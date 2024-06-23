智顯未來新視界／高清晰透明投影窗屏 增添互動魔法

【撰文／趙心寧】

「顯示」與「透明」這兩個看似矛盾的語詞，結合在一起竟然能創造大大的用處。從博物館的互動展示到智慧交通工具，甚至體育賽事的即時資訊展示等。隨著市場對智慧顯示解決方案的需求日益增加，透明顯示技術預計在未來幾年內迎來顯著的成長，是今年Touch Taiwan的亮點之一。

走在臺中國立科學博物館裡，一位遊客站在數百種古代化石前，來來回回流連忘返，看得津津有味。仔細一看，遊客對著玻璃比數字3的手勢，透明玻璃上便顯示出馬的老祖先「三趾馬」的詳細資料。原看似平凡的透明玻璃，其實可以讓遊客透過手勢即時顯示化石資訊，不僅增添了互動性，更讓觀眾容易理解和欣賞化石世界。

顯示器產業潛力無限 智慧應用商機廣

市場研究調查機構統計，2023年全球顯示器產業規模已達到1,081億美元，以手機、電視、電腦面板為三大主力應用。其中，潛在的智慧顯示應用商機在2027年將達到1,700億美元，這不僅代表著市場的龐大需求，也顯示出此一市場的巨大商機。工研院在Touch Taiwan展出的未來顯示技術亮點之一，就是與經濟部產業技術司、友達光電共同攜手研發的「高清晰透明投影窗屏技術」。

「高清晰透明投影窗屏技術的原理，是利用光學微結構技術，使玻璃膜在保持高度透明的同時，依然能夠清晰顯示投影內容。」工研院電子與光電系統研究所組長郝晉明說，其他業者通常會使玻璃膜變暗以增強顯示效果，而工研院則使用400奈米光源的無光罩曝光機，重新排列微結構，達到高透明、高亮度與高清晰度。

郝晉明表示，研究團隊在多年的研究和開發中，積累了豐富的經驗和技術資源，並在全球顯示技術領域占有一席之地。最大競爭力在於透明顯示器透光率超過83％、投影光利用率達到21%，是工研院技術在市場上擁有強大競爭力的原因。

工研院開發的高清晰透明投影窗屏技術現已在諸多場域使用，包括臺中的國立科學博物館，將此技術用於古生物化石的互動展示；基隆海洋科學館，則融合智慧展示、人工智慧識別、人機互動技術，提供寓教於樂的水族展示，魚隻辨識準確率可高達98％。

讓渡輪窗戶變身智慧導覽員

此外，還能用於觀光導覽，南臺灣首艘智慧「史奴比」渡輪，同樣配備了工研院的投影窗屏技術，具備人臉方向辨識、手勢辨識與虛實融合互動等功能，乘客從渡輪窗戶望出去，即可依據視線顯示對應的名勝資訊，讓窗戶「不只是玻璃」，為乘客提供全新的乘船體驗。

不過，為了讓高清晰透明投影窗屏順利登上渡輪，技術團隊面臨不少挑戰。例如，水上環境變化多端，光線和天氣條件都會影響顯示效果，失之毫釐、差之千里，為了克服這些困難，工研院團隊選用了更加穩定及耐用的材料，使高清晰透明投影窗屏能防塵防水，並調整投影系統的光學設計，以適應不同的天候環境。研發團隊還對渡輪的操作流程進行優化，使乘客在任何天氣條件下都能享受高清晰透明投影窗屏帶來的便利和樂趣。

這項技術在智慧渡輪上的應用，提升了乘客的乘坐體驗，也展示了高清晰透明投影窗屏在商業和娛樂領域的巨大潛力。工研院的創新技術正在逐步改變人們的生活方式，為各行各業帶來更多可能性。

未來場景大揭秘 從博物館到球賽轉播的無限可能

「高清晰透明投影窗屏技術有著廣泛的應用前景，球賽轉播就是我們非常看重的應用。」郝晉明說，在球賽轉播中，高清晰透明投影窗屏可以讓觀眾即時獲取比分、球員資料等重要訊息，而不會影響他們觀看比賽的體驗。由於這項技術可以配合短焦、長焦，投影膜的尺寸也可以根據需求靈活調整，從10寸到100寸都能輕鬆應對。

高清晰透明投影窗屏技術在Touch Taiwan的亮眼表現，不僅代表了顯示技術的最新趨勢，也揭示未來更多的行業和場景將產生革命性的變化。未來，工研院有望將此技術應用於更多領域，包括商場、車站、機場等公共場所，甚至是家庭娛樂系統。隨著技術的不斷進步和成本的降低，這項顯示技術將變得更普及，為人們帶來更便捷、更智慧的生活體驗。