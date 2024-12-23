AI有保琵 生態保育最夠力

【撰文╱凃心怡】

擁有「黑面舞者」美稱的黑面琵鷺在國際鳥類紅皮書中被列為全球瀕危物種之一，分布於東亞及東南亞一帶，臺灣則是牠們渡冬的勝地，每年的9、10月，超過全球數量60%的黑面琵鷺會陸續飛抵臺灣，停留至隔年3、4月再啟程北返。

黑面琵鷺居住的環境多選擇在河口、魚塭、池塘及潮間帶等濕地，這些都是人為活動少、汙染程度低的區域，黑面琵鷺是一種具有環境指標意義的鳥類，每年1月份全臺志工會總動員，以人工方式進行數量調查，期待透過數量監測，進一步瞭解黑面琵鷺的數量變化與動態分布。

為使監測更為準確，工研院與中華電信共同合作開發AI鳥類辨識行動方案「AI有保琵」，期待透過技術能量的加乘，助力人工監測。工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲表示，透過這套全臺首創的AI自動辨識黑面琵鷺監測系統，不僅提高了監測效率，展現科技在環境保護中的潛力，更體現了企業在生態保育上的責任，在面對氣候變遷及生物多樣性的挑戰時，跨界合作採取更積極的行動，促進多方資源整合，為臺灣創造永續未來。

琵鷺數量關乎環境生態變化

談起一直以來監測黑面琵鷺數量的方法，自1992年就投入監測行列的鳥類專家郭東輝笑言，監測方法很簡單，也很原始，「就是用肉眼一隻一隻數。」然而，這看似簡單的方式，背後卻充滿耐心與專注力的考驗。

當黑面琵鷺來臺渡冬的那段時間，每隔2周，全臺約有20組志工會在清晨7點就抵達全臺各個黑面琵鷺的棲息地，拿起望遠鏡開始由左而右、由右而左的細數數量，郭東輝表示，這個工作往往得耗時3個小時，一次又一次確認，「因為牠們不會排排站好，有時會飛走，有時候會再飛來，而且站著身影有時會重疊，每次數完身體，還要再數腳的數量確認，偏偏黑面琵鷺有時候又會單腳站立，讓確認工作變得更加困難。」

數十年來，這種傳統的監測方式幾乎未曾改變。郭東輝坦言，這是一項非常耗費眼力的任務，但卻無法輕易放棄，理由別無其他，正因為黑面琵鷺的數量多寡深具環境保育意義，「黑面琵鷺的出現代表該地區擁有豐富魚類、甲殼類及水生植物，是濕地生態的重要指標物種。牠們的數量多寡，可以幫助我們判斷全球濕地生態系統是否正常運作。」這份不懈的努力，反應了對自然環境的尊重與守護，也為未來的生態研究打下了重要基礎。

工研院與中華電信共同合作開發、全臺首創的AI自動辨識黑面琵鷺監測系統，不僅提高監測效率，以跨界合作方式，進行多方資源整合，體現企業在生態保育上的責任，為臺灣創造永續未來。

一鍵部署AI模型 數量監測更準確

在郭東輝的眼中，黑面琵鷺不僅是一種保育鳥種，經由保育黑面琵鷺的棲地，形成一把保護傘，守護著這個棲地內所有的動植物，讓這個濕地能維持自然生態平衡與運作。近年來，隨著科技的進步，傳統的觀測方式逐漸與AI技術結合，為保育工作注入新的能量。

工研院資訊與通訊研究所技術副組長洪淑慎表示，自10年前工研院便開始利用AI技術進行物件偵測，並積極探索如何將其應用於生態保護領域。「AI偵測系統如今在製造業中已是不可或缺的輔助工具，然而在生態監測中，衛星追蹤和人工觀察雖然提供了重要數據，但在準確性與效率方面仍有提升空間。因此，我們自2024年6月起開始蒐集相關資料，訓練AI偵測黑面琵鷺的能力。」

通過不斷優化的AI辨識演算法和多模型訓練，工研院成功克服了黑面琵鷺群聚時影像重疊的挑戰，終於在9月時完成AI鳥類辨識行動方案「AI有保琵」，利用一鍵部署AI模型，能在黑面琵鷺的棲息地提供全天候即時辨識服務。洪淑慎提到，該系統的準確度已提升至86%，預計正式上線後，將突破傳統人力觀測的盲區，解決時間及天候的限制，為黑面琵鷺的監測工作帶來前所未有的效率與精確度。

更重要的是，「AI有保琵」並非僅限於黑面琵鷺的監測。洪淑慎透露，系統目前正持續訓練以克服光線不足、水面反光等技術難題，未來將進一步擴展應用範圍，不僅能監測更多瀕危物種的數量與活動軌跡，也可支援其他保育研究項目。「這套系統的誕生，不只是為黑面琵鷺保育提供助力，更是科技應用於環境保護的一大突破。」洪淑慎強調。

即時掌握生態變化是應對環境挑戰的關鍵，面對氣候變遷和生物多樣性日益嚴峻的挑戰，各界唯有攜手合作、整合資源，才能有效提升保育工作的能量。洪淑慎心有所感地表示，「科技源自生活，也應回饋於自然。希望藉由這項創新技術，為地球的永續生存鋪設更穩固的基礎，讓更多物種與我們共享這片家園」。

ITRI News了解更多技術細節：https://pse.is/ITRInews