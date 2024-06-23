智顯未來新視界／直覺式駕駛安全系統 讓出行更智慧

【撰文／趙心寧】

智慧座艙技術正逐步改變我們的駕駛體驗。工研院開發的直覺式駕駛安全系統，結合透明投影膜、觸控旋鈕及生理感測技術，不僅提升了駕駛安全性，操作更是便捷。未來，智慧座艙將整合更多高科技應用，實現智慧化和個性化的出行，為駕駛者帶來更加愉悅、安全的駕駛體驗。

試想，坐進車內，透明的抬頭顯示器（HUD）可提供導航資訊和車輛狀態；生理資訊監測安全帶監測你的健康狀況；觸控旋鈕讓您輕鬆操作音樂和空調系統，一切都是那麼直觀和便利。充滿科技感的智慧座艙不僅提升了駕駛的舒適度和安全性，更讓每一次出行都成為一種享受。也難怪，科技大廠友達執行長柯富仁說，「以前買車看的是馬力，現在的新馬力是看座艙的體驗。」

車用HUD市場看俏 直覺式駕駛安全系統受矚目

隨著科技的進步，車內顯示技術的發展已成為車輛產業求新求變、提升附加價值的重點。研調機構數據顯示，2027年全球車用HUD市場規模將達265億美元，年複合成長率達17.3%。從導航系統到娛樂裝置，顯示技術無處不在，正在逐步改變我們駕駛和乘車的方式，今年Touch Taiwan展區中，工研院展示的「直覺式駕駛安全系統」即吸引大量關注。

「直覺式駕駛安全系統的核心在於將透明投影膜技術與友達的Mini LED、AmLED®技術相結合，開發出全景式抬頭顯示器（P-HUD）。投影膜透明度高達75%，資訊亮度可達1,000 nits，確保在不影響駕駛視線的情況下，提供清晰明亮的駕駛資訊。」工研院電子與光電系統研究所副組長陳恒殷表示。

直覺式駕駛安全系統也整合了2項獨步全球的技術，「生理資訊監測安全帶」利用軟性耦合式生理感測技術，可於動態下隔著3.0mm織物厚度精準感測心電訊號，以監測駕駛之心率、瞌睡程度，提昇駕駛行車安全；另一項則是車用一體成形的「觸控旋鈕」，相較於傳統的機械旋鈕，這種觸控旋鈕更加耐用且具設計感，並且能夠直覺式地操作車內的資訊娛樂系統，解決傳統中控台按鈕繁多且容易分散駕駛注意力的痛點。陳恒殷表示，「我們希望通過這些創新，為駕駛者提供更舒適和安全的駕駛體驗。」

「直覺式駕駛安全系統」整合了高清晰透明投影顯示、立體化觸控按鍵、非皮膚接觸式感測技術等3項重要技術，為智慧座艙的發展打下堅實基礎。

克服技術困難 成功整合顯示、觸控與感測技術

「直覺式駕駛安全系統」整合了高清晰透明投影顯示、立體化觸控按鍵、非皮膚接觸式感測技術等3項重要技術。其中，最艱難的任務莫過整合本身，例如，如何在保證駕駛安全的同時，提供豐富的娛樂內容？如何確保各種傳感器的數據準確性和穩定性？

陳恒殷舉例，當初研發的困難點，首先會遇到透明和成像本質上相互矛盾的問題。工研院的「高清晰透明投影顯示薄膜」技術通過精密的微結構顯像技術，只對投影機光源產生影像，實現高透明度和清晰度；接著，為了在不同車款中適應駕駛高度和擋風玻璃傾斜角度，貼合過程需要不斷模擬和調整。第三，要在方向盤皮套中嵌入非皮膚接觸式感測技術，也需要特殊感測系統設計和元件。工研院以技術實力克服了困難，這些創新不僅提升駕駛安全性，更為智慧座艙的發展打下堅實基礎。

智慧與個性化服務 智慧座艙發展方向

智慧座艙未來的發展相當寬廣，不限於顯示技術和生理監測，如車載資通訊系統的應用也很重要。例如通過5G技術，車輛可以實現更快速、更穩定的數據傳輸，支持更多的互動應用。未來的智慧座艙，在語音控制、虛擬娛樂，甚至是基於AI的個性化駕駛建議都相當令人期待。

「我們相信，智慧座艙將成為未來汽車的重要組成部分，隨著技術進步，智慧座艙將能夠提供更加智慧與個性化服務，」陳恒殷說。直覺式駕駛安全系統及智慧座艙技術的發展，不僅代表了顯示器產業的新方向，也展現工研院在顯示科技領域的創新。隨著全球供應鏈重組，工研院作為產業後盾，將透過策略合作助力業者持續創新，加速產業升級與國際接軌。

而工研院與友達日前也簽署策略夥伴協議書，其中「前瞻顯示」及「車輛電子與智慧座艙」均為合作領域，相信這些技術必將持續提升大眾的駕駛經驗，為未來的智慧生活帶來更多可能。