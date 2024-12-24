鳳梨葉變身萌貓紙盒 工研院攜旺萊山獲德iF設計獎

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
工研院輔導伴手禮廠商推動鳳梨全果循環，將廢棄鳳梨葉回收混漿後，製成可愛貓咪造型的環保包裝紙盒，獲得2024德國iF設計獎。
工研院輔導伴手禮廠商推動鳳梨全果循環，將廢棄鳳梨葉回收混漿後，製成可愛貓咪造型的環保包裝紙盒，獲得2024德國iF設計獎。

【撰文／編輯部】

廢棄鳳梨葉變身可愛又實用的「旺萊貓」環保紙盒！工研院攜手旺萊山，將鳳梨葉與再生紙結合製成紙盒，兼具存錢筒與擺飾功能，不僅解決農業廢料問題，還提升產品價值，實現永續理念，創新設計理念更獲得2024德國iF設計獎肯定。

鳳梨是臺灣人愛吃的水果之一，更是臺灣外銷的重要經濟作物，也因此每年產生高達80萬噸的廢棄鳳梨葉，早期這些莖葉經常被直接埋入土壤中自然分解，或作為堆肥，但腐解速度慢，且現行法規對就地焚化也有所限制，因而常常成為農民頭痛的問題。

工研院長期輔導伴手禮廠商旺萊山推動鳳梨全果循環，將廢棄鳳梨葉回收混漿後，製成可愛貓咪造型的環保包裝紙盒，兼具存錢筒、擺飾功能，不僅為鳳梨產品提高附加價值，也減少處理廢棄鳳梨葉所衍生的碳排放問題，創新設計理念更獲得2024德國iF設計獎，藉由設計軟實力，讓邁向食農永續生產的臺灣鳳梨再次在國際發光。

工研院智慧感測與系統科技中心組長陳柏戎表示，鳳梨葉富含高纖維量，運用鳳梨葉刷菁與回收紙造共同混漿，就能製造成分50％鳳梨葉及50％回收再生紙的環保紙盒，工研院響應聯合國「2030永續發展目標（SDGs）」，以鳳梨全果循環，建⽴淨零永續社會與產業發展共榮的⽣態體系，此次串聯旺萊山、點睛設計總監韓世國打造「旺萊貓」鳳梨葉紙塑盒，除了榮獲德國iF設計獎，也在2024台灣設計展中，成為食農教育的最佳案例之一。

陳柏戎指出，工研院積極輔導產業轉型升級，也致力投入公益活動，日前在2024台灣設計展中設計的食農永續體驗活動，聚焦校園中最常討論的「剩食」議題，搭配使用鳳梨⽪製成酵素手工皂等DIY活動，啟發孩童對世界的責任⼼與關懷，讓永續循環理念從小扎根。

從田間廢棄物到國際設計舞台，工研院秉持「用科技做公益、讓臺灣更美麗」的理念，讓「旺萊貓」不僅是科技與設計的結晶，更是推動食農永續、實現淨零社會、地方創生的象徵。

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