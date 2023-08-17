快訊

雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

深耕產業半世紀／數位日不落國 打造世界第一的資通訊產業

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
1980年發展微小型電腦技術，成功研發出一系列的CMC微型電腦，奠定爾後國內開發個人電腦的基礎，為國內電腦工業開啟新頁。
1980年發展微小型電腦技術，成功研發出一系列的CMC微型電腦，奠定爾後國內開發個人電腦的基礎，為國內電腦工業開啟新頁。

【整理／編輯部】

臺灣「PC王國」的美名享譽全球，從電競品牌、工業電腦、筆電代工、筆電金屬外殼、筆電電池模組等，都是全球排名前段班的資優生。1983年，正值微電腦朝個人電腦躍進，工研院偕臺廠研製出國內第一台搭載自主研發ERSO BIOS軟體的IBM PC/XT相容個人電腦PC-100，成功打通外銷之路，奠定電腦王國的基礎。

緊接著另一波高潮，筆記型電腦登場，因體積小、重量輕，需要更精細的製作能力，為了協助臺廠突破此一門檻，1990年工研院聯合46家廠商成立「筆記型電腦聯盟」，建立產業標準分工，在聯盟成立後，一年內便開發出筆記型電腦，並在國際電腦展中大放異彩。其後雖然聯盟解散，各家開始自行研發，但聯盟人才間接擴散技術，成為臺灣筆記型電腦發展的播種者。多年來，從聯盟、零組件到智財專利，工研院始終與產業同行，推升臺灣筆記型電腦市占率名列前茅。

1990年工研院聯合46家廠商成立「筆記型電腦聯盟」，一年內開發出筆記型電腦，並在國際電腦展中大放異彩。
1990年工研院聯合46家廠商成立「筆記型電腦聯盟」，一年內開發出筆記型電腦，並在國際電腦展中大放異彩。

90年代，臺灣進入網路時代，從早期的電話撥接上網，再到纜線數據機、ADSL上網、無線上網，工研院始終扮演要角，持續投入網通技術設備開發，並技轉廠商，加速臺灣網通產品進軍海外，取得世界第一的輝煌成果。

亞洲首例　門號可攜服務上線

1997年，臺灣開放行動通信業務，手機逐步走入人們生活。早在1992年，工研院就已投入行動通訊技術研發，從2G到5G，一路與產業並肩而行。

還記得過去手機剛盛行的年代，各家電信營運商都擁有不同開頭的門號，但在電信自由化的精神下，2004年交通部電信總局開始規劃「門號可攜」（Number Portability；NP）服務，這意味著各大電信商必須將客戶資料與競爭者共享，電信總局更預計在2005年10月開通服務，時間緊迫，挑戰前所未有。

在電信總局邀請下，工研院投入規劃行動電話門號可攜服務，從零開始，串連14家電信業者的資料庫，同時執行上線，依照當時臺灣所有電信營運商的使用人口，資料量將近3,000萬筆，如同建立完整的臺灣戶籍系統一般，難度極高。

歷經1年不眠不休的規劃，最後成功讓門號可攜服務準時上線，解決民眾更換電信商就需換門號的困擾，並省下重印各類通訊文件的成本，兼顧技術與環保。臺灣更是亞洲第一個實施門號可攜的國家，吸引新加坡、馬來西亞等國紛紛來臺取經。

從無到有　建立臺灣Cloud OS新產業

雲端也是資通訊產業的重要一環，臺灣是全球伺服器輸出第一大國，卻因缺乏系統軟體整合能力，無法主導伺服器產品技術標準，難打入大型雲端資料中心市場。瞄準臺灣軟硬整合的技術缺口，工研院自2009年起，便投入雲端技術開發，2012年更從無到有，完成臺灣首套大型雲端作業系統（Cloud OS），具備「伺服器、儲存、網路、監控、管理」等虛擬化功能，可支援整合龐大資料中心虛擬化管理的雲端基礎架構服務。

一直以來，工研院的研發成果力求真正幫助臺灣產業，國產大型雲端中心作業系統的成功開發，甚至帶起了一整個新興產業，引領臺灣從資訊硬體產業，轉型切入雲端系統軟體服務的新市場。

與世界同步　打造5G基地台生態系

邁入5G時代，工研院也協助臺灣廠商搶進全球行動通訊系統的第一波商機，搶在5G產品元年之前，在2019年便與世界同步推出第一批5G小基站產品，攜手18家臺灣業者打造「5G 基地台生態系」，掌握多項開放式無線接取網路（Open vRAN）關鍵技術，與全球無線通信技術強國同步，完成商用化互通性測試，創下臺灣行動通訊領域上少見的成就。

原先臺灣的網通設備廠及電子集團，便具備多年代工和硬體生產的優勢，工研院及時補足射頻元件／模組、基頻／通訊協定／系統軟體等關鍵技術缺口，協助臺灣在第一時間切入新一波的基地台開放與標準化市場，搶占全球5G基地台建置商機。

2020年，工研院更成功開發出第一個國產5G O-RAN獨立式小基站，技轉多家業者，成功打進日本三大專網設備供應商。不只投入硬體研發，工研院還打造智慧化的5G基站管理平台，透過智慧模組化技術，可快速依據不同5G專網需求加以優化，讓專網布建如同安裝APP一樣快速簡單。

以「O-RAN節能專網網管技術」來說，透過智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，讓閒置基站進入休眠狀態，減少用電成本，在2023年拿下有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎金獎肯定。

從電腦到手機，從硬體到軟體，邁入新的5G時代和全球數位轉型浪潮，應用、商機風起雲湧，未來工研院仍將秉持與產業同行的目標，讓技術落地，持續鞏固臺灣ICT王國的名聲。

2019年與世界同步推出第一波5G小基站產品，開發符合國際標準組織3GPP標準規範並相容O-RAN規範5G基站軟體技術與軟硬整合的解決方案。
2019年與世界同步推出第一波5G小基站產品，開發符合國際標準組織3GPP標準規範並相容O-RAN規範5G基站軟體技術與軟硬整合的解決方案。

延伸閱讀

遭陳沂控違反個資 雞排妹今出庭反批：不應該知法玩法、教壞大家

35年前他從張忠謀手中接下工研院院長大位 林垂宙：量子技術將引爆科技界新一輪革命

工研院串起碳化矽產業鏈

工研院攜手台積電逾30家企業 訂定半導體資安標準獲獎

相關新聞

深耕產業半世紀／從引擎、車載資通系統到自駕車 實現智慧駕駛的未來

車輛產業是各國重要的經濟支柱，工研院執行「共用引擎計畫」，派遣工程師前往英國學習，開發首顆國人自製引擎。隨著汽車走向「電動、聯網、自駕」趨勢，工研院也持續投入相關研發，建立三電系統與充電基礎設施、全國第一套車載資通訊系統，並於2019年實現臺灣首輛在開放場域上路的自駕車。

深耕產業半世紀／為產業再創成長曲線 寫材料創新精彩篇章

材料創新推進物質文明演進，也能為產業再創成長曲線。工研院一路從碳纖維、電池材料、奈米科技，做到低溫共燒陶瓷技術（LTCC）的高頻通訊應用，不僅寫下材料創新的精彩篇章，更帶動產業轉型升級，做臺灣產業海外開疆拓土的堅強後盾。

深耕產業半世紀／從0到1的半導體 催生臺灣「護國神山」

在一間豆漿店拍板定案，50年來半導體產業已成為臺灣的「護國神山」，在國際間占有舉足輕重的地位。從半導體產業的草創、成長到茁壯，工研院皆扮演重要推手，近年更瞄準AI人工智慧、5G與AIoT等科技進展，持續投入研發次世代先進記憶體技術，補足產業最需要的研發能量，搶占未來先機。

深耕產業半世紀／數位日不落國 打造世界第一的資通訊產業

身為全球ICT大國，臺灣擁有世界級的資通訊產業實力，在多項領域都拿下世界第一的亮眼成績。從2G到5G，在每個世代交替的關鍵時刻，工研院都不曾缺席，貢獻扎實的技術能量，協助臺灣資通訊產業不停轉型，從穩固根基出發，翱翔在更大的國際市場。

深耕產業半世紀／工研院50周年 總統讚臺灣之光

工研院走過半世紀，從科技追隨者到引領創新，不僅名列全球百大創新機構，也是全球供應鏈不可或缺的堅實力量；在臺灣產業面臨轉變的關鍵點上，工研院不畏挑戰、邁向新里程，協助臺灣產業持續閃耀於世界舞台。

氫豐綠能科技新創成立

當2050淨零排放成為世界各國政府與跨國企業的首重目標，國家與企業要如何減少碳足跡，已成為關鍵競爭力所在。根據「臺灣2050淨零排放路徑」規畫，2050年氫能目標占比9%至12%，是達成淨零不可或缺的一環，工研院日前宣佈衍生成立第一家氫應用新創公司「氫豐綠能」，串起國內氫能產業鏈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦