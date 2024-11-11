創新科技解方打造健康臺灣

【撰文╱賴宛靖】

超高齡社會帶來經濟正面效益，高齡人口成為消費成長主力，全球高齡經濟規模逾1.7兆美元，臺灣有新臺幣3.6兆元市場潛力。超高齡社會需求不僅限於醫療科技，應同時鎖定長者的三大生活情境「檢測預防、診斷治療、復健照護」，打造出對應的銀髮科技及服務，才能讓長者活得健康、生活有品質。

隨著全球人口老化的加速，超高齡社會已不再是未來的預測，而是全世界正面臨的挑戰和機遇。2025年，全球65歲以上人口將突破20億大關，而臺灣的高齡化速度更位居全球第三，2025年起65歲以上人口將達485萬，超過總人口的20%。值得警惕的是，國人平均不健康餘命高達8.5年，連帶出現醫療照護產業缺工問題及「老老照顧」成為普遍現象，更有32.21%的壯年照顧者被迫辭職，導致醫療體系運作、社會福利和家庭經濟都面臨重大負擔。

不過，超高齡社會到來也有正面效益，從經濟角度看，未來高齡人口將會成為消費成長的主要推力。據調研機構統計，全球高齡經濟規模超過1.7兆美元，臺灣更有新臺幣3.6兆元的市場潛力，顯見高齡健康產業已成為新趨勢。日前舉辦的第一屆高齡健康產業博覽會，聚焦於「健康照護」、「智慧服務」和「快樂生活」三大主題，吸引200多家企業參與，展現臺灣在健康照護、智慧科技和創新醫療上的亮眼成果，也為臺灣高齡社會提供創新解決方案。

工研院為呼應政府「健康臺灣」政策，也在展會中展出許多銀髮創新解方。工研院院長劉文雄表示，人口老化帶來龐大的醫療支出與勞動力衰退問題，政府對於銀髮政策也從過去只重「治療」更進而重視「預防」，工研院致力於協助長者縮短不健康存活年，並且讓長者從健康、到不健康直到離世，都能有快樂、有尊嚴、有成就感，讓長者能「健康老化」。工研院從全人健康觀點出發，將長者劃分為「健康、患病、亞健康」三類族群，設定出「檢測預防、診斷治療、復健照護」三大生活應用情境，進而設計出不同的科技解方，更貼近使用者需求。

高隱私AI照護員 提升照護品質與效率

因應獨居長輩及醫療照護機構人力不足的問題，及疫後非接觸式感測的需求倍增，工研院與澄風科技攜手運用毫米波雷達開發「高隱私AI照護員」。毫米波雷達技術有體積小、準確度高且不受氣候影響的特性，結合創新的AI熱像辨識技術，提供呼吸、心率、體溫、血壓趨勢與姿態等全方位照護資訊，利用非接觸式熱成像技術，提供去識別化的高隱私影像，能精準辨識臥床者離床、跌倒與久臥等行為，並啟動即時通報警示。

「高隱私AI照護員」設計成精巧的白色小盒子，安裝於天花板上就能與現有儀器連結，接收病患生理數據，透過無線傳輸至護理站的電子白板、手機平板，甚至工作台車上的筆記型電腦，讓醫護人員隨時隨地掌握被照護者即時狀態，當生理數據異常時迅速發出警示通知，也會在行動裝置推播，讓醫療人員能在第一時間抵達處理，可緩解臨床醫療機構的人力需求慌、降低醫護人員接觸感染、提升照護品質與效率，更能讓病患靜養、無須定時被叫醒量血壓，隨時隨地受到完整的保護。且機器安裝容易，只要在病床上方安裝傳導器，就可以將原有硬體提升為智慧化裝置，適合醫療院所、長照中心、安養機構幫助醫院的照護系統更加智慧化。

高隱私AI照護員 提升照護品質與效率

「傷口照護機」與「傷口照護App」 遠距照顧更便利

此外，小傷口疏於照料，往往會成為健康的大隱憂，尤其是糖尿病患的傷口難以癒合，但照護者並非一定具備醫療背景，如何照顧傷口、早期發現異狀成為關鍵。工研院研發的「傷口照護機」與「傷口照護App」成功獲得第一屆高齡健康產業博覽會「年度最佳10大高齡友善亮點產品」，整套系統使用AI電腦視覺模型自動偵測和測量傷口和皮膚病變，內建的3D攝影機可量測傷口長度、寬度、深度及面積，溫度攝影機則能觀察傷口熱能分布，攝氏28度至40度皆能感測，判斷傷口是否有發炎狀態，精準收集傷口資訊後，再與傷口照護App搭配，協助遠距醫護人員和醫療機構快速識別傷口區域、了解傷口癒合狀態再提供適當的敷料使用建議，不僅能對症下藥，也降低醫病雙方及照護者的壓力，就算無法立刻就醫也能獲得專業建議，目前與整形外科、居家醫療、在宅醫療合作，發展AI判讀，協助診斷傷口病情。

「傷口照護機」與「傷口照護App」 遠距照顧更便利

銀髮智慧賦能衣 舒適按摩增肌力

醫療的照護，除了病患需求應被看見，高齡長者如何維持健康生活，更為重要，其中肌肉量可謂是健康的基底，肌肉會隨著年紀增長而流失，高齡族群罹患肌少症的比例達10%到25%，長輩一旦出現步履蹣跚、肌肉無力的症狀後，更不喜歡外出活動，也導致肌耐力下降、平衡感變差，而容易跌倒、骨折甚至臥床。工研院運用創新技術幫長輩顧好肌肉，以2020年榮獲美國CES創新獎的「iStimUweaR智能衣」為基礎，設計出新一代「銀髮智慧賦能衣」。

傳統的穿戴裝置多以電線車縫，電線不耐折、易故障，也無法精準定位於肌肉的按摩穴位，工研院以轉印方式將軟排線路結合紡織材料，直接印在衣服或護具上，具耐水洗、可拉伸的特性，為智慧服飾與護具帶來新的突破。穿上衣服就有微電流能多點刺激、控制肌肉動作達到高度收縮效果，增加肌耐力的同時也能緩解疼痛，擺脫過去使用生理量測裝置或低周波儀器時，皮膚得黏上貼片的限制，且感測器黏貼位置不當也會影響效果。如今穿上衣服就可在正確位置按摩，更能貼近長輩需求，宛如貼身的按摩師，不僅可為長輩們保健肌力，容易頸肩、腰部痠痛的上班族也可使用，結合現有的低周波治療器，就能讓使用者隨時享受專業級的物理治療。

銀髮智慧賦能衣 舒適按摩增肌力 銀髮智慧賦能衣 舒適按摩增肌力

肌力寶 提供全方位復健訓練

如果說「銀髮智慧賦能衣」猶如穿在身上的按摩師，那工研院新創公司福寶科技所研發的「NimBO肌力寶－關節活動訓練機」，就是隨時相伴的物理治療師。

有鑑於高齡者常受「肌少症」、「退化性關節炎」、「骨科術後」以及「神經損傷」等疾患所苦，需要時常往返醫院或復健診所，NimBO肌力寶能協助患者在家復健，一台機器即可提供全方位的復健訓練，降低長途奔波的負擔。

一般人在進行復健時，物理治療師即使在旁觀察，也只能靠經驗來判斷病患的力道、角度以及是否使用對的肌肉，難以精確量化訓練效果。而「肌力寶」正是為了解決這些問題而設計，它能將病人的動作量化，提供數據化分析，讓治療師能清楚知道病患還需要用多少力、擺動幅度多大、角度是否正確等細節，進而更精確地調整訓練計畫。

「NimBO肌力寶」可進行關節活動度（ROM）評估，並提供主動與被動ROM訓練和等速、等張、等長等多種模態的肌力訓練組合。復健動作如果不夠精確，很容易引發身體的代償機制，發生「強的肌肉愈強、弱的肌肉愈弱」的狀況，而「肌力寶」正可針對虛弱活動度加強精準訓練，讓每個使用者都能享有高強度且正確的重複訓練，確保「黃金復健期」的最佳效果。

NimBO設計精巧簡便，配合平板裝置上顯示的數據，即能掌握訓練狀態與力道，依患者的需求搭配多元配件，就能進行肩膀、手肘、手腕、手掌、膝蓋及腳踝等六大關節活動訓練；應用於臨床上，可協助物理治療師規劃訓練項目與目標，設定輔助力量、動作速度及訓練角度範圍，復健時與長輩溝通更順暢，有了精準的數據顯示，更能具體了解是否做對動作、用對肌肉。

科技創新是高齡健康的重要推手，不僅提升生活品質、自主能力，更可減少醫療資源的壓力，協助醫護單位用最少人力、提供更精準的診斷和治療，讓高齡者健康延壽，實現「健康老化」的美好願景。