續發展的浪尖，也為其他國家提供值得借鑑的循環經濟典範。