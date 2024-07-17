臺日聚焦半導體、智慧製造與智慧農業深度合作

【撰文／編輯部】

工研院與日本山口縣深化合作，雙方延續今年2月的智慧製造合作基礎，擴大臺日合作範疇至半導體和智慧農業領域，通過此次深度交流，雙方將共享資源、協同發展，強化產業競爭力，共同開創更具前瞻性的科技和經濟未來。

工研院長期深耕日本國際夥伴關係，此次日方交流單位包括山口縣產業振興財團以及產業技術中心，這兩家機構為山口縣政府與民間共同組成，主要協助在地產業技術提升、促進中小企業發展及推動新興產業。

工研院院長劉文雄表示，工研院積極扮演臺灣跟國際的橋樑，與日本長期在半導體、電光、綠能、生醫等領域均有研發合作，以及人才交流。山口縣有許多技術優異的中小企業，並形成產業聚落，期盼本次交流建立與山口縣之臺日合作平台，持續深化雙方夥伴關係，共創雙邊產業躍升及提升國際競爭力。

山口縣縣長村岡嗣政表示，山口縣作為日本的產業基地，以石化工業區為中心，擁有大型化學公司，以及化學、石油、鋼鐵等基礎材料產業，在相關領域具備技術優勢。今後希望能夠繼續深化與工研院及臺灣產業的交流，促進雙方產業的進一步繁榮。

此次雙邊擴大合作範疇，在半導體領域，工研院以創新化合物半導體元件與超高電能轉換效率系統整合技術、實現異質整合之先進封裝技術、晶圓研磨檢測、半導體設備關鍵模組，期待能與山口縣業者共同探勘再生能源領域，協助日本半導體產業聚落發展，並為有意進軍半導體市場的在地企業提供經驗支持、技術加值、供應鏈串聯及顧問服務建議。

智慧製造領域，工研院分享加工設備預兆診斷、智慧研磨拋光等多項研發成果，包括利用事前模擬設計及智慧化監控技術開發，協助廠商提升產業競爭力的成功經驗。

在智慧農業領域，工研院聚焦於低碳食材整合技術支援，尤其在海洋與微生物材料及其纖維口感資料庫、新減碳配方的生產技術支援平台，以及輔助配比設計的質構儀解析技術，期待能鏈結當地具代表性之食品產業，共同開發低碳植物基高價值產品，開拓新市場與商機。