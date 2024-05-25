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愛迪生獎／創新雙標靶青光眼藥物 3C時代視力救星

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
工研院鎖定青光眼及濕式黃斑部病變兩大最常見的眼疾為目標，成功開發出「創新雙標靶青光眼藥物」，是國內第一個自主研發成功的青光眼雙標靶藥物。
工研院鎖定青光眼及濕式黃斑部病變兩大最常見的眼疾為目標，成功開發出「創新雙標靶青光眼藥物」，是國內第一個自主研發成功的青光眼雙標靶藥物。

【撰文／林玉圓】

全球青光眼患者約8千萬人，臺灣也有45萬人，且罹病年齡有逐年下降的趨勢，主因是日常生活進入多螢幕的行動時代，用眼過度已成為普遍現象。根據衛福部的健保點數換算，2019年青光眼在臺灣的健保醫療費用達到新臺幣15.7億元，且逐年成長，近年臺灣的青光眼患者，約有四分之一年齡在50歲以下。青光眼早期症狀不明顯，一旦察覺視力模糊，視神經通常已受損40%以上，目前尚無根治方法，只能定期檢查，及早預防及治療。

青光眼這個視力健康的強大殺手，不僅影響民眾健康、也成為健保負擔。為了解決這個健康議題，並協助國內生技業者搶進全球眼藥市場，工研院在2015年即投入研發，鎖定青光眼及濕式黃斑部病變兩大最常見的眼疾為目標，經過長期的試驗與摸索，成功開發出「創新雙標靶青光眼藥物」，藥效領先國際、安全低副作用，成為國內第一個自主研發成功的青光眼雙標靶藥物。

本次愛迪生獎，工研院勇奪1金3銀，其中，「創新雙標靶青光眼藥物」更為臺灣在眼科學創新新藥拿下第一面金牌。
本次愛迪生獎，工研院勇奪1金3銀，其中，「創新雙標靶青光眼藥物」更為臺灣在眼科學創新新藥拿下第一面金牌。

彎道超車搶利基　眼藥市場驗證期短

全球眼科藥物市場規模2020年就超過300億美元，2028年更上看704億美元，不過目前仍屬寡占市場，全球的競爭者少，此時切入極具商機；且傳統藥物臨床試驗動輒10年，眼藥最快僅5年，期程短，適合「彎道超車」，是臺灣業者能積極搶進，且具有領先優勢的利基市場。

工研院生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅指出，從病理角度來看，青光眼的形成大多是眼壓過高造成視神經損傷，導致視力衰退，最終失明。一般人的正常眼壓為10至22毫米汞柱，在這個壓力範圍內，眼部組織才能維持彈性及視覺功能；一旦眼內供給養分及排除廢物的組織液「房水」分泌過多，或排出路徑受阻，導致眼壓超過25毫米汞柱，就會傷害眼底視神經。

眼內房水堵塞　眼壓升高致病

呂瑞梅表示，市場上普遍使用的青光眼治療藥物約有6、7種，原理大多是透過減少房水生成或舒張眼內排水路徑，以降低眼壓。不過，人體對這些藥物容易產生抗藥性，約有5成病患在使用一段時間後就須更換藥物，幾年下來即面臨無藥可用的窘境。此外，這些一線用藥也有紅眼、發炎、黑眼圈等副作用，對於特定族群如糖尿病患者，原本眼睛及血管組織就很脆弱，更容易造成額外損傷。

針對這些缺陷，工研院憑藉以往在腫瘤標靶藥物的豐富經驗及成果，將標靶原理運用於青光眼的治療。團隊從國際研究中發現，ROCK（Rho-associated Protein Kinase）這種蛋白激酶是眼壓升高的成因之一，當ROCK過多，容易造成小樑網收縮，房水難以排出，眼壓就會升高，因此團隊以ROCK為標靶，開發新一代的抑制劑藥物。

眼球構造精密複雜　研發團隊來回測試

即便過去專精腫瘤標靶藥物的開發，但工研院團隊在投入青光眼標靶藥物時，仍遇到了不少挑戰。呂瑞梅表示，「眼球是人體構造中非常獨特的器官，僅2.5到3公分直徑大小的體積，卻有著極其複雜精細的多層結構。」從結膜、角膜、鞏膜、虹膜到水晶體，光是角膜就有5層，每層的親水或親油特性都不同，藥物的穿透效力，很容易被這些層層屏障阻隔。

為了找到藥效最佳的標靶藥物成份，團隊嘗試了200多種不同的化合物組合，來回測試調整；在動物驗證階段，也多次卡關，最終才找到最適的化合物配方，藥效勝於市面現有的藥物。舉例來說，眼球內的排水途徑主要有兩種：鞏膜及小樑網，前者排水路徑較小，市面上青光眼藥物大多透過鞏膜排水；工研院開發的眼藥鎖定小樑網，排水效果更好；此外，工研院研發出的青光眼新藥，不僅可抑制ROCK，對於另一種導致眼壓升高的蛋白激酶MYLK4，也能發揮作用，與市售藥物相比，對MYLK-4的抑制效果甚至可達30倍以上。

一次影響兩個靶點　精準、有效、安全

這個重大發現，讓工研院的青光眼新藥，成為全球第一個能夠同時抑制2個新穎標靶的青光眼藥物，每天只要點一次藥水，即能雙管齊下，影響2個靶點，動物試驗降眼壓效果達6毫米汞柱，是既有藥物的2倍，也沒有抗藥性的疑慮。

綜合來看，這款青光眼新藥具有「3S」特色：一是精準疏通（Smart），是全球首創的雙標靶機制，一次抑制兩種蛋白激酶的生成，提升小樑網排水功能；二是有效降眼壓（Sharp），特別針對既有標靶藥物不適用的高眼壓青光眼，給藥6至8小時後，仍能維持最大降眼壓藥效，效力是市售藥水的3倍以上；三是安全（Safe），避免紅眼及藥物交互副作用的缺點，用藥更安心。

「創新雙標靶青光眼藥物」布局6個國家與地區的專利，這款新藥在2022年12月底授權臺灣的信力生技，並完成第一期臨床試驗，預計2027年之後上市。

青光眼新藥打頭陣　臺灣立足全球市場

青光眼新藥的研發成果，證明臺灣擁有新藥研發的在地能量，足以進入眼科用藥的藍海市場。工研院建置的一站式眼科新藥開發平台，從藥物設計合成、藥效、藥動、毒理、藥物試製到GMP生產等流程，提供業者一站式服務，可說是眼藥領域的「產業加速器」。

除了「創新雙標靶青光眼藥物」屢獲國際獎項肯定，目前工研院的眼藥開發平台，研發的濕式黃斑部病變滴劑也在臨床試驗中，同時投入乾眼症、葡萄膜炎、視網膜神經等眼科疾病的藥物開發，將可縮短開發時程與成本，加快商品化腳步，協助國內生技業者競逐亞洲新穎眼藥的利基領域。

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