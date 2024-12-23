眺望2025 科技致能韌性

【撰文／梁雯晶、賴宛靖】

2024年已近尾聲，2025年即將接下年歲的棒子，驅馳著世界向前奔去。工研院舉辦「眺望2025產業發展趨勢研討會」，揭露未來產業的最新發展趨勢；會中也發表《韌我行：科技致能 永續臺灣》年度專刊，深入探討如何運用科技建設韌性社會，引領臺灣永續前行。

近年來，地緣政治風險加劇、美中競爭升溫及通膨持續蔓延，產業亟需尋找新機遇並強化韌性，以應對愈加不可預測的環境變化。打造韌性社會，強化產業結構，並探索新機遇，成為臺灣未來產業發展的重要契機。

工研院於「眺望2025產業發展趨勢研討會」中，以「韌性社會X產業趨勢」為主軸，發表最新的產業趨勢洞察及2025年全球布局策略，並發表《韌我行：科技致能 永續臺灣》專刊，深入探討科技如何在構建韌性社會中發揮關鍵作用，呼籲各界共同提升科技抗險能力，共築永續發展的願景。

面對風險挑戰 打造韌性社會至關重要

臺灣地處環太平洋地震帶、每年深受颱風侵襲，同時缺乏天然資源，是需高度依賴國際貿易的島嶼經濟體，所面對的短期風險和長期壓力有其獨特性。工研院副院長胡竹生表示，工研院做為產業智庫，持續研發創新技術方案，建構整體社會對突發風險的預警、因應、備援與復原能力，應用於各項韌性建設需求，針對技術缺口預先加強準備，以科技能量因勢利導，協助臺灣面對每次全球產業與科技趨勢的重大轉變，甚至成為助力國際發展「韌性社會」的絕佳合作夥伴，充沛底蘊迎接未來的挑戰。

工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲指出，由於災害與衝擊不會僅侷限於單一國家，若能從國際視角理解全球化的韌性社會建設進度，方能引他山之石為臺灣提供指引。他強調，臺灣的科技實力不容小覷，善用我們在基礎設施安全、抗險減災的創新經驗，把韌性解方當作新產業發展動能，臺灣也將是協助全世界發展韌性社會的有力合作夥伴。

日本、美國、歐盟等國，已積極通過科技創新和中長期策略，提升基礎設施及應對能力。如日本提出「五年加速化對策」，並結合科技進行災害預測和救援；美國則透過聯邦和州政府協作，強化防災復原體系；歐盟則以基礎設施韌性為核心，推動全面政策。臺灣應借鑑這些國際經驗，結合ICT產業的優勢，發展更前瞻的天災預測與防範系統，提升國家風險應變能力。

檢視各項挑戰 為永續未來建置導航

《韌我行：科技致能 永續臺灣》專刊探討供應鏈管理、防救災、交通運輸、AI資安、能源、醫護人力等多個關鍵議題。面對日益頻繁的黑天鵝事件，企業必須提前部署，主動式供應鏈管理成為核心，從「成本效率」轉向「風險管理」，並採取多元化採購、在地化生產及數位化管理等策略，透過AI與區塊鏈技術提升透明度與即時調度，提升應對能力。如拜耳（Bayer）集團利用智慧數據中心優化供應鏈運營，主動調度訂單，而非被動因應問題，降低風險的同時，減少運輸碳足跡。

在防救災方面，專刊強調提升防災意識與準備。臺灣處於全球災害高風險區，頻繁的颱風、地震等災害每年平均造成150億新臺幣的損失。減災韌性解決方案呈現多樣化與高科技化特徵，包含人工智慧、物聯網、遙感技術等新興技術的應用，這些技術能顯著提升防救災的效益。

在交通運輸領域，尤其是偏遠地區，災害可能導致運輸中斷。無人機技術已成為解決這一問題的重要工具。日本在橋梁檢測與物流運輸中已廣泛應用無人機技術，臺灣則在偏鄉及離島地區進行無人機測試，顯示出其在改善基礎設施與運輸中的巨大潛力。

應對AI資安與能源挑戰 創建韌性未來

隨著AI技術的飛速發展，隨之而來的道德、資安與可信度風險成為不可忽視的議題。假訊息與深度偽造影片等問題，對社會信任與產業安全構成威脅。為了應對這些挑戰，OpenAI與Microsoft等科技公司已推出措施，以加強AI系統的安全性和透明度，政府也在積極推動可信任AI計劃。

能源供應韌性方面，尤其是面對自然災害的挑戰，成為臺灣未來發展的重要課題。臺灣需強化能源供應結構的多樣性與穩定性，推動能源樞紐方案，以提升能源供應的穩定性。國際上如荷蘭的NortH2計劃與英國的Humber計劃，成功利用氫氣和再生能源提升能源韌性，這些經驗可為臺灣提供有力借鑑。

在醫療領域封面，AI技術的應用幫助解決醫護人力短缺問題，尤其是在疫情與人口老化背景下，數位技術的角色愈發重要。Diligent Robotics開發的AI機器人Moxi，便是協助減少醫護人員負擔的典範。臺灣可以積極探索數位技術在醫療服務中的應用，以提升醫療效率與韌性。

閱讀更多專刊內容：https://pse.is/2024IEKtopics