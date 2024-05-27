科技快訊／加速建構韌性社會 RIN首長年會首度移師亞洲

【撰文／梁雯晶】

全球最大應用研究機構組織RIN首長年會首度移師亞洲舉辦，12國頂尖科技研發機構首長、以及臺灣15個研究法人機構聚集於臺灣，彼此就科技創新研發進行密切交流與討論，不僅提升臺灣科技研發能量在國際的能見度與影響力，也開啟後續商業合作、人才交流的契機。

2024 RIN首長年會為期2天，匯聚芬蘭、法國、德國、日本、加拿大等12國頂尖研發機構首長齊聚臺灣，與工研院、金屬工業研究發展中心、紡織產業綜合研究所、生物技術開發中心等國內15個研究法人機構，進行密切交流。

本屆RIN主席、工研院資深副總暨協理蘇孟宗表示，RIN是全球最大、最重要的國際應用研發機構鏈結平台之一，今年RIN首長年會首度移師至亞洲並選定臺灣舉辦，突顯臺灣的科技實力與研發能量獲得國際高度肯定，這是臺灣重要的里程碑。

提出「SUPER」願景 與各國建立密切合作夥伴關係

年會期間，各國會員針對氣候變遷、人口老化、勞動力短缺等全球性議題進行討論，並針對全球創新研發策略與經營議題，提出「SUPER」願景。RIN主席蘇孟宗表示，S代表永續（Sustainability），旨在共同規劃國際研究機構的永續發展路徑；U代表獨特性（Uniqueness），強調建立研究機構自身的明確定位與特色；P代表人才（People），強調培育出當代所需的跨國、跨域的創新研究人才；E代表創業精神（Entrepreneurship），著重研究機構導入創業精神，以保持活力與彈性；最後，R代表韌性（Resilience），旨在協助各國社會建立韌性，期望攜手國內外法人夥伴，開發創新技術與解決方案，應對全球不同的挑戰。

工研院院長劉文雄指出，近年工研院積極鏈結國際科研組織，自2003年加入EARTO，攜手國際夥伴於2019年創建RIN，進一步強化與全球頂尖應用研究機構的鏈結，成為國際科研不可或缺的夥伴。此次RIN首長年會中討論到應對全球氣候變遷等嚴峻挑戰，工研院對此提出倡議，強調各國科研機構應建立緊密夥伴關係，透過創新科技和包括研究設施、數據和專業知識共享，提高研究的品質和效率，共同加速實現建構「韌性社會」的目標。

各國會員針對氣候變遷、人口老化、勞動力短缺等全球性議題進行討論，並針對全球創新研發策略與經營議題，提出「SUPER」願景。

展示16項與國際合作成果 臺灣扮演更積極角色

年會現場也展示16項臺灣研究法人機構與國際合作的成果，呈現臺灣研發機構的創新研發實力，充分展現臺灣能為全球產業超前部署，也證明臺灣足以成為世界頂尖研究機構值得信賴的合作夥伴，可與國際研究機構攜手合作，共同解決全球面臨的挑戰。

其中包含多項工研院與國際合作的研發成果，如與日本產業技術綜合研究所（AIST）合作的「二氧化碳捕獲及再利用技術開發」，藉由觸媒吸附捕獲排放氣體中的二氧化碳後，透過分離、純化與再生的製程技術轉化成甲醛，不僅減少碳排，也讓廢氣變綠金；此外還有參與歐盟科研計畫Horizon Europe，與歐盟多國合作「智慧多機器人協作手工具組裝系統」，機械手臂可精準進行手工具組裝協作，解決製造業勞動力短缺的問題。

工研院開發的「易拆解太陽能模組」，以創新易拆解封裝膜解決目前傳統太陽能板無法拆解、回收再利用的問題，並透過與法國原子能暨替代源委員會（CEA）驗證，證明可抵禦極端惡劣氣候。此外，工研院也與加拿大國家研究院（NRC）人員進行互訪，共同開發用於康復和評估的多功能觸覺手套，為老年健康照護提供解決方案，對高齡者是一大福音。