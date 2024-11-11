科技漫遊／智慧科技走進畜牧場 掌握乳牛完美體態

【撰文／賴宛靖】

你以為綠草如茵的牧場工作浪漫愜意？其實，酪農業是辛苦又危險的產業，年輕人不願投入，高齡者力不從心，造成人力短缺和經驗斷鏈。臺南柳營桂芳牧場顛覆宿命，創造傳統與科技結合的典範，融合科技與人文，為臺灣酪農注入新泉源。

相信有不少人都是用鮮乳展開美好的一天，尤其是臺灣國產的鮮乳，每天現擠、新鮮配送，滴滴珍貴。臺南柳營酪農區全盛時期飼養面積高達327公頃，共有80多戶酪農，飼養乳牛達1.2萬餘頭，成為全國最大的酪農區及鮮乳產地，隨著進口乳製品的打入市場，臺灣酪農因成本高昂，競爭困難，有些牧場選擇退場，但仍有許多青農致力投入產業轉型。

牧場看似愜意閒適，其實工作極為繁重。以桂芳牧場為例，飼養3百多頭乳牛，每日早晚2次擠乳、仔牛餵養及照料、成牛拌料餵飼、牧場環境清潔等工作就忙不完，從早上4點忙到晚上10點，且多是勞動活，上年紀的人真是吃不消。

擲重金為乳牛打造豪宅

創立於1974年的「桂芳牧場」，第二代經營者曾仁瀚，大學雖就讀動物科學系，但對於電腦程式設計很有興趣的他，畢業後任職於北部的網路資訊業，後來因父親身體出狀況住院，牧場面臨後繼無人接管被迫關閉的命運，他毅然決然辭去科技新貴的光環，決定返鄉當起養牛人，爾後與獸醫師妻子傅芊純一起在牧場打拼。

夫妻兩人是少數擁有專業畜牧獸醫背景的酪農，在飼養管理上善用專業領域來思考，以玉米青貯作為牛隻混合飼糧，並搭配進口草與其他農副產物，造就出帶有果香清爽甜美風味的鮮奶，無論是生飲還是製成食品，都保留鮮乳的絕佳風味。

同時，在牧場經營導入「企業式管理」思維，不僅引進國內外自動化設備，並打造臺南柳營地區第一個牛隻廢棄物處理中心，為傳統牧場注入科技與永續的新觀念。另外，畜主不惜投入重本改善牧場硬體設備，打造乳牛專屬的豪宅，像是從紐西蘭引進外型好似旋轉木馬的圓盤式擠乳機，一次可容納25頭泌乳牛同時擠乳，轉1圈只需花費15分鐘就能擠好乳，除了減少人力作業負擔，在人員訓擠乳及工作能較簡單易上手，讓牛隻身處自在舒適的環境，擠出的乳汁更香醇；其次，使用自動化仔牛餵乳機器人，能藉由電腦精準計算小牛的每日成長所需的進食量，確保每頭小牛健康成長。

此外，在夏季桂芳牧場須特別注意乳牛群熱緊迫發生，在天氣最熱的中午時段前後，讓牛隻集中採用間歇式淋浴與吹風，讓牛隻有效降溫，減少熱緊迫發生。各項管理與科技的導入，讓酪農工作與生活得以平衡，並為人力缺口找到轉變契機。

智慧系統掌握乳牛3D體態

除了餵食、榨乳、清潔等工作外，還有一項重要工作就是觀察每隻乳牛的體態。乳牛體態評分（body condition score；BCS）是判斷乳牛健康的重要指標，特別是在乳牛轉換期的體型胖瘦，會影響泌乳早期的酮症發生率及泌乳高峰期的乳量。

傳統方式是目測巡檢，採人工紀錄經驗，不僅耗時多工，也難以聚焦體態異常之牛隻，無法即時提供牛隻健康照護及治療。為此，桂芳牧場引進工研院開發的「乳牛3D體態辨識系統」，在乳牛畜舍內導入非侵入式3D影像辨識技術，當乳牛經過感測通道時，就會自動進行3D體態及體型量測，包含體長、體寬、體高及體表面積，就好比人們做「INBODY」，身材好壞一目了然。

工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，在經濟部與農業部經費支持下，工研院與畜產試驗所研發合作，整合農工科技，開發乳牛3D體態辨識系統，這套系統結合專家經驗與AI分析，針對乳牛體態/體型進行辨識，建立數位化的國內乳牛體型資料庫，能減少牛隻的花色和牛體清潔度的影像之干擾，不但取代耗時耗力的人工量測，牧場管理者可根據3D影像辨識結果，精準判讀乳牛的胖瘦度分級，作為未來國內乳牛大數據統計分析資料庫的一環。

以飼養300多頭乳牛，平均日產量約5噸鮮乳的桂芳牧場為例，過去每天要安排1至2人，進行每日巡場檢查牛隻健康狀態，導入技術後，利用RFID感測器能清楚判定每頭牛隻身分，牛隻只要走進擠乳通道就完成每日體態健康檢測，省下來的人力更可專注在牛隻營養補給與照顧，讓牛隻產乳狀況更好。

臺灣酪農長期被視為辛苦又危險的產業，年輕人不願投入，高齡又做不動，造成人力短缺、畜養經驗斷層。桂芳牧場不僅創造了具備傳統與科技結合的典範，更受到全家便利商店與莊園級鮮乳坊的青睞，為臺灣酪農打下尊榮、優質的品牌價值，也為這片土地注入源源不絕的生命力。