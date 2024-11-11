打造低碳會展 推動淨零最給力

【撰文／凃心怡】

淨零排放是近年的國際焦點議題，從食、衣、住、行到育樂，淨零減碳無處不在。工研院於「2024臺南國際綠色產業展」經濟部能源署綠能館中首創「全臺低碳會展」，期望在成為低碳會展典範的同時，也能讓淨零排放深植人心，使生活處處展現淨零的行動力。

2年前，工研院綠能與環境研究所所長王漢英北上參加「Energy Taiwan臺灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan臺灣國際淨零永續展」。現場有兩百多家國內外企業進駐，展示風力能源、太陽光電以及儲能應用等多項能源產業鏈，共同探討推進環境永續的創新科技。

在眾多的攤位中，一家來自歐洲風力發電廠商的展位吸引了王漢英的注意。不同於其他展位的華麗布置，這個展位以我們通常的標準看「家徒四壁」的樣子引起他的好奇。在現場的國外廠商代表說，「我們是使用最少必要的布置與最大化的可循環再利用材料，我們不希望來參加綠色能源展，卻反而造成環境上的負擔。」即使是2年前的對話，王漢英至今仍記得對方說話時挺直的背脊和自豪的語氣。這番話如同引信，點燃了他對低碳會展的各種想像。

碳排矛盾 理念與行動的落差

「大家在談淨零的同時，卻時常做一些不符合淨零理念的事情。」王漢英提到，他經常參加各式的淨零技術研討會與會展，也感佩新時代的技術加速推動淨零的進程。然而，仔細觀察這些會展後，他發現現實與理念之間存在著巨大落差。

「每個會展都盡可能布置得很迷人，有絢麗的開幕儀式、漂亮的背板，展位上有大量的木工裝飾、海報以及待領取的印刷品。」王漢英不需細算，就能明白這些會展的布置與其倡導的減碳理念有多麼矛盾，「而且1個會展的展期短則半天，長則3天就結束了。」

他認真思考，「真的有必要以如此花俏的方式布展嗎？難道不這麼做，就吸引不了人嗎？」王漢英不願止步於內心的疑問，而想以實際行動打破眾人對會展布置的既定看法。「工研院具備有淨零政策智庫與技術研發及推動的扎實能量，無疑是全臺最有經驗的單位，我們可以率先做出示範。」

革新與實證 從72平方公尺開始

機會很快來臨，2024年工研院接到能源署邀約前往臺南設展，總計72平方公尺的面積，成為他們實現「低碳會展」的起點。

在布置會場時，工研院捨棄傳統木工材料，轉而採用可重複使用的裝潢材料為主。至於仍需使用一次性材料的部分，就選擇較低碳排的材料，如再生木材、木芯板、木夾板或紙類等等。

「與布展廠商討論後，請廠商填寫我們提供的會展盤查表單。」王漢英說明，這是一個設計好的表單，廠商只需依序填入數量、單位、重量、運輸距離等資料，即可得到碳排的結果。

「減碳或低碳不能只是一個概念，這樣無法有效推廣。」王漢英深思後表示，唯有在碳排計算工具的使用下，才能用證據說話，「日後如果有人想效仿，才有辦法複製、推廣出去。」

相較於過往，這次為期3天的展期，減碳高達79.54%！提到這個數字，王漢英微笑說：「我們證實了，低碳會展是一個具體可以施行的方案。」

從理念到實踐 低碳會展的全面指南

即使減碳比已經高達近8成，但王漢英認為這只是一個基礎的示範。還有許多有創意的方法可以發揮，進一步提升低碳會展的減碳效果。

「會展上的照明通常很強，展攤上可以利用染敏太陽能模組吸收會場燈光提供現場使用的無碳電力；如果要降低展場空調的能耗，高效低碳吊扇是一個不錯的選擇。」王漢英甚至構想，來賓或展品的名牌字卡可以使用電子紙，在會展中可以多次變換及再次使用。而開幕儀式所用的道具也能換成平板電腦，還能提供更多背景設計的可能性。「低碳會展很簡陋嗎？我的答案是，不會。」

低碳會展也帶來更多的創新與商機，此次低碳展攤的承包廠商便有反饋，藉由此次的示範，讓他們也擁有布展碳足跡的資料，更習得低碳布展的知識，未來業務上也會讓服務的客戶有更多的選擇，在這波淨零排放的浪潮中，無疑也為自身品牌增加了更多的優勢。王漢英非常希望也樂於看到更多的布展廠商都能學習與加入這個新的商機。

放眼國際，低碳會展的思維雖然已有人倡議與零星討論，然而真正實施低碳會展並提供量化數據的案例，王漢英尚未見過。對他而言，低碳會展並非為了自我滿足，「我們希望可以將這個觀念傳遞給大家，無論是策展者、參展者或是參觀者，有了觀念之後，自然就會有行動力。」

為了更擴大推動低碳會展的行動，工研院也以臺南這場會展作為示範，完成《科學量化基礎之低碳會展指引》。內容分為兩大部分：第一部分提供低碳會展的基本原則，分別為主辦單位、會展場地、參展單位、參觀者等不同對象撰寫指引內容。第二部分則提供低碳會展的執行流程與2024臺南國際綠色產業展的盤查結果，作為未來舉辦低碳會展的具體參考。

低碳會展作為新觀念，沒有法規也沒有標準答案。對王漢英而言，那一把尺其實就在每個人的心中。「跟自己比就好。我們節省的80%碳排，或許只占全球淨零減碳中的一小部分，但這代表了我們在自身生活中實現了80%的減碳。這就是我們的貢獻。」