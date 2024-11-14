R&D 100 Awards 臺灣獲獎史上最佳

【撰文╱陳怡如】

素有「研發界奧斯卡獎」美譽的「全球百大科技研發獎」（R&D100 Awards），2024年得獎榜單揭曉！臺灣創史上最佳獲獎紀錄，勇奪15個獎項，居亞洲之冠、全球第二；其中工研院拿下8項大獎，獲獎數名列全球第三。

臺灣科研實力，再度閃耀國際！2024年全球百大科技研發獎中，臺灣勇奪15個獎項，其中，工研院拿下8項大獎，獲獎數排名全球第三，與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）並列，超越國際知名企業陶氏化學（Dow）與杜邦公司（DuPont），特別在AI人工智慧和淨零技術上取得卓越成就，顯示我國創新研發能量豐沛，領先國際。

經濟部部長郭智輝表示，經濟部支持的研發成果已連續17年榮獲全球百大科技研發獎，累積達97個獎項，今年由經濟部科專成果支持的多項得獎技術，其中9成已經技轉廠商或成立新創公司，而今年獲獎的技術目前也已有9項和業者進行合作，成為技術的出海口，帶動產業價值。

工研院獲8獎 AI技術應用百工百業

工研院已連續17年榮獲全球百大科技研發獎，目前累積了66項殊榮，其中超過9成的研發成果已成功應用於產業界，工研院院長劉文雄表示，今年工研院的獲獎技術，涵蓋半導體、醫療、通訊、綠色永續與製程優化等五大領域，其中，AI技術已成為各產業推動下世代技術的核心驅動力，展現工研院豐沛的創新能量。

像是在半導體領域，「MOSAIC 3D AI晶片」是全球首款將邏輯運算與記憶體整合的3D堆疊AI晶片，能大幅降低成本並減少熱能；在醫療領域，「觸覺感知導航內視鏡機器人」利用AI內視鏡在人體自然腔道導航，減少了內視鏡手術的併發症風險。

在淨零永續領域，「AI低碳無機聚合混凝土技術」利用AI技術控制低碳混凝土的生產過程，有效減少傳統水泥的碳排放達7成；「敏捷部署之需量反應能源管理系統」運用AIoT技術將店內耗能設備導入智慧能源管理系統，實現節能目的，並能透過深度學習預先儲冷，讓商家配合電廠需量反應機制，創造綠色商機，目前已導入超過3,200家零售店。

創新技術助通訊、半導體、永續與製程優化

此外，在通訊及半導體領域，「衛星與5G通用軟體調適基地台技術」提供基於軟體的無線接取解決方案，實現陸海空全覆蓋的通訊需求；而「線上X光關鍵尺寸量測系統」則是以全球速度最快的反射式X光量測機台，精準監控半導體關鍵尺寸、提升製程良率。

在綠色永續及製程優化領域，「煙道氣捕CO2製造固碳PC技術」利用二氧化碳為原料製造聚碳酸酯，可減少碳排達17%；「轉爐出鋼製程數位雙生系統」運用數位化技術優化煉鋼轉爐製程，不僅降低成本與環境風險，還能促進技術傳承。

工研院獲獎技術涵蓋半導體、醫療、通訊、綠色永續與製程優化等五大領域，表現卓越。

研發法人大展科技實力

不只工研院大放異彩，今年資策會、紡織所和金屬中心，也分別有相關技術獲獎。資策會的「交通安全防護AI技術」以AI支援35類交通物件類型偵測，包括汽車、機車、行人、弱勢行人（輪椅）、救護車等，適應各時段及天候，亦適用東南亞特有汽機車混流的交通環境。「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」，運用AI技術整合仁寶電腦的5G通訊系統，結合維思感創的智慧床墊，能提早於病人起身前90秒內即收到離床預測通知，有效預防長者跌倒，實現智慧長照的數位轉型。

紡織所的「AI自我學習驗布系統」，採用雙重AI演算法，實現每分鐘120碼的檢測速度，並自動在螢幕上標記布料瑕疵點，準確率高達95%。「仿生單一材質皮革」透過單一材質化解決人造皮革組成複雜難以再製問題，成功縮短人造皮革製造工序，有效提升生產效率，結合台橡公司的合成與重製技術，讓一塊皮可被循環再製5次以上。「菌絲皮培育系統」可在連續且穩定控制培育環境與養分供給系統下，以成捲大面積的方式生產菌絲體皮革，邁向產業化腳步。

金屬中心的「用於工業爐之可持久高效節能燃燒系統」，可將爐內高溫煙氣的熱能轉移至助燃空氣，實現節能燃燒，能源節省最高25%，同時，透過AI演算，即時監控節能數據，實現持久節能燃燒。

臺灣在全球百大科技研發獎的巨大斬獲，不僅展現創新科技實力，更凸顯我國在全球科技研發領域的重要地位。展望未來，在半導體、資通訊的基礎之下，結合AI科技，臺灣有機會成為全球科技發展的樞紐，推動產業持續向前！