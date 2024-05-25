創新之鑰／突破技術障礙 臺廠續掌GAI商機

【撰文／魏茂國】

自2022年ChatGPT推出以來，生成式人工智慧（GAI）熱潮快速襲捲各個產業，不只讓每個人感覺到與AI更接近，是在生活中舉手投足就可使用的工具，更為產業界引發一連串的創新與變革。

尤其為了因應GAI所需的算力，最為相關的資訊科技產業也積極投入研發，以能迎合各項設備精進與應用需求。工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，在GAI的發展之下，臺廠的商機也隨之提升，像是半導體的製造與封裝，以及伺服器代工等，都已在全球供應鏈中占有主要地位，如CoWoS先進封裝製程，與此同時，臺廠也應該掌握GAI帶來的機會，持續增加影響力。

AI算力需求提升 各項技術持續突破

在GAI的帶領下，技術層面的突破成為創造市場優勢的關鍵，也是工研院積極投入研發的方向。張世杰以晶片設計為例，在GAI的運算過程中，原有部分是由中央處理器（CPU）來處理，但這也因為需要搬移資料，使得整體運算速度減慢；因此目前在設計上，就有改以晶片內的硬體，來取代CPU運算的方式，也是許多研發機構競爭之處。

這也反映出，既然AI的運算需要不斷搬移資料，顯見記憶體的效能就相當重要，更使得高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory；HBM）成為炙手可熱的零組件，可藉由封裝技術來堆疊多層的DRAM，達到降低體積、增加儲存空間等效果，例如輝達（NVIDIA）在AI運算平台HGX H200上，就是使用高階的HBM3e。

不過，張世杰也提到，HBM的製程較複雜且成本高，對臺廠來說負擔並不小。因此目前國內也有多家廠商與工研院合作開發新技術，利用Wafer on Wafer的方式來堆疊邏輯運算與記憶體等部分，除了在製程上較HBM簡單，比如採用DDR1的製程技術，效能已可超過DDR5，價格更是低廉許多，也適合AI從雲端到邊緣端的高記憶體需求。

同樣在手機等邊緣裝置的記憶體上，由於目前採用的嵌入式快閃記憶體（Embedded Flash；eFlash），在製程上已難自28奈米後再微縮，也使得工研院已投入數十年研發的磁阻式隨機存取記憶體（Magnetoresistive Random Access Memory；MRAM）成為愈來愈熱門的產品，不僅體積更小、效能表現更好，甚至還具備抗高溫和低溫等特性。

張世杰指出，隨著AI應用愈來愈多元，如AI電腦、AI手機等邊緣端的裝置也愈來愈多；可是在這些裝置上運行的AI系統，除了必須具有一定的算力，AI運算的模型也有限制，既不能損失太多精確度，資料量也不能太複雜。因此相對來說，這時就需要和雲端AI系統不同的技術，也成為臺廠切入的機會。

好比在記憶體需求增加下，由工研院與台積電合作開發的自旋軌道轉矩磁性記憶體（Spin Orbit Torque MRAM；SOT-MRAM），就具有高速度且低功耗的優點，目前讀取時間（Access Time）更達世界第一的0.4奈秒（nanosecond），這類產品就將會是未來各種邊緣裝置記憶體的重要選項。

AI運算凸顯散熱問題 創新方案適時助力

當AI算力持續推進、伺服器效能不斷提升之下，需要面對的還有電源傳輸與散熱問題。比如伺服器的電源，通常就要從機房外的幾萬伏特，到進入伺服器內的數百伏特，再到晶片時僅剩幾伏特，這當中要如何控制、傳導電源，就是個相當複雜的問題。

還有伺服器的散熱問題，預估到明年（2025），光是3公分見方的晶片，熱量將會高達1,000瓦，是目前所有規格的散熱產品無法負荷。因此工研院也與國內多家散熱廠商合作，利用奈米技術研發蒸氣導板（Vapor Ground Plane；VGP），以水吸收晶片的熱量後，透過奈米結構的毛細作用把水引導至散熱板表面，以水蒸氣的形式將熱量快速排出，並經散熱凝結成水後，再回到下方重複吸熱。

張世杰表示，目前這項技術經過測試後，已可有效處理1,000瓦以上的熱量，幫助將伺服器晶片的熱量順利排出，也將有助於更多AI的運算與應用。