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產業焦點／自研航太級3D列印粉末成功量產

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
中佑精材為臺灣第一家專職3D列印金屬粉末製造公司，與工研院合作研發航太級鎳基超合金等粉末真空氣霧化量產技術。
中佑精材為臺灣第一家專職3D列印金屬粉末製造公司，與工研院合作研發航太級鎳基超合金等粉末真空氣霧化量產技術。

【撰文／工業技術與資訊編輯部】

金屬3D列印技術在工業界的角色越來越重要，現已落實於航太、生醫、模具多項產業應用中，不僅產品生產方式更快速靈活，更對材料設計帶來重大改變，具有省材省工，兼收節能減碳之效。工研院攜手產業，建立航太級3D列印粉末量產技術，達成關鍵材料國產化與技術自主的目標。

疫後全球旅遊復甦，根據國際運航運輸協會（IATA）統計，全球航太產業維護、維修和營運市場（MRO）規模逐年上升，2026年可達1,000億美元，國內航太MRO規模20億美元。然國內發動機所需先進高溫材料目前仍仰賴國外進口，除少數加工材在國內自有生產外，大多數發動機用超合金葉片葉輪先進鑄造材料目前仍難以取得，也限制了國內產業發展。

工研院和中佑精材技術進行授權與合作，研發航太級鎳基超合金等粉末真空氣霧化量產技術，創造國內多種鎳基超合金粉末氣霧化產線，大幅提升臺灣航空發動機高溫材料自主供應能量。

針對此次與中佑精材的合作，工研院材料與化工研究所副所長陳建明表示，預期中佑精材公司航太級粉末產線放量生產後，年產能高於10公噸，國內3D列印用航太超合金粉末之材料自主率將可由10%推升至50%以上，同時科專技術平台也帶動中佑精材、漢翔公司、台鋼航太等多家廠商組成研發聯盟跨域創新合作，進行高值航太產品開發與國外客戶驗證，預計將提升業者市場競爭力與全球市場占有率。

中佑精材副總經理王正欽表示，中佑精材為臺灣第一家專職3D列印金屬粉末製造公司，在經濟部產業技術司補助下，開始投入金屬3D列印粉末研發，並與工研院授權合作之真空氣體霧化技術，該技術能生產出真圓度佳、堆積密度高、高純淨度的金屬粉末，可運用在3D列印、生醫、微型被動元件、冷噴塗與高純度靶材等高附加價值的應用領域，為臺灣的3D列印和金屬粉末材料開發帶來新的動力，構建本土生態系。

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