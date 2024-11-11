搶攻功率半導體與氫應用商機

【撰文／編輯部】

聚焦南臺灣在淨零轉型趨勢下的商機，工研院日前於臺南舉辦論壇，展示「南方雨林計畫」中的多項創新技術，包括功率半導體、氫應用、低碳智慧製造及循環再生等，期引領南臺灣產業掌握未來機遇，實現經濟與環境效益的雙贏。

工研院日前舉辦「壯大南方產業，邁向永續淨零產業成果聯合特展及技術論壇」，聚焦南臺灣產業在淨零轉型趨勢下的永續商機，以「南方雨林計畫」的功率半導體、氫應用、低碳智慧製造與循環再生等技術與服務，幫助南臺灣產業在變局中把握先機，厚植未來。

經濟部次長陳正祺強調，南臺灣是我國重要的工業科技重地，減碳亦是各企業努力的目標，經濟部未來在「智慧科技大南方產業生態系」推動方案下，將由工研院與業者合作，在臺南推動下世代半導體的元件系統整合應用與展示，以及建立晶片暨系統整合服務平台，另外配合2050淨零排放路徑，亦將積極建構零碳能源系統助攻產業低碳升級，發展去碳電力、新興能源，來使電力系統達到淨零，包括綠氨轉氫、燃料電池應用等淨零科技。

工研院董事長吳政忠表示，自2016年起，政府統籌13個部會及預算投入，強化產學研合作機制，高度鏈結相關能量，將沙崙這塊寶地，以大南方創新技術研發櫥窗之型態，吸引國際大廠進駐，引領臺灣在前瞻晶片、資安與智慧科技領域大步前進，擁有與國際競爭的能力，驅動全產業創新。為部署大南方產業發展，工研院積極投入氫應用與功率半導體的技術研發，包括啟動「沙崙氫應用示範驗證平台」，期能在全球氫能賽局中，搶占先機。「南方雨林計畫」功率半導體的產業化應用，加速推動在車用電子、綠能電子、高頻通訊等領域，助產業脫胎換骨。

創新典範 氫應用及能源管理

在活動現場，工研院展示多項「南方雨林計畫」中的創新技術，涵蓋氫能應用、功率半導體、低碳智慧製造與循環再生等領域。在氫應用及能源管理方面，工研院推出「E-Cube移動式能源解決方案」，這套系統具有模組化和可擴充的特性，能夠支援離網運作並快速部署，特別適合市電供應困難的戶外展覽及攤位使用。其配備的儲能系統可以儲存白天的太陽能，無論晴雨或晝夜，皆能提供不間斷的電力支持。這項技術已於今年在臺南大武崙綠能市集及臺南海安路市集亮相，成為推動淨零排放的實證典範。

此外，為加速氫能產業的發展，在經濟部能源署的支持下，工研院打造臺灣首座再生能源產氫、輸儲及應用示範驗證場域，此場域具備電解產氫系統、氫能／電池複合儲能、及燃料電池發電／熱電共生系統等應用特色，與產業合作共同進行系統測試與驗證，推動氫能應用發展。2023年，工研院更催生新創公司「氫豐綠能科技」，目前該公司已與國內外超過15家廠商展開合作。

沙崙氫應用示範驗證平台為臺灣首座再生能源產氫、輸儲及應用示範驗證場域，2023年更催生出新創公司「氫豐綠能科技」，目前已與國內外超過15家廠商合作。

功率半導體 助力電動車革新

在功率半導體領域，工研院積極整合南部循環材料產業資源，在臺南設立「化合物半導體粉體製程及晶體驗證實驗室」。該實驗室導入日本半導體化學材料大廠德山的粉體製程設備，並結合工研院自主研發的粉體檢測平台，協助碳化矽長晶業者進行應用開發，提供粉體與長晶驗證平台，從碳、矽原料、石墨坩堝、與碳化矽粉體等進行全面的品質分析與驗證測試。

針對電動車市場的新興需求，帶動電力電子應用功率半導體蓬勃發展，吸引許多國際大廠積極投入相關技術與產品開發。工研院聚焦電動車的核心需求，針對動力系統的高效率與高電壓電池系統，開發耐壓達1.7kV碳化矽元件，兼具高耐壓與低損耗的特性，並進行元件與系統的車用關鍵應用驗證。這些高效碳化矽元件的應用不僅顯著降低電動車的碳排放，還提升車輛的性能和效率，實現經濟效益與環境保護的雙贏局面。

固碳創新 引領PC製造邁向永續

聚碳酸酯（PC）用量大且碳排係數高，傳統製程使用毒化物光氣作為原料，難以滿足淨零永續發展的目標，為推動PC製造的永續性，工研院研發「CCU高活性CO2酯化觸媒技術」，協助奇美自主生產PC，投入碳捕捉技術，並利用國產創新觸媒及製程，將二氧化碳作為原料，開發全球新一代固碳PC製造技術與場域實證。

淨零策略顧問 提供企業轉型新策略

為協助企業達成淨零轉型的目標，解答企業應對淨零各式各樣的疑問，工研院提供企業從策略先行、結果導向的顧問輔導到實務應用的一站式解決方案，規劃未來減碳路徑服務，幫助企業能見樹見林解決關鍵議題，把錢花在刀口上，推動最具有效益的轉型計畫。同時以全院跨域整合能量提供企業永續碳管理平台、專家服務團、創新技術研發、人才培育與國際化等支援服務，從智財戰略角度幫助企業獲得營運成長所需的彈性資金。