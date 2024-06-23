智顯未來新視界／祈福許願樹 讓創新顯示閃閃發光

【撰文／賴宛靖】

工研院研發全臺最大曲面互動顯示器「祈福許願樹」，運用遠距互動顯示技術和3D成像即時互動技術，為創新顯示器帶進多元智慧育樂應用，未來還將攜手南臺灣產業開創軟硬整合、虛實互動的夢想新起點。

2024 Touch Taiwan展會上，出現一顆高4公尺、寬4公尺、高3.5公尺的「祈福許願樹」，這棵是全臺最大的375吋曲面互動顯示器，以全新的科技和藝術手法，融合了影像感測、人工智慧、互動模組等技術，交織成千上萬的心願、夢想與希望。這不僅是一次光影科技秀，更是人們在疫後相互關心問候的溫暖展現，展覽結束後，祈福許願樹移往高雄市立圖書館總館，成為觀光客喜愛造訪的景點。

祈福許願樹是由經濟部產業技術司支持，工研院與在地廠商共同開發許願樹軟硬體，由偉揚藝術製作樹型結構、成輝光電研發顯示器、人森工作室設計動畫內容、酷奇思開發數位互動遊戲。團隊打造祈福許願樹的過程中，也加強新創群聚及橫向鏈結，有效帶動南臺灣顯示器與數位內容加值應用。

曲面顯示+影像感測 互動新鮮有趣

工研院電子與光電系統研究所營運總監朱慕道指出，祈福許願樹配備5個大型的曲面顯示器，繞出瑰麗的樹冠造型，炫目中帶著奇幻感，光是曲面樹幹攤平後的尺寸就達105吋，是目前臺灣尺寸最大的小間距Mini-LED曲面顯示器。民眾不需佩戴3D眼鏡就能看到3D效果，是臺灣第一個整合多種大型曲面顯示器的樹型展示裝置，提供觀者視覺和聽覺的雙重感動。

樹冠與樹幹上的6個影像感測器宛如眼睛，在30毫秒的最小反應時間內模擬影像並進行大小變換，透過AI能辨識3歲到80歲的肢體動作，展覽期間常有大小朋友在許願樹前擺動身軀、玩遊戲，與各種可愛的3D動物互動，完美的虛實整合更有身歷其境之感。

許願互動別出心裁 Mini-LED點亮心中所願

此外，這也是全球第一棵提供民眾科技許願互動的許願樹，沒有時間與空間限制，只要下載APP即可以Line上傳文字與圖片祈福許願，展示期間可以看到來自世界各地的祈願，吸引民眾駐足欣賞，還有情侶在祈福許願樹前求婚成功，決定攜手共度美好人生。經濟部產業技術司更將這段佳話改編成《再相信一次》微電影，感動不少觀眾。

祈福許願樹將科技與藝術、文化、娛樂完美結合，不僅吸引參觀者的目光，也讓常見的祈願活動增添科技、時尚與趣味性，採用的Mini-LED曲面顯示技術，也為顯示器科技的創新應用，貢獻別出心裁的靈感。

小間距Mini-LED 兼顧畫質、功耗與技術成熟度

隨著人們對顯示畫質的要求越來越高，小間距LED技術也蔚為風潮。所謂小間距（Small-pitch）LED技術，指的是像素間距在2.5mm以下的LED顯示螢幕，小間距LED技術可以傳統LED、Mini-LED或Micro-LED來實現，晶粒越小可達成的間距也越小，螢幕畫面也就更細緻。目前因Micro-LED仍存在技術瓶頸，商業化仍有一段距離，Mini-LED就成了現行兼顧解析度、功耗、製程成熟度的最佳解。

Mini-LED製作成曲面顯示器後，每顆Mini-LED間距僅約1.2 mm至1.8mm，單片重量僅300g，具有亮度高、體積輕薄及高續航力等優勢，可配合場地及展覽設計所需任意彎曲，或隨意拼接成各種型態，極具發展潛能。除了祈福許願樹，工研院也與國內業者打造全臺首座，採用小間距微型 LED 曲面背景屏的「電影級XR虛擬影棚」，可快速置換虛擬場景，提供媲美8K畫質與4K高動態範圍，為影視產業揭開新時代的序幕。

根據TrendForce 研究報告，2021年全球LED大型拼接顯示螢幕的市場規模達63.51億美金，年增14.9%，預計2025年將成長至120.17億美金。小間距LED顯示器以解析度優勢，在數位看板、轉播螢幕、廣告娛樂等領域市場需求殷切，日商環球訊息（GII）預估，2030年小間距LED顯示市場上看57億美元，2024年至2030年平均複合成長率為18%，市場前景看好。

Mini-LED技術不僅大幅提升顯示器的性能，也為顯示器科技的應用開創了新願景，透過產學研的跨域合作，帶動相關產業鏈更加蓬勃發展，也開創軟硬整合和虛實互動的新商機。

微電影《再相信一次》：https://www.youtube.com/watch?v=Xfz7YKcmcnc