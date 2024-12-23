快訊

佃農、新住民之子好強！會讀書又會打球 沒補習錄取台大會計系

80歲甲骨文創辦人「梅開五度」情定33歲陸留學生 她神秘經歷被挖

AI有保琵 生態保育最夠力

聯合新聞網／ 工業技術與資訊

【撰文╱凃心怡】

擁有「黑面舞者」美稱的黑面琵鷺在國際鳥類紅皮書中被列為全球瀕危物種之一，分布於東亞及東南亞一帶，臺灣則是牠們渡冬的勝地，每年的9、10月，超過全球數量60%的黑面琵鷺會陸續飛抵臺灣，停留至隔年3、4月再啟程北返。

黑面琵鷺居住的環境多選擇在河口、魚塭、池塘及潮間帶等濕地，這些都是人為活動少、汙染程度低的區域，黑面琵鷺是一種具有環境指標意義的鳥類，每年1月份全臺志工會總動員，以人工方式進行數量調查，期待透過數量監測，進一步瞭解黑面琵鷺的數量變化與動態分布。

為使監測更為準確，工研院與中華電信共同合作開發AI鳥類辨識行動方案「AI有保琵」，期待透過技術能量的加乘，助力人工監測。工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲表示，透過這套全臺首創的AI自動辨識黑面琵鷺監測系統，不僅提高了監測效率，展現科技在環境保護中的潛力，更體現了企業在生態保育上的責任，在面對氣候變遷及生物多樣性的挑戰時，跨界合作採取更積極的行動，促進多方資源整合，為臺灣創造永續未來。

琵鷺數量關乎環境生態變化

談起一直以來監測黑面琵鷺數量的方法，自1992年就投入監測行列的鳥類專家郭東輝笑言，監測方法很簡單，也很原始，「就是用肉眼一隻一隻數。」然而，這看似簡單的方式，背後卻充滿耐心與專注力的考驗。

當黑面琵鷺來臺渡冬的那段時間，每隔2周，全臺約有20組志工會在清晨7點就抵達全臺各個黑面琵鷺的棲息地，拿起望遠鏡開始由左而右、由右而左的細數數量，郭東輝表示，這個工作往往得耗時3個小時，一次又一次確認，「因為牠們不會排排站好，有時會飛走，有時候會再飛來，而且站著身影有時會重疊，每次數完身體，還要再數腳的數量確認，偏偏黑面琵鷺有時候又會單腳站立，讓確認工作變得更加困難。」

數十年來，這種傳統的監測方式幾乎未曾改變。郭東輝坦言，這是一項非常耗費眼力的任務，但卻無法輕易放棄，理由別無其他，正因為黑面琵鷺的數量多寡深具環境保育意義，「黑面琵鷺的出現代表該地區擁有豐富魚類、甲殼類及水生植物，是濕地生態的重要指標物種。牠們的數量多寡，可以幫助我們判斷全球濕地生態系統是否正常運作。」這份不懈的努力，反應了對自然環境的尊重與守護，也為未來的生態研究打下了重要基礎。

工研院與中華電信共同合作開發、全臺首創的AI自動辨識黑面琵鷺監測系統，不僅提高監測效率，以跨界合作方式，進行多方資源整合，體現企業在生態保育上的責任，為臺灣創造永續未來。
工研院與中華電信共同合作開發、全臺首創的AI自動辨識黑面琵鷺監測系統，不僅提高監測效率，以跨界合作方式，進行多方資源整合，體現企業在生態保育上的責任，為臺灣創造永續未來。

一鍵部署AI模型　數量監測更準確

在郭東輝的眼中，黑面琵鷺不僅是一種保育鳥種，經由保育黑面琵鷺的棲地，形成一把保護傘，守護著這個棲地內所有的動植物，讓這個濕地能維持自然生態平衡與運作。近年來，隨著科技的進步，傳統的觀測方式逐漸與AI技術結合，為保育工作注入新的能量。

工研院資訊與通訊研究所技術副組長洪淑慎表示，自10年前工研院便開始利用AI技術進行物件偵測，並積極探索如何將其應用於生態保護領域。「AI偵測系統如今在製造業中已是不可或缺的輔助工具，然而在生態監測中，衛星追蹤和人工觀察雖然提供了重要數據，但在準確性與效率方面仍有提升空間。因此，我們自2024年6月起開始蒐集相關資料，訓練AI偵測黑面琵鷺的能力。」

通過不斷優化的AI辨識演算法和多模型訓練，工研院成功克服了黑面琵鷺群聚時影像重疊的挑戰，終於在9月時完成AI鳥類辨識行動方案「AI有保琵」，利用一鍵部署AI模型，能在黑面琵鷺的棲息地提供全天候即時辨識服務。洪淑慎提到，該系統的準確度已提升至86%，預計正式上線後，將突破傳統人力觀測的盲區，解決時間及天候的限制，為黑面琵鷺的監測工作帶來前所未有的效率與精確度。

更重要的是，「AI有保琵」並非僅限於黑面琵鷺的監測。洪淑慎透露，系統目前正持續訓練以克服光線不足、水面反光等技術難題，未來將進一步擴展應用範圍，不僅能監測更多瀕危物種的數量與活動軌跡，也可支援其他保育研究項目。「這套系統的誕生，不只是為黑面琵鷺保育提供助力，更是科技應用於環境保護的一大突破。」洪淑慎強調。

即時掌握生態變化是應對環境挑戰的關鍵，面對氣候變遷和生物多樣性日益嚴峻的挑戰，各界唯有攜手合作、整合資源，才能有效提升保育工作的能量。洪淑慎心有所感地表示，「科技源自生活，也應回饋於自然。希望藉由這項創新技術，為地球的永續生存鋪設更穩固的基礎，讓更多物種與我們共享這片家園」。

ITRI News了解更多技術細節：https://pse.is/ITRInews

工研院成功克服黑面琵鷺群聚時影像重疊的挑戰，研發AI鳥類辨識行動方案「AI有保琵」，在黑面琵鷺的棲息地提供全天候即時辨識服務。
工研院成功克服黑面琵鷺群聚時影像重疊的挑戰，研發AI鳥類辨識行動方案「AI有保琵」，在黑面琵鷺的棲息地提供全天候即時辨識服務。

工業技術與資訊

追蹤

延伸閱讀

影／超可愛！三級保育動物「螃蟹獵人」現蹤 阿里山覓食

黑面琵鷺有颱風助飛 時速172公里通過台灣海峽

台南黑面琵鷺賞鳥季到 台灣好行公車增開延駛路線

黑面琵鷺來臨 台灣好行99安平台江線帶遊客賞鳥吃美食

相關新聞

眺望2025／車輛產業加速朝智慧化、自駕化奔馳

景氣回溫，2024年全球整車銷量有望小幅成長1.3％，電動車全年銷量預估成長15.7％。未來汽車將朝智慧化、自駕化大步發展；反映淨零趨勢，氫能車等新能源車也備受關注。「眺望2025產業發展趨勢研討會」分析全球汽車整車與零組件產業狀況，關注自動駕駛、車聯網、低碳車輛的科技與商機。

眺望2025／AI、半導體加持 機械產業樂觀看2025

臺灣機械產業在全球機械與半導體設備市場中占有一席之地，近年在智慧機器人、無人載具、數位孿生（Digital Twin）、生成式AI技術快速發展下，帶來新興驅動力。「眺望2025產業發展趨勢研討會」剖析機械產業成長機會，探索工具機、半導體設備、人形與足式機器人領域商機，為臺灣機械產業帶來新興驅動力。

眺望2025／關注能源效率帶動創新服務

氣候變遷造成生命財產的威脅，讓人類驚覺到不能再用既有方式耗用資源，能源轉型是邁向淨零的當務之急，唯有降低對化石能源的依賴，才能迎接韌性與永續的未來。「眺望2025產業發展趨勢研討會」聚焦新興再生能源、智慧電網、用能需求變革三階段，幫助產業掌握能源產業的韌性商機。

眺望2025／善用軟硬整合 AI落地百工百業

AI技術正以驚人速度推動全球產業變革，從生成式AI到人形機器人，無處不在的應用正重塑產業格局。「眺望2025產業發展趨勢研討會」深入探討AI三大關鍵：資料、算力與演算法，分析企業導入AI的挑戰與策略，同時也對臺灣在AI領域如何透過軟硬整合和產業特色突圍提出建議，迎接AI時代的無限商機。

眺望2025／生醫健康邁入智慧醫療時代

就在2025年！臺灣將邁入超高齡社會，每5人就有1人是老年人口。總統賴清德成立「健康臺灣推動委員會」，明確宣示擴大醫療照護投資。「眺望2025產業發展趨勢研討會」聚焦智慧醫療與醫材市場發展，分享生成型AI在病患評估、中風早期偵測等應用實例，協助產業掌握趨勢與市場動向，開啟數據驅動的醫療新篇章。

眺望2025／臺灣半導體產值今年破5兆

隨著全球經濟復甦與AI人工智慧驅動，半導體市場景氣回溫。預計2024年，臺灣半導體產值將突破新臺幣5兆元，年增長達22％，超越全球市場平均表現。10月底登場的工研院「眺望2025產業發展趨勢研討會」，專注於未來半導體技術革新與市場布局，深入探討先進製程技術對產業格局的影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。