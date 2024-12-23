眺望2025／車輛產業加速朝智慧化、自駕化奔馳

【撰文／陳怡如】

景氣回溫，2024年全球整車銷量有望小幅成長1.3％，電動車全年銷量預估成長15.7％。未來汽車將朝智慧化、自駕化大步發展；反映淨零趨勢，氫能車等新能源車也備受關注。「眺望2025產業發展趨勢研討會」分析全球汽車整車與零組件產業狀況，關注自動駕駛、車聯網、低碳車輛的科技與商機。

疫後全球經濟活動持續復甦，2024年全球汽車銷量樂觀預估有望小幅成長1.3％，回升至9,300萬輛規模。在中、美、印、日、德前五大車市中，中國蟬聯銷售首位，美國居次；印度因總統大選與異常氣候，日本則因車測數據議題，銷量呈現下滑態勢。

而全球電動車銷量在各國持續邁向淨零排放目標下，搭配車款價格親民及選擇增加，預估可成長15.7％，成長略微減速但優於整體車市，有望於2024年突破2,400萬輛水準，中、美、日為電動乘用車單國銷量前3位。純電動車（BEV）仍為市場主力，2024年市占率達41.1％，持續領先混合動力車（HEV）之36.2％，但占比差距縮小至4.9％。

至於臺灣車市表現，因2023年車廠積極去化訂單，故預估2024年臺灣汽車整車銷量下滑2.5％，但仍保有45萬輛規模；另隨進口車款交車順暢度第二季後逐漸恢復，國產車市場占比小幅下滑為51.4％；電動車銷量則在新車導入、車廠降價及持續補助下，有望突破15萬輛，總銷量占比提升至33.6％。

工研院產業科技國際策略發展所經理謝騄璘指出，2024年上半年全球混合動力及插電式混合動力車銷量均有所成長，可見純電、油電車款拉鋸戰再起，建議臺灣可從強化三電核心、定位特色車款、扶植新創車廠、建置測試驗證環境及對應未來情境等六大方向切入，搭配臺灣車輛產業上中下游優質廠商及聯盟，進行國產優質平價特色車款開發，並積極開拓電動車整車、零組件及模組等產品之出口商機。

智慧自駕載具持續成長 超過6,400萬台規模

智慧化、自駕化是車輛產業發展方向，2023年全球智駕／自駕汽車銷量近6,150萬台，預期2024年超過6,400萬台，2030年將成長至7,190萬台，2023年至2030年複合成長率約2.2％。目前市場仍以Level 1-Level 2為主流，中長期以Level 2+以上加速成長。

工研院機械與機電系統研究所副組長薛毓弘觀察，自駕市場主要驅動力為對車輛、駕駛、道路安全的關注度持續上升，自駕汽車也開始商業化，如自駕計程車、自駕卡車等，加上5G和車聯網技術支持及政府政策推進，都讓自駕市場不斷成長。他看好未來自駕載具將成為全球智慧城市基礎設施，包含自駕物流運輸、自駕大眾運輸及智慧應用（如社區巡守、道路違規偵防、AI贓車搜索通報）三大類別。

智慧自駕趨勢也讓先進駕駛輔助系統（AD AS）、智慧座艙、軟體定義車輛（SDV）等新型應用模式漸成汽車標配，未來車用電子在車輛成本中的占比可能超過50％。臺灣基於自有電子產業優勢，車電銷售值已超越新臺幣4,000億元，也將持續逐年成長。

工研院產科國際所分析師李國昶指出，在自動駕駛趨勢下，帶動車用光達、車用鏡頭與毫米波雷達等自駕感測器持續成長，預估2024年，自駕感測器市場可達284億美元，亞太是最大區域市場，規模達126億美元。

此外，隨著自動駕駛技術發展，將促使Robotaxi、車聯網與SDV等服務與商業模式落地，「這將帶動汽車產業、技術與供應鏈的變革。」

全球淨零趨勢 帶動電動化商機

在全球淨零趨勢下，新興的氫能電動車也備受關注。近兩年，全球氫能電動乘用車遭遇其他新能源車競爭利空，2023年銷售中斷增長趨勢，全球總銷量為1.6萬輛，首度出現年衰退18％。然受惠中國2025政策目標與商用車銷售發力，預估2024年全球總量約略持平。

目前，全球前三大氫能電動車市場依序為韓國、中國和美國，中國從2023年起銷量追過韓國成長最快，2024年有望突破萬輛銷售。在中國政策紅利與全球最大產氫國、最大氫能電動車銷售國家等多重因素下，國際主要競爭者都選擇布局中國市場。

2024年臺灣也積極推動第一座加氫站，與第一個氫能電動公車示範案例。工研院產科國際所分析師洪于展認為，這兩年AI需求大爆發，許多臺灣供應鏈走入全球舞台，其中「RE100」採用百分百再生能源的指標，將成為領先企業擴大全球市場優勢的關鍵。國內科學園區業者已從關注碳盤查範疇一二的需求，延伸至範疇三的交通運輸，預期氫能載具未來應用在商用車型機會將大增。