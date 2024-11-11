科技漫遊／沉浸式海洋科技之旅 解密海底奧秘

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
「我視AI魚缸」運用工研院AI辨識技術和透明顯示器技術，辨識準確度可達98%，更支援超過10種手勢辨識功能，為遊客帶來更好的參觀體驗。
「我視AI魚缸」運用工研院AI辨識技術和透明顯示器技術，辨識準確度可達98%，更支援超過10種手勢辨識功能，為遊客帶來更好的參觀體驗。

【整理／賴宛靖】

基隆海科館新開幕的潮境智能海洋館，是北北基首座虛實整合實境水族館，結合海洋生物與科技發展，提供沉浸式的海底體驗。館內設有多個展覽水缸，展示大型魚類、海藻、熱帶魚及水母，是親子旅遊不容錯過的景點。

臺灣各地有多座寓教於樂的水族館，風格與設計皆各有特色，其中，位於基隆潮境公園內國立海洋科技博物館的潮境智能海洋館 （I Ocean），依山傍海、風景宜人，兼具教育和娛樂功能，遊客可漫步在望幽谷與潮境公園的濱海步道上，飽覽翠綠山谷與無敵海景， 依著傍海而建的白色階梯而上，可遠眺翠綠山形與海天一色的美景。享受大自然的美好後，再走進這座海洋知識殿堂，立刻能開啟不同凡響的科技體驗。

我視AI魚缸：孩子們的海洋知識解答機

2023開幕的潮境智能海洋館，是北北基首座結合「海洋生物與科技發展」的虛實整合實境水族館，以獨特的科技展示和豐富的海洋生態系統，結合「博物館」與「水族館」特色，帶給遊客沉浸式的海底體驗，一窺平常看不見的海洋生態。

當孩子看著魚兒游來游去，小臉上洋溢著興奮神情，小嘴還不斷好奇發問：「這隻魚叫什麼名字？」「魚兒喜歡吃什麼？」「牠是淡水魚還是海水魚？」偏偏又沒有導覽員能立刻解答，著實讓爸媽頭疼。此時，工研院的互動顯示技術「我視AI魚缸」就派上用場了！只要用視線望向魚缸中的魚類，簡介會自動浮現在螢幕上，馬上解答孩子們的疑惑！

「我視AI魚缸」運用工研院AI辨識技術和透明顯示器技術，依據遊客注視方向，水族生物資訊即會呈現在顯示器上，為遊客帶來更好的參觀體驗。工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，目前國際上的海洋生物辨識準確度大約只有80%左右，這是因為魚類在水中會受到不同光線、水的折射及其他海洋生物如珊瑚、海葵或水母等影響，加上魚類是活體，游泳姿態角度差異，都會增加即時辨識的困難。

「我視AI魚缸」辨識準確度可達98%，是由於工研院與海科館密切合作，海科館研究人員提供數百張精準的魚類圖像，加上工研院利用AI技術生成上萬張圖像，為大量的海洋知識與資訊建置完善資料庫，才能快速且準確地辨識出與遊客「對上眼」的各種魚類，不僅能提升遊客的美好體驗，還能減輕館方導覽上的負荷，並可同時滿足來自不同國家、使用不同語言的遊客。

此外，「我視AI魚缸」還支援超過10種手勢辨識功能，舉例來說，比出「2」的手勢，屏幕上就會顯示出編號2「三點阿波魚」的詳細資訊，牠的生活環境和習性馬上躍現眼前，海洋知識即時救援，爸媽再也不用擔心被孩子的問題難倒了，孩子也能透過簡單的手勢與魚缸互動，滿足求知慾。

無須潛水　即時探索海洋秘境

在1樓展場你還會看到一面超大電視牆，播放著基隆潮境保育區海底的Live畫面，這是由工研院與智崴科技聯手打造的海底實境串流應用，透過在基隆潮境保育區海底布建的水下4K多視角影音串流資訊服務系統，再搭配海底水聽和溫度模組，讓遊客能透過視覺、聽覺和環境變化，彷彿置身於海底世界。

該系統由水下設備、岸機設備和拼接平台組成。水下設備包括多視角4K攝影機、環境水聽模組和溫度壓力感測器，透過長距離纜線通訊系統，將即時訊號傳輸到岸機和拼接平台。工研院資訊與通訊研究所技術經理劉彥良指出，為確保設備在水下的安全和穩定運行，架設過程中還需考慮基座和纜線固定、光線、能見度、水下藻類或生物附著等多種因素，不同深度的海水壓力也需要相應的感測器來協助判斷設備狀態，確保能在發生狀況時快速排除問題。

這套系統不僅提供教育與觀光的雙重價值，還具備保育和科學研究的功能。以往的水下攝影大多依賴潛水人員手持裝置拍攝，再進行後製處理。而這項技術利用即時互動技術和環境感測裝置，實現長時間水下直播，意味著我們能在不同時間點和外在環境條件下，持續觀測海洋生物和環境棲地的變化，提高保育區的監控與調查效率，為海洋生物研究提供寶貴的數據支持。

趁著暑假，不妨帶著孩子們來潮境智能海洋館，親身體驗結合了AI科技和海洋生物的神奇智慧魚缸，沉浸式體驗海洋之美，感受真實的水下生態脈動，讓海洋生物展演不再僅限於室內展示或靜態看板，徜徉在智慧科技與自然之美的交融中，度過難忘的親子時光。

海底實境串流應用透過在基隆潮境保育區海底布建的水下4K多視角影音串流資訊服務系統，再搭配海底水聽和溫度模組，讓遊客能透過視覺、聽覺和環境變化，彷彿置身於海底世界。
海底實境串流應用透過在基隆潮境保育區海底布建的水下4K多視角影音串流資訊服務系統，再搭配海底水聽和溫度模組，讓遊客能透過視覺、聽覺和環境變化，彷彿置身於海底世界。

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