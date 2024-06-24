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產業焦點／臺日合作MACSiMUM材料資訊平台

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
工研院建置「MACSiMUM」材料化學領域專用數位平台，並宣布與日立集團聯手，整合材料研發平台並導入AI技術，加速臺灣材料產業發展。
工研院建置「MACSiMUM」材料化學領域專用數位平台，並宣布與日立集團聯手，整合材料研發平台並導入AI技術，加速臺灣材料產業發展。

【撰文╱工業技術與資訊編輯部】

先進材料為推動產業創新核心關鍵，工研院建置「MACSiMUM」材料化學領域專用數位平台，可協助中小企業導入數位研發工具，以減少研發時程與成本。近日更進一步宣布與日立集團聯手，整合材料研發平台並導入AI技術，加速臺灣材料產業發展。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，這次與工研院合作的株式會社日立先端科技在臺灣的子公司日立先端科技股份有限公司（Hitachi High-Tech Taiwan Corporation），將提供以材料資訊學（Material Informatics；MI）為基礎的分析環境平台（SaaS）服務，並結合工研院豐富的人工智慧應用於材料的知識和經驗，強化國內材化領域的數據組織、設計和分析能力，協助材料開發業者減少實驗次數，同時降低研發成本，進而推動新材料的快速誕生。

株式會社日立先端科技執行役員供應鏈平台事業統括本部長石谷俊明表示，對日立先端科技的MI事業來說，能夠首次將其產品推廣到海外客戶，並與臺灣科學技術與產業發展的領航者工研院合作，感到非常榮幸。未來將利用公司結合商社和製造商的獨特優勢，支持加速臺灣的材料研究開發並提升市場競爭力。

株式會社日立製作所社會Business Unit事業執行役員公共系統事業部長市川博丈表示，非常感謝有機會與工研院合作，日立利用在提供以MI基礎的服務過程中積累的專業知識和先進的人工智慧技術，將分析環境透過雲端方式提供給工研院材料化學領域專用數位平台。通過支援材料開發相關數據的分析與可視化，將加速新材料的開發，並為臺灣的數位轉型推進做出貢獻。

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