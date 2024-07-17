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工研院獲頒ATD卓越人才發展創新獎

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
工研院今年以系統化ESG產業人才培訓模式，及疫情後有效協助人才數位轉型等兩項成果，榮獲美國卓越人才發展獎之人才發展創新獎。
工研院今年以系統化ESG產業人才培訓模式，及疫情後有效協助人才數位轉型等兩項成果，榮獲美國卓越人才發展獎之人才發展創新獎。

【撰文／編輯部】

最具規模的美國人才發展協會（ATD）頒發卓越人才發展獎，工研院今年在全球競爭者中脫穎而出，以系統化ESG產業人才培訓模式，及疫情後有效協助人才數位轉型等兩項成果，榮獲「人才發展創新獎」肯定，為少數獲獎的研究機構。

美國卓越人才發展獎（Advancing Talent Development Awards），是由全球歷史悠久、最具規模的人才發展協會（Association for Talent Development；ATD）評選頒發。主要表揚在人才發展領域有具體創新成果、並能促進人才發展的機構，全球每年僅有1至3家機構獲獎，被視為是全球人才發展界的奧斯卡獎。

工研院今年以系統化ESG產業人才培訓模式，及疫情後有效協助人才數位轉型等兩項成果，在全球競爭者中脫穎而出，獲頒其中的人才發展創新獎（Talent Development Innovation Award），成為少數獲獎的研究機構，為臺灣專業人才培訓的重要火車頭。

工研院產業學院執行長周怡君表示，COVID-19疫情與2050淨零排放倡議等重大事件，均對全球造成深遠的影響，產業因此急需數位與綠領人才的升級轉型。在疫情期間，工研院運用混成學習模式，結合實體與線上課程，讓產業界在疫情期間的人才培訓不受距離限制而中斷；在國家邁向淨零永續的政策目標下，工研院成立電網學校、淨零永續學校，以健全的學習生態系統培育綠領人才，發揮結合產官學研的獨特角色，因應趨勢為產業培育所需人才，是本次獲獎關鍵。

此外，工研院不斷因應外在環境，以淨零永續、智慧電網、智慧資通訊、科技管理、智慧機械、生技醫藥等六大領域為架構，持續開發符合產業所需之人才培育課程，並串連國內學習生態系統，網羅領域專家共同開發課程，2023年即動員超過200位產學專家，提供600班以上培訓課程，服務超過5,000家次企業，在各項專業領域上擴增影響力，也與華城電機、群光電子、三陽工業、國泰世華等合作開設ESG課程，加強員工碳盤查能力、減碳技術力；面對目前最熱門的生成式AI風潮，也制定標準化工作流程，加速數位課程創建與學習服務效能。

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