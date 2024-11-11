科技漫遊／作物整合管理系統擺 脫看老天臉色

【撰文／凃心怡】

年輕青農返鄉接手祖父母的百香果園，拋棄既有的慣行農法，走向友善栽培之路，在堅定的意志下，他雖做出了成績，卻仍得面臨氣候變遷以及病蟲害的侵擾。現在，於工研院協助下，透過作物整合管理系統，終於讓自然果香得以繼續飄散。

沿著進入南投埔里地區的臺21線悠遊車行，一路綠意盎然，放眼盡是琳瑯的鮮花、水果以及蔬菜，沿路而上，來到海拔650至800公尺的合成里大坪頂，香甜的氣味開始與清新的空氣相融合，炎炎夏日到此，就可嗅聞到香濃的百香果氣味。

臺灣的氣候彷彿為百香果而生，自1900年初由日本人引進之後，每年一到收成季節，就見農地裡某個角落開起白中帶紫的花朵，待果實轉為紫色成熟，即可採下食用；在種苗與技術一戶傳一戶的大坪頂地區，百香果不只是一般作物，而是採取專業化大片種植，占全臺9成的產量，不僅國人喜愛採買，更外銷國際，如日本、南非等。

因此，當在外工作數年的白政益決定結束漂泊回鄉，祖父母的這一方百香果園就順理成章的成為他落地生根之處。

受慣行農法衝擊 為百香果找出路

「我的百香果種植知識都是叔叔教我的。」關係緊密的家人，讓栽種技術與知識的傳授沒有分毫藏私，但白政益的腦中卻時常問號不散，以農藥配置為例，當他問叔叔該怎麼配比時，叔叔理所當然回答：「交給農藥行就好，跟他說要做什麼用，他們就會配好。」

白政益曾試圖去問其他果農，結果每個人給他的答案都不同，甚至還有人告訴他，若要完全控制病蟲害，可以配3到4種藥，並每隔2天噴灑一次，「我嚇壞了，這抑制病蟲害沒錯，但是換來一顆有毒的百香果，沒意義啊！」

他期待能投身友善栽培，於是開始積極尋找農業相關課程，也在改良場的農民學院中恍然大悟，原來務農不只是勞力工作，同時還必須學習許多知識，例如了解氮、磷、鉀的作用等等。

進行合理化施肥的打擊只是第一步，緊接而來的是天氣的變幻莫測。「我回來這3年，見識到了極端氣候的可怕。」白政益回憶，第一年近乎無雨，第二年好不容易等來雨水，但雨量卻意外地集中，熬到第三年則是在颱風季之前就捲進颱風，「農夫就是看天吃飯，以前只能接受，但引進科技農業之後，一切都不同了。」

從IPM到ICM 成為全方位顧問

青創思維在白政益身上展露無疑，他深知要兼具商業、品質以及友善栽培的這條路勢必艱辛，但笑言自己是最怕安逸的人，白政益感謝自己身處科技發達的時代，因為各方面要契合所想，科技農業對他而言無疑是一大利器。

2024年初，白政益與工研院合作，引進「作物整合管理」（Integrated Crop Management；ICM）系統，他以變幻莫測的氣候為例，「像今年的天氣常常有午後雷陣雨，其他的農民幾乎都要在沒有下雨的間隙到園區灑藥，但我能根據ICM系統的提醒進行合理化施藥及栽培管理，大幅減少病害發生，以及提升百香果產量與品質。」

工研院中分院副執行長李士畦進一步解釋，ICM系統就是維護植物健康相關措施的整合管理。2011年起工研院就開始投入智慧農工與生態材料科技的研發。2018年開始整合各項技術，從精準使用藥肥的「病害整合管理」（Integrated Pest Management；IPM）系統，一路進展到含括作物生理、環境監控與病害管理的ICM系統，李士畦表示，一路走來目標明確，「在整個農業發展過程中，無論是生態肥料的供應或是因極端氣候引發田間病害的預警，大多仰賴經驗。整合管理系統對農民而言，就是利用科技將經驗數位化，提供給農民全方位的解方顧問服務。」

起跑第一人 身負重任

百香果擁有豐富的維他命C、高纖維等養分，然而在種植過程中卻時常得面臨環境的挑戰，雨水只是其一，最令果農頭疼的還有嚴重蟲害與透過空氣及雨水快速傳播的炭疽病。

炭疽病是一種潛伏感染的病害，病菌會危害莖蔓、葉片與果實，白政益翻起手機相簿，直言這並不是一種罕見的病菌，隨著黑色斑點慢慢擴大，植株只能連根拔起，且因為是透過空氣跟雨水散播，時常只要一個園區受害，鄰近的園區也躲不了厄運，「受感染的百香果連做成果汁都沒辦法，這對一年一獲的果農來說，等於辛苦都白費了。」

為了解決炭疽病所帶來的危害，工研院透過機能型生物炭系統，從有機、生態、循環等層面進行改善。李士畦分析，「生物炭表面除了分布著大小不一的孔洞，原始材料的高鹼特性並不容易讓微生物進駐繁殖，透過表面官能基的改質，益生菌能住進孔洞中，有了這個生存的保護傘載體，就有機會營造出土壤中的好菌群來抑制壞菌的生存，進而達到降低植物發生炭疽病的效果。簡單講，把土壤顧健康了，植物自然就能頭好壯壯。」

白政益引進ICM系統至今約有半年時間，他的果園不僅躲過炭疽病的侵擾，也能在氣候變遷的衝擊中掌握耕作時機點，面對未來，他開心表示，希望可以跟工研院一起為這套系統打造標準作業模式，快速地複製分享給其他果農，讓大家都可吃到碩大美味又健康安全的百香果。