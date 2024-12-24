全球創新高峰會首度登臺 臺灣領航世界科技創新浪潮

【撰文／賴宛靖】

2024年，全球創新盛會High Level Forum高峰會首次在臺舉行，吸引國際級專家以「創新生態系：驅動未來韌性社會」為主題，分享科技如何應對全球挑戰。透過論壇，臺灣展現其產業實力與國際合作潛力，為構建韌性社會與永續未來注入新動力。

在地緣政治緊張、供應鏈斷裂及人口老化等挑戰下，「韌性社會」成為當前關鍵議題。今年，全球知名創新論壇High Level Forum（HLF）高峰會首度移師臺灣，匯聚法、美、加、芬、以、日、泰、德、瑞典和臺灣的全球十大創新生態系產學研精英，共同探索如何以科技創新迎接未來挑戰、建構韌性與永續兼具的社會。

高峰會首次登臺 臺灣矽谷新起點

HLF於2012年創辦於「法國矽谷」格勒諾布爾，其鏈結全球69個主要創新生態系及科學園區，成員涵蓋產官學研各界，影響力甚遠。2024年在國科會與經濟部大力支持下，臺灣成功取得HLF高峰會主辦權，並以「創新生態系：驅動未來韌性社會」為主題，聚焦於「韌性供應鏈」、「社會效益」及「人才培育」三大議題，深入探討如何建構韌性社會。主題演講更邀請到歐盟《晶片法案》推動者Patrick Bressler（Director at Fraunhofer Microelectronics Group）親臨現場，其演講凸顯臺灣在全球科技戰略中的關鍵地位。

HLF共同主席、工研院資深副總暨協理蘇孟宗指出，今年的高峰會主題「創新生態系：驅動未來韌性社會」，旨在積極回應當前全球面臨的地緣政治變化、供應鏈斷鏈及人口老化等挑戰。藉此凝聚全球創新夥伴的力量，共同強化社會韌性並有效降低風險。過去臺灣以全球知名的半導體產業為基石，而近年來更積極拓展創新領域，構建更加廣泛的產業版圖。展望未來，臺灣將持續扮演全球韌性增長的催化劑，並透過工研院與國際研發機構的長期合作，推動創新科技解決方案，強化臺灣在全球供應鏈中的地位，同時為產業注入源源不絕的創新動能。

HLF主席Julie Galland表示，HLF作為全球創新生態系的重要平台，推動各界在科技、產業與政策層面進行深度探討，並提供一個分享創新經驗與實踐的交流平台，幫助社群成員共同探索解決全球挑戰議題的可行方案。今年高峰會主題強調，藉由創新生態系驅動的發展與全球合作，提升面對未來挑戰的適應力。臺灣在此次高峰會充分展現創新生態系的創新量能與發展歷程，以世界關鍵半導體供應鏈為與會者提供寶貴的參考價值。未來，HLF將持續擴展其平台國際影響力，鏈結更多國際資源與成員，推動跨國界的創新合作，致力於構建一個韌性與永續的未來。

HLF將臺灣推上全球創新版圖的焦點，展現其在科技創新、國際合作與生態鏈構建的實力，透過半導體與AI共生發展、跨國合作及人才培育，臺灣不僅能應對全球挑戰，也致力於成為韌性社會與永續未來的關鍵夥伴。工研院院長劉文雄表示，工研院很榮幸承辦今年的HLF高峰會，並於「臺灣矽谷」新竹迎接來自超過20國的創新菁英，期望藉此國際創新盛會，提升臺灣的國際能見度，加速推動臺灣在全球科技合作、人才交流及區域鏈結的合作機會。

HLF主席Julie Galland表示，HLF作為全球創新生態系的重要平台，將持續推動跨國界的創新合作，致力於構建一個韌性與永續的未來。

半導體+AI 臺灣站上全球科技主位

HLF邀請國際級頂尖專家，分享主題聚焦於如何在快速變遷時代中運用科技，助力社會穩健發展。鈺創科技董事長盧超群以「合作與創新：深化臺灣全球影響力」為題，他強調AI與半導體產業正處於相互依存的關鍵階段，AI可說是推動半導體進入全面應用時代的重要引擎，半導體也為AI發展提供基礎動能。盧超群認為，臺灣矽產業產值已占全球25％以上，未來隨著能源效率的突破及異構整合技術的應用，臺灣已經建立非常完整的供應鏈生態系統，有望在全球半導體版圖中繼續保持領先地位，他希望臺灣能盡快與HLF成員國及國際夥伴展開更多互動，方可從中受益並推動發展。

默克集團臺灣董事長李俊隆則從跨國合作的角度，分析臺灣的科技角色。他指出，臺灣成熟的科技生態系統為跨國企業提供了理想的合作環境，因此默克已投資新臺幣170億元，在臺灣建立全球最大電子技術設施「玉山基地」，就是支持AI晶片製造與精密檢測技術的發展。李俊隆認為臺灣的先進製程是當今許多高科技產品的根基，世界如果沒有這些基礎技術，現代科技將舉步維艱，因此默克集團很看重臺灣的創新能量，尤其看好在人工智慧和智慧製造上的發展潛力，因此默克提出「向上進擊」策略，透過加強投資與臺灣的優勢結合，擴展技術的深度與廣度，推動半導體產業和其他高科技領域的持續創新。

華碩雲端總經理吳漢章則以AI應用於智慧城市、醫療及文化保存的案例，在演講中分享如何運用科技增加社會韌性。吳漢章指出，臺灣早在2017年便投入AI算力的基礎建設，提早投入相關產業、超前部署，不僅在全球建立了強大的競爭力，更成功將技術應用拓展至製造業、醫療業、智慧城市等多個領域，無論是大規模的語言模型開發到實際應用，臺灣已顯現出卓越的能力，算力技術與應用模式已在全球多國獲得成功驗證，他也強調，臺灣的技術不僅停留在伺服器層面，更涵蓋了從應用開發到整體技術輸出的全方位能力，如今AI技術不僅改變產業生態，更能透過智慧應用解決社會問題，提升人類福祉，這也是臺灣在全球科技產業中的角色與優勢。

全球晶片法案的啟示與臺灣角色

歐盟晶片法案推動者Patrick Bressler博士，服務於歐洲最大的應用科學研究機構「德國弗勞恩霍夫應用研究促進協會」（Fraunhofer Society），並擔任微電子群國際合作、前瞻技術與創新處處長，在論壇中分享《歐洲晶片法案》的結構與未來方向。他點出推動晶片法案的核心目的為「技術創新」、「供應鏈安全」及「市場監控」三大主軸，致力於打造更穩健的半導體生態系統。

Bressler認為臺灣在全球供應鏈中的地位無可取代，儼然是歐洲實現技術突破的重要合作夥伴，他特別提到歐盟與臺灣的合作涵蓋先進製程、2奈米以下技術及先進封裝等領域，並在人才培育方面都有積極的互動，德國弗勞恩霍夫應用研究促進協會將與臺灣建立雙邊合作項目，為全球技術交流創造了新的契機，相信未來臺灣將在全球科技生態系中，將扮演更重要的角色。