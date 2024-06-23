智顯未來新視界／面板業突圍轉型 智慧顯示大勢所趨

【撰文／賴宛靖】

顯示產業年度盛事「2024 Touch Taiwan」展中，工研院展出與友達、達運等重量級廠商共同打造的23項創新顯示技術。工研院電子與光電系統研究所副所長李正中接受本刊專訪，娓娓道來工研院助攻面板大廠，轉型智慧顯示系統整合業者，藉此突圍面板景氣循環宿命，迎接顯示智慧化的嶄新未來。

顯示器是科技與人接觸的重要介面，將複雜的技術轉化為直觀、人性化的使用體驗。無論是智慧手機、智慧座艙的螢幕或是零售服務業所需的顯示設備上，顯示器都是使用者最頻繁接觸的產品。「面板可謂是人機介面的最後一哩路，各種先進的資訊科技，到最後的呈現方式都是面板，才能讓人機之間得以互動。」工研院電子與光電系統研究所副所長李正中表示。

臺灣是世界第二大面板生產地，韓國和日本則分列第三和第四。長久以來，面板業皆屬景氣循環產業，景氣好時，面板銷售量大，獲利可觀。然而銷售旺季過了之後，市場漸趨飽和需求又會減少、導致價格不理想、獲利下降甚至面臨虧損。

「面板業者已習慣市場隨景氣波動，過去從未想過要打破宿命，主要是面板大廠營收動輒新臺幣2,500億元起跳，甚至可達3,000億元規模，相對於如此龐大的營收規模，年賺300、400億元，或虧損100、200億元，都屬尚可承受的波動，因此沒有立即改變的動力，」李正中說。

2024 Touch Taiwan在4月底盛大舉行，時任副總統賴清德蒞臨參觀，對於「直覺式駕駛安全輔助系統」十分好奇，特別彎下身觀看擋風玻璃上的投影畫面，對於這套技術可以提供全景互動資訊，又能即時監測駕駛者生理資訊，及時示警，提高行車安全表達肯定。

擺脫接單生產思維 跨足智慧顯示市場

直到如智慧移動、智慧育樂、智慧醫療、智慧零售服務業等應用新市場的崛起，展現市場巨大潛力，面板廠商看見商機後開始擴大思考格局，試著擺脫僅接單生產的思維，轉而找尋垂直整合市場的契機。畢竟，若能在新興市場上建立領先地位，不僅可突破景氣循環的宿命，還能在下一世代建立新商業模式的灘頭堡。

李正中分析，由於垂直市場過去都由小品牌分食，缺乏大型品牌主導，單一市場規模雖不大但產品種類多，以往面板廠總是全力投入、大量生產製造，交給垂直市場的系統商整合成終端產品，系統商的獲利亦相當可觀。看在面板廠商眼裡，儘管自身可創造不少營收，最終結算僅是賺取蠅頭小利；如今隨著市場競爭加劇，面板廠意識到應調整策略。如同晶片廠，光製造還不夠，要能參與AI系統的開發，方可提升價值，創造更多獲利。「同樣的面板廠也不能只會製造，還要成為顯示系統的供應者、參與系統的設計和整合，這樣才能在市場上獲得更高的價值。」李正中解釋。

尤其是智慧零售、智慧娛樂和教育場域等市場，向來是世界各國數位發展較弱的一環，市場規模都遠不如消費性電子產品，系統廠商規模小，系統品質也不佳，進而影響用戶體驗，因此這些場域的數位化和智慧化發展差距很大。面板廠發現新機會，因為他們擁有先進的顯示技術，而這些場域也缺乏好的系統提供者，因此面板廠有機會進行軟硬體系統整合，提供更好的解決方案及使用體驗。

「對臺灣的面板廠而言，跨足系統整合提供者，比中國大陸及日韓更有利基，」李正中說，日本企業的反應沒有臺灣快、韓國企業多為大財團，而中國大陸面板廠若投入系統整合，可能引發客戶資安疑慮。臺灣的面板廠不僅有世界第二大的領先優勢，加上臺灣資通訊企業實力堅強，在島內整合出一整套智慧顯示系統等軟硬體服務並不難，加上臺灣是全球民主供應鏈的關鍵，資安疑慮低，各項優勢都指向臺灣面板廠可走向垂直市場，讓每塊面板都具有智慧和系統性，創造更高的價值。

AI推波助瀾 擦亮顯示器嶄新視界

然而，即便面板廠看準了垂直整合的市場商機，但要跨入這個領域，就算是生產高階面板有豐富經驗的大廠，還是有很多關卡要突破。

首先是AI人工智慧。AI對面板顯示領域產生的驅動力不可小覷，許多新應用都離不開AI，像智慧移動座艙中就有許多新技術，讓面板業者做系統整合時，可以應用AI好好發揮；而AI強大的內容生成功能，使得高品質影片製作變得容易，人們的視覺感官要求也愈來愈高，追求精細、生動的視覺效果。「面板顯示器必須呈現更高畫質、更流暢的動畫效果及更真實的色彩表現，才能通過眼睛這關。」李正中表示。

此外，AI也優化了人機互動的方式，手勢控制、語音辨識等技術，使用者可以更直觀地與面板互動，甚至不僅視覺，還有聽覺、觸覺及味覺都要兼顧。這種多元化的內容呈現要求，使得面板廠若想往垂直整合市場發展，必須熟悉感測器、致動器等技術，方可提供更全面、更真實的沉浸式體驗，這對面板顯示器產業而言，無疑是一場巨大的變革。

李正中直言，面板廠若想成功跨足垂直整合市場，有兩大技術關鍵必須強化 ：一是光學系統，二是人因工程。從光學設計的角度來看，面板要在複雜場景下清晰顯示，技術挑戰度高。舉例來說，當光線穿過透明面板畫素結構時，容易使影像散射、模糊，影響使用者的觀看體驗。或是發展立體顯示時，需要導入精細的光學微結構與光路設計，提升立體顯示系統的畫質。

在人因工程方面，主要關係到使用者的舒適度，這與顯示系統的設計有直接關聯。舉例來說，在車輛上使用的智慧顯示系統，若不能開發自主的演算法與軟體，解決觀看時的暈眩不適，就會影響顯示系統的應用和市場接受度。「若無法駕馭光學系統及人因工程技術，那麼面板廠推出的系統整合就可能只是曇花一現，為達符合AI要求的顯示科技，就需具有強大的技術基礎。」李正中說。

強強聯手 面板產業轉型攜手跨域夥伴

李正中觀察到，過去面板廠多傾向於自主研發或與特定合作夥伴合作，但隨著技術日益複雜且市場變化迅速，光靠企業單打獨鬥、埋頭摸索是不夠的，近來許多面板廠紛紛與尋求與工研院合作，不僅加速技術的轉移和應用，更有助於產業生態系的完善發展。

「早在6年前，工研院就開始為面板產業的轉型鋪路，即使當時廠商營收的營收獲利狀況仍佳，尚未出現轉型需求，但身為協助產業創新的研發法人，工研院必須未雨綢繆，在問題浮現前就積極思考轉型策略。」李正中說。

6年來，工研院跨足研究光學系統及人因工程等前瞻性技術領域，在光學系統技術方面，工研院擁有設計與整合等優勢，提供先進的技術解決方案。同時針對人因工程的研究和應用，對於人體的生理和心理特徵進行研究，以提供符合使用者需求的產品方案。

面板大廠挺進系統服務垂直整合領域，已是市場趨勢，雖然面對市場需求多樣性和技術整合的複雜性，挑戰仍大，但在工研院與產業合作下，可望為臺灣面板產業打開一條更廣闊的路，在這波智慧顯示系統變革的浪潮中，搶得市場先機。