專欄／陳其宏：佳世達大艦隊成功揚帆秘訣

【口述／佳世達集團董事長陳其宏 整理／賴宛靖】

2014年起，我帶領佳世達集團的主管們與工研院密切合作，深入探索並推動多個醫療產業專案，讓佳世達逐步從傳統代工轉向多元化發展。

合作領域包括醫療設備、智慧系統等專案，佳世達也因此得以將先進的科研成果應用到人工智慧、物聯網等具備潛力的市場，並且在生醫通訊等新興產業範疇上，不斷推出創新方案。

過去10年，佳世達集團在營收和業務擴展上獲得傲人成績，而企業規模壯大、業績翻倍增長的背後，是一頁傳奇。

掌穩舵前行！在巨浪中找到致勝方向

成立於1984年的佳世達，前身為明基電通。2006年在投資西門子手機部門的過程中，遭遇重大虧損，公司遂做了關鍵決策，將品牌事業與代工分開，成立了以BenQ品牌為主的明基電通，以及專注於代工產業的佳世達。2014年，我接下佳世達總經理的重責大任，挑戰源源不絕而來，該如何翻轉局勢成為眼下最重要的難題。當時，佳世達雖年營收達新臺幣1,100多億元，但代工利潤非常有限，所以我決定給自己和團隊9年時間，在3屆董事會的任期內，必須讓公司50％以上的營收來自高附加價值的事業。

但怎麼開始？這是一個棘手難題。

我盤點佳世達必須轉型的原因，是因應內外雙重挑戰的必要決策：內部環境上，因代工獲利率低、加上累積虧損無法發股利與紅利，導致公司出現士氣低落、組織老化的隱憂；外部環境面臨中國代工崛起、臺灣成本優勢不再，顯示產業典範轉移的風險；此外，員工也面臨社會價值觀的改變，新世代重視健康、家庭與工作平衡的「Working Smart」模式，種種原因促使佳世達必須調整營運策略。

企業想要成功轉型，清楚的願景和具體計畫是基本要件。對照早期佳世達訂出的公司願景「實現科技生活的真善美」，雖然聽起來響亮，是很好的長期願景，但是很難轉換成十年內具體的方向！我認為願景必須符合具體（Specific）、可衡量（Measurable）、可達成（Achievable）、相關性強（Relevant）和時間限定（Time-bound）的「SMART原則」，有了明確目標後，制定實現的策略至關重要，並時時對照是否符合SMART原則。畢竟，你必須清楚要攻「哪個山頭」，而且要明確計畫在多久內攻下，如果攻不下來，就應該適時調整，避免浪費資源。

在2014年佳世達正面臨內外挑戰的困境時，我認為企業不應只靠原有的代工業務這一條腿走路，因此將大力發展醫療產業作為公司的「第二條腿」。2010年集團因在中國經營南京明基醫院而進行上下游資源整合，收購了年營收新臺幣4億元的三豐醫療器材，成立了「明基三豐」，後續又整合許多醫療器材和醫藥通路。透過集團資源整合與技術提升，現在佳世達醫療事業營收已超過新臺幣252億元。

三條腿合作！讓企業發展急起直奔

除了代工與醫療外，我認為佳世達光靠兩條腿還是不夠穩，還需要「第三條腿」！AIoT未來將會應用人工智慧到智慧醫院、智慧工廠、智慧商店等場景，這也是佳世達的強項！不過四條腿才能走得又快又穩，因此網通事業成為另一個高附加價值事業，我提出2022年高附加價值事業營收要占公司總營收一半的目標，而團隊也如期達成；從2014年到2022年，短短幾年間，佳世達營收從2013年的新臺幣1,192億元、高附加價值事業占比僅為12％，到2022年營收正式突破2,398億元，比2019年疫情爆發前的1,698億元，增加700億元，到2022年佳世達高附加價值事業營收占比已正式過半，達成目標。

短短9年間，佳世達符合了哪些SMART原則，才能如期達成願景？Specific（具體）：目標具體明確，團隊一看就能理解。Measurable（可衡量）：目標數字化後，就能清楚追蹤進度與成果；Achievable（可達成），目標要有挑戰性，但不能不切實際，才能激勵團隊跟隨並付諸行動；Relevant（相關性強），目標必須與公司核心業務和長遠發展密切相關，避免設定無關的目標，最後是Time（時間），時間管理至關重要，設定具體的時間框架來完成目標，方能有效推動組織前進。已經達成第一階段目標的佳世達，進到第二階段，目標是2027年高附加價值事業的獲利要占公司總獲利的過半，這階段就像健身一樣，第一步是「長胖」（增加營收），而第二步則是「長壯」（提升獲利），畢竟，要先有足夠的體重，才能將脂肪轉化為肌肉。

在佳世達轉型過程中，我將併購策略視為發展常態，自2014年以來，已併購了70多家公司，不僅提高集團營收，也增強競爭力，在併購前，我們會以雷達圖精準且嚴謹地分析目標企業體質，從中挑選最佳合作夥伴。

舉例來說，2017年佳世達協助成立於1981年、主力產品原本是工業電腦主機板的友通，派遣4位高層進駐協助管理，短短兩年內友通的股價從40元漲到了70元，打破友通創立幾十年的紀錄。友通加入集團後，佳世達將友通轉型為智慧化方案廠商，協助友通將業務範疇拓展到系統產品領域，讓系統產品的比重從10％提升至近50％，不僅提高出貨單價，也大幅帶動整體營收成長；之後陸續整合垂直供應鏈中的廠商，組成小艦隊，光是2022年友通年營業額就達新臺幣161.9億元，刷新歷史紀錄 。

佳世達將先進的科研成果應用到人工智慧、物聯網等具備潛力的市場，在生醫通訊等新興產業範疇上，也不斷推出創新方案。

打造大艦隊！邀強者一同邁向偉大航道

友通的例子展現出佳世達併購企業的方針，運用「Organic+M&A」策略，將內部有機成長（Organic Growth）與外部併購（Mergers and Acquisitions）結合。內部有機成長包括擴大現有業務、推出新產品、進入新市場等，不依賴外部收購讓公司穩健成長。而外部併購是透過合併其他公司來快速擴展業務，幫助企業迅速擴大市場占有率，通常比有機成長來得更快。善用缺什麼補什麼的「加法哲學」，再導入KPI與獎酬制度，就會使停滯不前的企業動起來，再創榮景。

自從2014年啟動佳世達大艦隊計畫後，如今有200多家企業成為集團一分子。然而，要管理這些持股比例不同的子公司，更是莫大挑戰。常有人問我，佳世達有這麼多家公司，該怎麼管理？我的回答永遠是「One Company, One Goal, One Organization」，一言以蔽之，就是「車同軌、書同文」。每家公司都必須按照同樣公司治理規矩運作，無論是1、2百家公司，甚至300多家公司，都是如此。

我認為，設計完善管理策略、確保集團資源能妥善挹注到每個子公司是關鍵，同時也制定獎勵與汰弱留強的機制，讓大艦隊成員都能保有最佳戰鬥力，更是重中之重，讓每個登上艦隊的夥伴都能獲得補強資源，協助迅速改善問題。即便集團內有超過200家公司，但我們仍能密切合作溝通無礙。經營上遇到問題的公司，該公司的董事長會提出解決方案，而我會與高階主管們密切合作、傾聽線上匯報，說明如何解決問題以及修正方案，只要是合理的方案會快速通過；若不合理，我則會提供建議，從總公司角度出發、修訂章程為問題找解方。

至於新世代的領導培養，我們近年來培育了7、80位董事長級、總經理或營運長級的人才。常有人問我遴選人才的標準是什麼？我認為具備「強烈企圖心」是必要關鍵，沒有企圖心就無法過關。此外，領導風格要與時俱進，還要具備組建成功團隊的能力。

不同背景、文化的企業成為佳世達大艦隊成員後，有效管理組織是關鍵，我也制定了一套「投資後管理SOP」：首先，佳世達的國際化品牌可擦亮公司招牌，無形資產也是競爭力的核心之一，尤其在資金調度上，有品牌加值更容易迎刃而解；此外，更開放集團內資源，包括我們擁有約26,000名專業人才，迅速補足大艦隊各公司所需的人力與資源整合。

未來不是一個人的戰場，而是群體的力量在共同驅動。我不僅希望佳世達是強大的艦隊，也期望臺灣的企業都能形成各自的艦隊。如果臺灣有更多這樣的大艦隊共同啟航，未來的可能性將是無限的，臺灣產業將在國際舞台上發出更加耀眼的光芒。