產業焦點／臺灣製造業景氣回暖 建構韌性社會備戰未來

【撰文╱陳怡如】

全球景氣逐步回暖，但不確定性仍在，工研院綜整國內外政經情勢，發布「2024年臺灣製造業景氣展望」，預估整體製造業產值達新臺幣23.1兆元，年增率為6.47%，同時提出2024下半年影響臺灣製造業的三大關鍵議題，提前備戰未來趨勢。

全球景氣牽動經濟發展，從總體經濟情勢來看，工研院指出隨著就業市場穩定、通膨緩降、供應鏈問題紓解，國際需求逐漸改善，全球製造業景氣已緩步回暖。但在各國財政支持政策退場、地緣政治緊張、氣候風險加劇等因素影響下，將持續對全球中長期經濟增長帶來挑戰，需審慎留意。

在國際需求增加的推動下，國內民眾消費成長延續，民間投資意願轉強，加上AI浪潮帶動新科技商機及股市創高，臺灣經濟表現將呈現溫和穩健態勢，預估2024年臺灣製造業產值達新臺幣23.1兆元，成長率達6.47%。

國際需求回升 四大業別均重返成長

從製造業中的四大工業，分析發展態勢。工研院產業科技國際策略發展所產業分析師陳佳楹指出，首先，金屬機械業受高通膨、高利率政策的滯後影響，還要面對地緣政治的不確定性、中國房地產投資持續下滑等不利因素，好在基建投資需求仍在，加上製造業回暖，有利支撐產業成長，訂單年增率已見回升，輔以新興產業應用帶來創新市場，顯示產業景氣將緩步改善，預估2024年金屬機械業產值將成長1.92%。

資訊電子業受惠於供應鏈庫存去化落底，全球手機、PC等終端消費性電子市場需求提升，可望逐步反轉，此外車用電子也處於持續調整階段，加上低基期因素，產業景氣展望正向。隨著AI需求擴張，Al伺服器與邊緣AI終端裝置應用正快速發展，帶動半導體在AI、高效運算（HPC）先進製程的產能持續擴增，以滿足市場需求，同時推進電子零組件及材料產值成長，預估2024年資訊電子業產值將成長11.09%，在四大工業中表現最佳。

化學工業因區域戰爭以及OPEC+延長額外減產計畫，油價支撐石化產品價格，只是目前市場需求相對保守，加上中國新增產能帶來市場競爭，限縮石化業成長空間。面對國際淨零永續趨勢，帶動臺灣石化產業朝向綠色製造、高值差異化商品、碳循環再利用等技術發展，預估2024年化學工業產值將成長2.31%。

民生工業得利於歐美品牌廠去庫存順利，因通膨和升息限縮的消費支出，也緩步淡化，國際市場消費信心回升，通路與品牌商下單意願轉強，有利紡織產業逐季復甦。此外，因國際觀光客回流、就業市場持續改善、股市創高帶來的財富效應，帶動外食、旅遊、休閒娛樂消費，在高基期下，民眾消費意願續強，支撐臺灣的民生工業成長，預估2024年民生工業產值將成長4.33%。

三大關鍵議題成形 以科技建構韌性社會

陳佳楹也彙整2024下半年影響臺灣製造業的三大關鍵議題。第一，萬物皆AI的時代來臨，帶動半導體產業先進製程需求。臺灣憑藉半導體、伺服器、記憶體及其他ICT產業之國際競爭優勢，未來發展可期。

第二，AI發展加劇世界風險前景惡化，影響社會永續發展。2024年世界經濟論壇（WEF）的世界風險報告指出，AI所生成的錯誤訊息和虛假訊息，也為社會帶來了不確定性，成為全球短期內的最大風險。若從長期來看，極端氣候、地緣衝突激化、人工智慧與網路安全、高齡少子化等四大結構性因素，將帶來更多不確定性及動盪的可能性。

第三，全球貿易結構重建，多點製造、在地供應同時發生。國際間貿易集中度指數下降，意味著各國的貿易夥伴日益多元，海外（Off-shore）分工更分散；另一方面，臺灣本土（On-shore）製造成趨勢。經濟部統計我國2019年至2023年的外銷訂單海外生產比，顯示塑膠、紡織、金屬等傳產貨品外移，但科技類產品回流製造的兩極化現象。

面對這三大關鍵議題，陳佳楹也提出三大策略建議。首先面對急遽發展的AI風潮，「臺灣應從『人才培育與新創孵育』以及『加速半導體技術發展』兩大面向，鞏固在AI時代下的優勢。」同時也需深化產業基礎科技，並發展AI輔助IC設計，以尋求新的技術突破，才能長久鞏固臺灣的領先地位。

其次，面對長期的結構性風險衝擊，也可嘗試透過新興科技打造韌性社會，從生產力韌性、基礎設施韌性及能資源韌性等三大面向切入，運用科技對抗高齡少子化，建構基礎設施智慧系統和應變技術，以及發展能資源輸儲維運，因應極端氣候災害。

最後為了適應全球貿易結構重建，建議政府可透過四大路徑，包含支持業界研發和人才培育、協助產業擴大與外商合作、設立研發管理總部、切入國際供應鏈等作法，將臺灣打造成全球高科技的生產管理和研發基地。