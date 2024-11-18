智權新創交流趨勢與挑戰

【撰文／邱璟綾】

邁入腦力決勝的AI世代，無形資產躍為企業價值核心，工研院年度智權盛會今年加入新創元素，以「智權新創週」嶄新登場，邀請產官學研專家分享最新趨勢，協助企業、新創團隊，善用資源、超前布局，在科技新時代先馳得點。

工研院「智權週」行之有年，是國內智權領域重要盛會。因應新創浪潮，今年特以「新創智財，永續未來」為主題，邀請專家剖析國內外智權議題，分享新創企業以智權創造價值等實務經驗，探討智慧財產權在新創時代的趨勢與挑戰。

從國際趨勢培養臺灣智權戰力

從美國標普500（S&P 500）企業主要資產中高達90%以上是無形資產，就可以得知目前全球產業最有價值的競爭力是以智慧財產為核心的無形資產（Intangible Assets）。「工研院過去幾年持續轉變資本市場的觀念，積極推動無形資產貨幣化」，就是為了引領臺灣的技術市場與資金市場進行緊密連結。工研院資深副總暨法務長兼技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜表示，智慧財產權攸關國家科技優勢與產業競爭力，對新創公司尤其重要，因為專利不再只是被動防禦的工具，更成為競逐市場的核心資產。

活動開場由經濟部智慧財產局長廖承威以「全球智財權發展的觀察與評析」為題，發表專題演講。廖承威表示，綜觀全球專利布局，臺灣在半導體領域一枝獨秀，臺灣在半導體領域一枝獨秀，從國際到臺灣的專利布局，更可看出全球產業之發展脈絡。

生成式AI對智慧財產權法制帶來之重大挑戰，於浪的前沿即是AI訓練資料於著作權上是否有合理使用空間，目前國際仍討論中，尚無定論。廖承威表示，智慧財產局除了密切關注AI技術發展與應用，業已推出國際專利分類（IPC）自動化、專利申請文件輔助偵錯系統暨商標「以圖找圖」檢索系統，歡迎各界多加利用。

智慧財產局為使智權教育扎根，除了協助高中培育種子師資，亦透過競賽舉才，「2024產業專利分析與布局競賽」更以企業出題、人才解題的方式，對接產業研發選題需求，也讓參賽者之實力與能力為產業界所見，創造雙贏。

以智權成就新創企業價值

在「智權發展與新創應用」座談中，與會專家針對如何利用智慧財產權來推動新創企業發展進行討論。國防與衛星產業的新創公司創未來科技財務長張靖宜表示「新創企業想在短時間快速證明自己，就是不斷申請專利！」處於萌芽階段的新創企業，往往面臨資金問題，透過專利與智權布局為產品加值，有助於從銷售端或融資端突破資金瓶頸，協助企業站穩腳步並逐漸壯大。

創新工業技術移轉股份有限公司董事瞿志豪建議，新創企業能透過專利與技術為企業樹立防禦盾牌，使競爭者無法輕易越雷池一步，因此，所擁有的核心專利，能否以獨占地位在市場畫下一大塊領土，將是創投家觀察的重點。

「什麼樣的老闆重視智慧財產權？通常是吃到苦頭與嚐到甜頭的人。」廖承威以一家全球市占率排名第三的某元件製造商為例，這家企業過去因規模較小，不被市場龍頭注意，然於即將躍升全球第二時，主動尋求智慧財產局的協助，凸顯企業欲脫胎換骨須有智財認知與布局，而企業內部IP人才養成是核心關鍵。廖承威建議，初期未必要成立專責IP部門，可先從指派研發部門人員著手。

串聯技術與資金助新創一臂之力

此外，工研院積極推動無形資產貨幣化觀念，王鵬瑜進一步解釋，銀行擁有充裕的資金，卻未必明白尖端技術的價值，因此工研院建立無形資產評價機制，在信保基金擔保下，邀請國內銀行共同參與，以無形資產融資，助新創企業一臂之力。

信保基金董事長魏明谷表示，技術與思想都是珍貴的無形資產，信保基金針對智財權融資，不僅提供國家資金做為擔保，且程序十分簡便。為了扶植新創企業與強化在地服務，今（2024）年信保基金特別設立「新創企業及直接保證科」為直接保證專責單位，並擴大高雄服務中心為全功能分部。新創企業若有融資需求，可透過多元管道取得信保基金的協助。未來信保基金將持續與工研院攜手扶植新興產業，讓無形資產融資成為新創企業的後盾。

為使新創企業早日取得專利，廖承威鼓勵新創多加利用「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，其審查時間可大幅縮減4個月之內。此外，企業亦可透過獲得國家發明獎、tie等獎項或參與展會，提升其能見度，進而對接國際市場。整體而言，智慧財產局從智財發展的各個面向協助企業，為臺灣產業智財布局提供全方位支援與服務。

「最重要的就是將智權知識落實於工作中。」王鵬瑜表示，現今市場競爭早已非靠機器廠房，而是技術和專利等無形資產，工研院將持續以創新多元的方式鏈結資本市場與科技市場，持續產出優質智慧財產，提升智權對企業的價值，支持新創企業茁壯成為護國群山，並且獲得資金挹助，有足夠實力與彈藥邁向國際舞台。