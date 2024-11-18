歐盟《淨零工業法案》 強化綠色科技領導地位

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歐盟。 示意圖／路透社
歐盟。 示意圖／路透社

【撰文╱賴宛靖】

2024年4月，歐盟通過《淨零工業法案》，針對19類關鍵淨零科技的投資及許可程序，祭出多項強化競爭力、建立淨零技術製造生態系、推動氣候目標等策略，目標提升歐洲綠色技術領導地位，此一法案可望影響全球產業政策與相關業者在歐盟的市場機會。

根據國際貨幣基金（IMF）定義，產業政策是由政府引導國內經濟轉型的具體干預，這些干預可能針對產業活動、企業或狹義的經濟活動支持，目的是在達成特定經濟目標。以臺灣為例，半導體產業正是產業政策的成功案例，但也有部分產業政策不像半導體政策這麼成功，因此產業政策對一國經濟的助益並無定論，學界也會隨著不同的環境與條件而有不同結論。

疫情與俄烏戰後，以國家之力推動產業政策日益盛行，據IMF統計，2023年全球大約有2,500項產業政策，大多是由已開發經濟國所推動，由於產業政策需投入龐大資金與補貼，經濟不發達的國家往往難以負擔這些支出。

工研院產業科技國際策略發展所能源策略長林志勳指出，歐盟產業政策發展可分3階段，第一階段大致從歐盟成立至2007年，著重於發展整合性產業政策，以改善經濟環境建構措施為主，而非針對特定產業發展；2010年後，歐盟推出了「歐盟2020」戰略，逐漸從注重整體經濟環境建構，轉向支持特定的產業發展；2022年俄烏戰爭爆發，歐盟的產業政策再次經歷重大轉變，邁向「淨零戰略」，「安全」成為政策的核心考量之一，如推出「關鍵礦物法」來保護其戰略物資，更將產業發展重心放在淨零與綠色永續等議題。

以《淨零工業法案》　奪淨零技術主導權

2024年4月26日，歐盟通過《淨零工業法案》，針對19類關鍵淨零科技進行重點投資簡化制度框架，加速許可程序。法案旨在強化歐盟產業在淨零市場的競爭力、建立歐洲淨零技術的製造生態系統，促進歐盟達成氣候目標，並利用單一市場優勢，建立歐洲在綠色永續技術的領導地位。林志勳認為，此一法案不僅影響歐盟各國的產業政策，臺灣業者也需要了解未來產品進入歐盟市場時，應注意事項及潛在機會。

《淨零工業法案》主要是因應目前綠能產業過度依賴中國，全球約80%的光電板由中國供應，歐洲產品市占率卻不到3%；加上美國《降低通膨法案》祭出高達3,690億美元的綠色補貼，恐引發歐洲製造商轉至美國的風險。《淨零工業法案》加速電池、風電、光電板、熱泵、電解槽和碳捕捉等關鍵技術的發展，明訂2030年前，境內的光電、風電、核能和熱泵等與綠色能源有關的設備，需有40%由歐盟供應商生產；2040年前，歐盟相關產品的全球市占率需提升至15%、法案亦訂下歐盟在2030年前，要達成CO2每年儲存5,000萬噸的目標，並要求歐盟的石油和天然氣生產商按比例作出貢獻，目前的碳捕捉能力僅270萬噸，與該目標有很大差距。

在淨零工業和淨零技術建置方面，歐盟規劃縮短審批，加速許可授予流程，針對淨零技術製造工程，許可證發放期限從現行的2至7年，縮短為12個月到18個月；廠房申請流程確保在6至9個月內完成審批，以留住企業；也規定公家機構採購綠能產品不能只論價格，需有30%權重考量廠商的永續和穩健，打破依賴單一國家供應的現狀，旨在擴大歐盟境內的淨零技術市場。

《淨零工業法案》著重於建構淨零產業群聚，透過群聚效應來帶動整體的生產活動；建立「監管沙盒」制度來開發、測試和檢驗與淨零相關的創新技術；政策也著重於提升員工技能，成立淨零工業學院研習相關技能，減少市場進入障礙，提供產業轉型支持力道。

構建能力、滿足需求　維繫臺灣優勢

臺灣是歐盟第十二大貿易夥伴，在亞洲國家中排名第四。2022年臺灣與歐盟的貨品貿易總額創下842億歐元（約新臺幣2.8兆元）紀錄。林志勳分析，《淨零工業法案》實施後，歐盟將提高境內自給自足的能力，尤其是成品、零組件和材料等面向，然而短期內仍需依賴臺灣產品，尤其是在機械電機產品及半導體方面，受此法案影響的風險不大，未來仍有許多機會等待發掘。

歐盟致力於增強自身產業的競爭力，可能在一定程度上也限制了臺灣的產業政策空間，例如風力發電在地化的要求，可能會衝擊臺灣產業，但對中國產品緊縮所衍生的商機、歐盟主張在地化生產過程中，臺灣可提供支持性服務與周邊商品，亦可參與歐盟技術研發、提升產業技能等合作模式，臺灣產業應建構自身能力並關注歐盟需求，找出未來的發展機會。

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