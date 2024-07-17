攜手佳世達集團 擴大生醫創新跨域合作平台

【撰文／賴宛靖】

工研院生醫領域日前慶祝25周年，宣布與國內系統整合大廠佳世達集團攜手，以工研院累積厚實的生醫研發能量，及佳世達集團橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案與網通領域之供應鏈優勢，為生醫產業奠定新的里程碑，共同打造生醫創新跨域合作平台，跨域協助國內生醫新創產業，建構新創大艦隊，力組最強臺灣隊。

工研院慶祝投入生醫領域25周年，致力構建臺灣生技能量，鏈結產業擴大生醫生態鏈，積極打造臺灣健康產業護國群山。

產研跨域鏈結 打造健康臺灣

回顧歷史，工研院在1999年成立生醫工程中心，是臺灣首座專注生醫研發的機構。工研院院長劉文雄表示，過去25年來，工研院生醫領域致力於構建臺灣生技能量，鏈結產業擴大生醫生態鏈。此次與佳世達集團正式簽署策略夥伴協議，借重佳世達集團橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及行銷通路優勢，一起壯大「生醫創新跨域合作平台」，希望共推智慧醫療新創，產研攜手打造「健康臺灣」。

投入醫療事業近20年的佳世達集團，是臺灣唯一擁有大型綜合醫院的科技集團，佳世達集團董事長陳其宏指出，除了經營明基醫院外，也看好醫療器材發展，逐步發展醫療耗材、口腔、聽力、血液透析、醫美產品，以及醫務管理和藥局通路。透過通路先行策略、大艦隊平台整合資源。

陳其宏說，工研院是臺灣產業的重要推手，孕育出台積電等護國群山，更讓世界看到臺灣半導體產業的領先成果。此次與工研院合作可謂是強強聯手，工研院有強大的技術能力，佳世達有很好的量產、取證、銷售的經驗，希望共同合作，推動臺灣生醫為下一座護國群山。

臺大醫院院長吳明賢也分享，工研院是護國群山孵化器，「現在臺灣的天空很AI，臺灣已經具備發展AI的四大要素，包括人才、資料、算力、法規，在智慧醫療、再生醫療、細胞治療等領域都有應用機會。」

吳明賢指出，現在是AI醫療文藝復興運動，將AI導入醫療，讓工程師、醫師強強連手，打造下一座護國群山，可解決醫療照護人力不足的負擔。醫療是志業，健康則可發展為產業，AI與醫療可解決醫療不平權問題，未來每個人都能獲得很好的醫療品質照護，達到健康人權最重要的目的。

深耕生醫25年 樹立亮眼里程碑

走過四分之一世紀，工研院生醫領域，在「創新發明」、「聚落聯盟」、「產業化成果」、「國際榮耀」四大領域樹立亮眼里程碑。工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇舉例，「創新發明」方面，推出「創新眼科CRDMO產業化服務平台」，一次鎖定6種眼科疾病及部位，快速協助業者研發眼藥。

在「聚落聯盟」方面，2023年打造「生醫創新跨域合作平台」，掌握臨床需求，協助新創業者提升研發能量、導入資金動能，加快商品化並鏈結國際，已獲得中華開發資本、寬量國際等夥伴支持。

在「產業化成果」方面，開發出全球首創「雙標靶」青光眼藥水以及「不須眼內注射」的濕式黃斑部病變藥水，已技術轉移給信力碩德，僅半年就進入新藥臨床試驗階段；「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」則已技轉給仁寶電腦，取得臺、美上市許可。

在「國際榮耀」方面，至今拿下五面「研發界奧斯卡獎」的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），且擒獲「創新界奧斯卡獎」的愛迪生獎（Edison Awards ）6座獎盃，共有1金、3銀、2銅，其中降眼壓成效優於國際領先大廠的「創新雙標靶青光眼藥物」，今年為臺灣在眼科學創新（Ophthalmic Innovations）新藥領域，拿下第一面愛迪生獎金牌。

展望工研院生醫領域的下個25年，莊曜宇表示，未來將以三大引擎大步前進。首先，以AI強化生醫研發，積極運用AI投入醫療服務、藥物與醫材開發；其次，將致力在生醫產業各領域建構臺廠生態系，串聯上中下游供應鏈，加速相關醫療技術落地，提升精準健康產業的跨域創新；第三，深化醫療臨床合作，已和20多家醫療院所與重點醫學中心鏈結，並展開多方領域的研發合作，盼加快精準醫療科技應用腳步。