科技漫遊／潛入太平洋打造海洋牧場

【撰文／邱璟綾】

依山傍海的花蓮，以自然美景和豐富的海洋觀光活動吸引世界各地遊客造訪，在七星潭岸邊慢行，與水下世界和珊瑚礁與魚群相遇，讓身心被浩瀚的海洋療癒，湛藍的海域總是帶給旅人無限魅力與驚奇。

到花蓮旅行，看海已成為旅途中的必訪行程，位於國境之東的七星潭，山水相連，景色美不勝收，因為有著優美的弧形海灣，又被稱為「月牙灣」，不僅可遠眺清水斷崖，還能在海潮聲相伴下，醉心於廣闊汪洋的翠綠與湛藍。

為了守護美麗的海洋，東華大學能源科技中心與工研院攜手研製新型態的生物碳魚礁，不僅能解決海廢問題，並達到海洋固碳的效果，還能成為珊瑚礁、魚群的棲息地，在工研院進行腐蝕測試與水質檢測後，可望與大自然緊密結合，成為復育海洋資源的生力軍。

海廢氣化分解 為海洋朋友再造一個家

近年來，國人環境意識不斷提升，淨灘、淨海行動蔚為熱潮，如何妥善處置海洋廢棄物，逐漸成為難解的問題。「海廢清除後該怎麼辦？」東華大學能源科技中心主任白益豪表示，海洋垃圾含有大量鹽分，若直接進入焚化爐燃燒，容易短減設備壽命，經過團隊不斷探討，終於在高溫氣化技術領域中得到解方。

「我們想了一個方法，將海廢經過高溫氣化形成生物碳，經研磨後參雜至水泥基底，再製成人工魚礁，若能將魚礁順利投入海洋，就能把碳封存在海床底下！」白益豪表示。因此東華大學團隊與工研院合作，召集民間團體至七星潭，進行淨海、淨灘暨海廢循環再利用活動，將蒐集到的海廢製成負碳排魚礁。

由於傳統水泥魚礁生產過程中，每公斤魚礁會產生0.9公斤的二氧化碳排放量，然而高溫氣化屬於無氧技術，燃燒過程不會額外產生碳排放，因此，若將產生的生物碳混入水泥製成人工魚礁，每公斤魚礁反而能封存3.7公斤的二氧化碳，不只抵銷生產過程的碳排放量，這些固著在魚礁內的生物碳，還能提供珊瑚成長過程所需的養分，幫助附著的珊瑚礁與海草穩定成長。

腐蝕檢測技術 打造永續海洋環境

雖然高溫氣化技術，能在攝氏逾千度的高溫下，將海廢中的戴奧辛等有害物質分解重組，然而為了進一步確保負碳排魚礁對海洋環境無害，白益豪將目前產出的魚礁，部分送至東華大學屏東校區(海生館旁)大洋養殖池進行可行性驗證，另一部分則送往工研院進行腐蝕測試與水質檢測，測試魚礁的耐用性與安全性。

工研院量測技術發展中心組長謝卓帆解釋，海水具有高腐蝕性，無論是鹽分、酸鹼質，甚至溫度與濕度的變化，都可能改變物質狀態。工研院以嚴苛的標準，將整顆魚礁浸泡在深達1公尺以上的實驗槽內，除了檢測是否溶出重金屬等有毒物質，甚至透過調整參數，進行加速腐蝕測試。

「由於國內還沒規範出人工藻（魚）礁與燃碳技術所對應的測試標準，目前大家都是做中學，希望未來技術成熟後，能對接國際驗證單位，讓碳最後能回到海洋，進而復育漁場。」謝卓帆表示，投入這起公益行動後，陸續接到各大企業合作計畫，才發現原來有這麼多人願意一起維護海洋資源，令他深深感動。

完善海洋資源 成就觀光經濟

由於與工研院合作順利，白益豪陸續和在地社區營造團隊與賞鯨業者合作，透過淨灘與淨海蒐集大量海漂物，使計畫規模不斷擴張。白益豪估計，待9月、10月間海象相對穩定時，便能將人工魚礁投放至合適的海床，並擴大珊瑚礁群與海草的復育規模，以改善海域棲地的環境。

隨著人工魚礁邁入水質檢測階段，未來可望將海廢從「生物墳場」再造為海底朋友的新家，白益豪表示，內心總有難以言喻的感動，「這段過程好像看見一道光，可以透過科技力量，去拯救無數小魚的生命。」

在過度捕撈與海洋垃圾汙染的雙重打擊下，臺灣海洋漁業與觀光產業一度陷入僵局，如今雖然透過高溫氣化技術，能積極且有效地解決海洋垃圾問題，但白益豪認為，要讓海洋永遠美麗，最根本還是必須從源頭的垃圾分類與減量做起。

「復育後的珊瑚礁，能成為小魚小蝦的家，而豐沛的海洋資源，能讓鯨豚駐足東部海域，帶動近海旅遊產業發展。」白益豪表示，他與許多在地團體合作，透過食魚教育、環境教育等不同主題，和大眾分享海廢處理知識，期盼在未來能透過新型態的魚礁，創造出富有生命力的海洋牧場，屆時漁民不必冒著生命危險越界捕撈，而完善的海洋資源，還能帶來豐富的觀光效益，為了這項願景，他與工研院持續攜手合作，為四面環海的臺灣，創造更和諧、更永續的海洋環境。