智慧寵物項圈3度揚名國際

【整理╱陳怡如】

工研院攜手傑萌生技合作開發的「amicoipet 寵物居家智能生理監測項圈」，其非接觸式24小時監測寵物健康的創新服務，在2024年第123屆法國巴黎國際發明展（Concours Lépine）上奪下金牌獎。

看似尋常的寵物項圈，裡頭隱藏著工研院的創新技術。不用穿戴複雜笨重的感測裝置，只要透過項圈內的低功率雷達，就能隨時監測寵物的生理狀況，讓飼主更加安心，創新發想在今年拿下法國巴黎國際發明展金牌獎殊榮。

「iPetWeaR智慧寵物項圈」曾於2022年獲美國消費電子展（CES）創新獎、亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO 2022 ICT Award）的HealthTech Award，此次傑萌生技又於法國巴黎國際發明展摘金，讓「iPetWeaR智慧寵物項圈」第三度揚名國際。

工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，隨著人們生活水平提高和生活方式改變，越來越多家庭開始養寵物，尤其在都市區域，寵物用品及相關服務的需求不斷成長，像是自動餵食器、智慧玩具、智能烘毛箱等，相較過去，消費者更加注重寵物的健康和幸福，也更願意為毛小孩消費高功能性產品。

傑萌生技執行長林靖婷表示，這款使用AI人工智慧搜集分析寵物生理數據的智慧項圈，可以將心跳、呼吸、睡眠、活動力等資訊同步給飼主或獸醫，藉由生理數據變化，可以更瞭解毛孩的喜好、行為，甚至提早發現異常達到即時預防，為寵物打造360度全方位的暖心照護。該技術在法國巴黎參展期間，也廣受獸醫醫院和獸醫的好評，均看好這項發明的前景。

iPetWeaR智慧寵物項圈涵蓋「低功率雷達生理感測」和「活動力狀態分析演算法」，不受寵物體型或毛髮長度限制，雷達都能隨時監測寵物的連續心跳和呼吸狀況，以及具備活動量監測、走失預警等功能。這套非接觸式的感測技術，不僅方便無痛，還能應用在各種場域，從居家照護到寵物健康管理，提供隨身隨行24小時的疾病照護與健康管理服務新商模。