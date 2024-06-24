產業焦點／生醫創新跨域合作平台正式啟動

【撰文／工業技術與資訊編輯部】

為了建構生醫新創完整生態系，工研院積極推動「生醫創新跨域合作平台」，日前舉辦首場小聚活動，聚焦智慧醫療領域，吸引了來自資本市場、生醫新創等35家廠商參與，期引領新創在智慧醫療趨勢下掌握關鍵策略，以平台為基盤一棒接一棒強強聯手，為生醫產業發展開啟嶄新的篇章。

工研院2023年起致力推動建構「生醫創新跨域合作平台」，從「人流、金流、資訊流、經驗流」四大面向切入，同時推進、尋找、輔導國內適合的生醫新創團隊，提升其研發能量，透過導入資金動能，幫助生醫新創加快商品化腳步，盼能完善智慧醫療生態系。

首場小聚以智慧醫療為主軸，特邀主攻AI智慧醫療、行銷50多國的邦睿生技董事長徐振騰，以及打造結合AI與醫療的創新智慧醫材、在全臺逾半數醫學中心落地的宏碁智醫董事長連加恩，分享生醫新創的創業關鍵及全球布局策略。

工研院推動建構「生醫創新跨域合作平台」，透過導入資金動能，幫助生醫新創加快商品化腳步，完善智慧醫療生態系。

工研院推動跨域合作平台 助力生醫新創發展

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，過去工研院持續推動新創發展，深刻體會到新創在成長過程中亟需四大支持，包括資金、技術、人才、市場。因此，工研院極力推動生醫創新跨域合作平台，同時也是推進工研院生醫領域2030願景「打造健康臺灣、推動國際生醫產業跨域創新」的重要策略之一。以集結創投、生醫產業和國際大廠的力量，為新創企業提供全方位支援；其次，透過成功創業家及國際大廠，建構技術合作和經驗交流平台，讓新創企業加速產品開發和技術應用，並擴展國際市場。而後致力於建設臺灣生醫產業生態系統，從合作交流逐步邁向實質合作，完善生醫新創育成生態系統，促進國內生醫新創在臺灣市場站穩腳跟，布局全球商機。

串接資金與技術 擴大既有的投資平台

中華開發資本總經理南怡君表示，具有高度專業門檻的生醫產業在不同的階段需要不同的資金夥伴，從「天使輪」（Angel Round）、A輪、B輪、C輪、公發興櫃、Pre-IPO，甚至是上市櫃後需要挹注如壽險的長期資金。平台的目的就是連結資源和力量，工研院和開發資本分別投入技術和資金，同時引入對生醫有興趣的其他產業。開發資本期待成為資金運水車，對接伯樂與千里馬，使資金活水得以流動。

中華開發大健康事業群總負責人何俊輝指出，生醫創新跨域合作平台的原始概念是希望串接資金與技術，擴大既有的投資平台，降低雙方的摸索成本。透過平台，讓政府每年大量投資在工研院的技術成熟後，得以進行技轉的案子，有效串接其與創投之間的關係。類似成功的案例模式亦可複製於與他場域，使資金和技術不再平行存在，而是變成更有效率的交叉線。

以市場需求為導向 生醫新創的轉型關鍵

邦睿生技總經理徐振騰分享其創業經驗指出，臺灣的生醫領域創業家大多是技術出身，會堅持將手上的技術發展到最優質化、講求精準與穩定度，但往往卻忽略對的市場及使用者需求。故營收躍升的起點就是從技術第一的思維，翻轉為傾聽市場及客戶，依據使用者需求及應用介面，創造更符合市場需求的產品與商業模式。

宏碁智醫董事長連加恩則表示，宏碁智醫一直以來從科技導入醫療，以人工智慧輔助醫療判讀（AI Medical）聚焦於眼、骨、心、腦等四大重要疾病，並成功在臺灣和海外地區拿下10張醫材許可證，智慧醫材成功導入全球8個國家或地區。從宏碁智醫成立過程中，最重要關鍵是國際大廠引薦及策略合作，整合彼此優勢及經驗，強化市場行銷綜效，將可帶領新創公司加速成長及產品轉型升級。

莊曜宇表示，小聚將於每一季舉辦，並設定不同產業主題，包括醫藥／再生醫療、醫療器材，以及藥品／醫材「委託研究開發暨生產服務」（Contract Development and Manufacturing Organization；CDMO）等，邀請相關領域的重量級成功典範，分享經驗並傳授祕笈。工研院將持續精準對接國際市場及大廠需求，加速生醫新創提高競爭力和潛力，協助產業開創全球市場商機。

生醫創新跨域合作平台再獲助力 開創生醫新格局

生醫創新跨域合作平台2023年11月先是獲得中華開發資本加入，隨後宣布擴大籌組，吸引美國波士頓生醫加速器SmartLabs、生命科學服務大廠美商思拓凡（Cytiva）、寬量國際、台杉投資、資誠聯合會計師事務所等產業夥伴支持。

５月中旬正式宣佈與寬量國際簽署「生醫創新跨域合作平台」策略夥伴合作協議書，不僅與國際資本市場對接，還將共同匯聚優秀的生醫新創團隊，進行一系列的平台鏈結和合作，並於不同的專業領域進行媒合。期盼透過寬量國際經驗輔導，對接國內外資金動能，助生醫新創穩健發展，力促立足臺灣市場、布局全球商機。