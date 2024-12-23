眺望2025／AI、半導體加持 機械產業樂觀看2025

【撰文／賴宛靖】

臺灣機械產業在全球機械與半導體設備市場中占有一席之地，近年在智慧機器人、無人載具、數位孿生（Digital Twin）、生成式AI技術快速發展下，帶來新興驅動力。「眺望2025產業發展趨勢研討會」剖析機械產業成長機會，探索工具機、半導體設備、人形與足式機器人領域商機，為臺灣機械產業帶來新興驅動力。

機械是工業之母，也是國家競爭力的象徵。臺灣機械產業在「智慧機械」基礎上發展，結合新興的AI、機器人等新興技術，將朝「智慧機械+」新世代前進。

工研院產業科技國際策略發展所副組長熊治民指出，2024年上半年臺灣機械產業受到投資趨緩影響，機械產品出口金額較2023年同期減少0.8％；但在美國9月降息、中國10月推動振興經濟新措施，全球半導體、航太、能源產業需求增加，連帶機械設備需求可望回升，預估2024年臺灣全年機械產值年增約3至4％，成長態勢持續至2025年。

訂單回溫 工具機產業有望扭轉頹勢

臺灣工具機產品在國際市場的主要競爭者為日本及中國。近年來，日本因匯率因素使中高階產品競爭力倍增，加上中國工具機主打性價比優勢，對臺灣有一定其威脅性；臺灣工具機產業則可運用資通訊科技，整合智慧機械、數位孿生、生成式AI等技術，形成自身獨特優勢。

工研院產科國際所資深產業分析師劉東昇分析，2024年上半年工具機仍受需求未明、日幣衝擊、出口禁令等不利因素影響，主要出口中國、美國與土耳其平均就有約2成衰退；2024年下半年開始，隨著日幣有望回升，半導體、自動化等產業訂單逐漸回溫，景氣正向訊號陸續釋出，有機會逆轉上半年頹勢。

至於2025年，在貿易、政治相關層面交互影響下，使得全球工具機市場競爭更為激烈，製造業版圖亦處於較為混沌膠著的態勢，預估2025年產值為新臺幣1,026.8億元，相較2024年呈現持平的現象。

AI 拉動 半導體設備產業發展看俏

半導體設備方面，在AI運算、高頻寬記憶體（HBM）和中國設備需求提振之下，全球半導體市場可望連續2年暢旺。國際半導體協會（SEMI）估計，2024年全球半導體設備市場估計成長3％，產值突破千億美元；2025年會再成長16.5％，來到1,275億美元。

工研院產科國際所研究經理張雯琪表示，各國政府鼓勵晶片自主，晶圓廠蓋不停，2022至2024年間，全球有185間晶圓廠開始營運或開始興建，5成以上廠址位於中國、臺灣、美國；其中，中國一方面擴大成熟製程投資，一方面又遭遇先進設備出口管制的限制，未來一年美中貿易政策變化，攸關設備市場榮枯。

AI無疑是將是未來10年半導體市場成長的關鍵推力，相關應用同時帶動前段晶圓製造，包括極紫外光（EUV）微影製程、原子層沉積技術（ALD）、原子層蝕刻技術（ALE）等，以及後段異質整合，如CoWoS製程與矽穿孔（TSV）、重分佈線層（RDL）等設備需求。預估至2028年，先進封裝市場將達786億美元，具高速、低能耗特性的矽光子技術將逐漸嶄露頭角，卻也帶來製造和封裝的挑戰，臺灣相關產業勢必得留意相關變化，方可掌握商機。

NVIDIA執行長黃仁勳看好機器人技術前景，臺灣機器人供應鏈備受矚目。工研院機械與機電系統研究所組長黃甦表示，過去數十年，機器人主要應用於工業領域，著重於重複性動作，如協助汽車工廠焊接與組裝。近年隨著AI技術發展，機器人延伸至服務領域，從家用照護、公共空間清潔到醫療手術及救援探索均可應用，未來將朝向人形與四足機器人方向發展。

足式步行機器人崛起 臺廠可以關鍵模組切入

人形機器人受惠生成式AI和感測技術進步，愈來愈具備人類行為能力，像是特斯拉（Tesla）正積極開發用於生產線上的人形機器人，使其能夠處理複雜的指令和環境感知，可補勞動力之不足，相關應用預計5至10年後趨於成熟。相較於人形機器人，足式機器人產業鏈較為成熟，用在巡檢和農業應用上尤為適合。

黃甦指出，足式步行機器人的核心在於「小腦」和「大腦」的結合，前者負責運動平衡控制，後者則負責決策與任務規劃，建議臺灣廠商可重點投入小腦步態控制領域，整合資通訊與IC製造生態系，以關鍵模組技術與產品切入機器人供應鏈，再搭配豐富的資通訊系統整合實績，提供高附加功能的整合性方案，為下世代的臺灣科技產業奠定勝基。