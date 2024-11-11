AI加速智慧醫療新紀元

【撰文╱陳怡如】

醫療與資通訊都是臺灣的優勢，AI則是將兩大優勢緊密整合的重要關鍵。工研院積極推動智慧醫療技術，致力於建立智慧醫療生態系，運用科技提升醫療效率，並拓展至醫病關係、精準醫療及健康照護價值鏈上，緩解醫療人力短缺問題，迎接智慧醫療帶來的挑戰和機遇。

根據市場調研公司Grand View Research報告指出，智慧醫療全球市場規模預計到2030年將達到3,852億美元，換算新臺幣超過10兆元，年複合成長率達12.8%，前景可期。

面對新時代的機會與挑戰，工研院執行副總兼AI策略長余孝先表示，AI是當前最重要科技革命，更是引領我國產業轉型的關鍵，善用AI創新力量成為配合賴總統打造「健康臺灣」願景的致勝關鍵。根據美國基層醫療醫師調查顯示，近75%醫師認為應用資訊科技能降低人為錯誤事件，而AI能使15%醫療照護工作自動化，各科醫師則能減少2-12%的工作，故將AI導入醫療是打造「健康臺灣」的重要策略。

近年來，工研院積極串聯臨床、產業和場域驗證，運用跨領域所累積的專業知識與數據庫，淬煉出AI創新技術的最佳養分。在智慧醫療的推動上，工研院致力於建立智慧醫療生態系，從軟體跨硬體、醫療跨科技，以跨域整合促進創新研發與產品應用，更加速AI在醫療領域的落地、普及，協助產業迎接智慧醫療帶來的挑戰和機遇，攜手打造「健康臺灣」。

語音轉文字 「小智醫生」加快病歷產出

面對醫療人員短缺、工作負擔重等問題，工研院研發「小智醫生SmartDoc」，透過生成式AI、大型語言模型、語音辨識等技術，協助醫護人員產出初診病歷、護理紀錄、會議記錄等，縮短交班時間，有效減輕醫護工作量。

「小智醫生」可透過語音辨識，將醫生與病人間的對話，直接轉化成文字紀錄；同時搜尋過去針對類似症狀的治療方式，預先給予醫生建議，縮短診斷時間，加快產出病歷。

當護理人員巡房，須詳實記錄病人狀況，傳統得花1小時撰寫，藉由「小智醫生」語音辨識，將聲音化為文字，只需15分鐘即可完成，大幅加速護理交接班的點交流程。

「小智醫生」也能運用在醫學會議記錄上，即使是長達數小時的會議，一樣可以產出文字紀錄；每天的初診或護理紀錄，系統還會整理自動摘要變成週報；亦可針對醫生輸入的指令，整理病例資料，宛如一位智慧助理。

工研院生醫與醫材研究所醫療長許凱程指出，臺灣看診常是中文、臺語、英文夾雜，醫療語音辨識容易發生困難。「小智醫生」能精準辨識多語言轉換，結合多模態生成式AI技術，能快速處理病歷、影像資料，如電腦斷層掃描、X光片，協助解讀醫學影像，並自動生成影像報告；過去大型語言模型(LLM)較常遇到的幻覺產生問題，可進一步運用增強資料庫RAG技術，加強LLM功能並減少幻覺，提供醫師專業的治療建議參考。「小智醫生」將與多家醫院展開合作驗證，未來可望減輕醫療人員短缺問題，有效提升醫療效率。

軟管機器人登場 肺部手術更精準

肺癌蟬聯臺灣十大癌症之首多年，慢性阻塞性肺病也是全球第三大死因，肺部疾病不可輕忽。在進行肺部手術或組織採樣時，透過內視鏡手術可以減少經皮穿刺所造成的傷口出血、感染和氣胸等併發症風險。

但肺部內的支氣管錯綜複雜，宛如樹枝不斷分岔，醫師在手術當下可能出現體內迷航的問題，為此工研院開發「軟性管狀醫療手術機器人」，運用AI輔助導引，達到體內自動導航，讓肺部手術更加精準安全。

這項技術結合快速支氣管3D建模，以及手術路徑生成導航，工研院機械與機電系統研究所組長黃甦表示，這就像是建立一張肺部的Google Map，透過精準定位的方式，醫生可在遠端遙控機器人，準確到達病徵位置，再搭配不同的醫療器械進行治療，如熱消融、噴灑幹細胞，或是進行組織採樣等。過去醫生在手術中，需要透過拍攝X光進行定位，藉由這項技術也可大幅減少醫生暴露在輻射環境中。

此外，為了更加適應彎曲的支氣管通道，團隊特別將機器人打造成軟管模樣。傳統管子採用一節一節的拼接作法，組裝難度高，體積也較大。團隊發想出以雷射雕刻的方式讓管子一體成形，外直徑只有4.4公厘，比起傳統管子外直徑超過5公厘，更加微小化，方便在支氣管內移動。

目前這項技術正在動物實驗階段，未來可應用於醫學機構，建立訓練機制、平台以及組織回饋資料庫，也有機會應用在其他器官的手術治療上，開拓新的智慧醫療應用市場。