工研院與德國萊因TÜV 推廣國際防爆標準

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工研院與德國萊因TÜV公司合作推廣ATEX／IECEx國際防爆技術，讓製造商能在有基本防爆概念下去研發並升級自身的產品。
工研院與德國萊因TÜV公司合作推廣ATEX／IECEx國際防爆技術，讓製造商能在有基本防爆概念下去研發並升級自身的產品。

【撰文／編輯部】

工研院與德國萊因TÜV公司合作，推廣ATEX／IECEx國際防爆技術，助力製造商在研發初期就注重安全設計，並獲得國際防爆證書。不僅提升產品安全性，更讓臺灣石化工業更安全、高效地接軌國際標準。

作業安全至關重要，透過安裝智慧化設備，可以預防事故發生、降低產線風險，因此產品與設備在研發初期的安全性及防爆設計極為關鍵。工研院與德國萊因TÜV公司合作推廣ATEX／IECEx國際防爆技術，讓製造商能在有基本防爆概念下去研發並升級自身的產品，並獲得國際防爆證書，包含ATEX跟IECEx證書或評估報告，提升安全並接軌國際。

工研院材料與化工研究所副所長賴秋助表示，德國萊因TÜV作為全球領先的檢測、核對和認證機構，與工研院合作討論國際防爆規範與標準，在石化現場透過結合多項防爆相關措施避免系統失效，進一步提升我國石化工業安全。

舉例來說，工研院推動亞灣5G AIoT技術應用，聚焦高雄智慧石化管線監測工作，透過AI智慧精確偵測管線洩漏，並整合5G技術以實現高速數據傳輸提升監測效率，德國萊因TÜV也同時協助確保所使用的感測器符合國際防爆要求。

德國萊因TÜV公司工業服務與安全部經理廖君曼表示，石化業者多設有不同等級的防爆專區以及應用各式防爆設施以避免意外發生，因此，用於相關易爆環境內的設備會使用有國際防爆認證的進口品。為輔導我國設備廠商發展智慧石化應用所需之感測器與設備，德國萊因TÜV臺灣分公司已於2022年底取得IECEx ExTL防爆實驗室資格，可在臺灣進行多種國際防爆，並提供ATEX、IECEx、多國防爆轉證服務，協助廠商順利取得海外認證。

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