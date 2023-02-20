CES未來科技正發生／虛實互動免戴眼鏡 我視AI魚缸獲CES 2023創新獎

【撰文／編輯部】

參觀水族館時，面對孩子好奇詢問各色魚種的名字，是不是有「書到用時方恨少」的遺憾呢？有了AI人工智慧的加持，你就是孩子心目中的海洋生物博士！

工研院打造整合虛實的「我視AI魚缸」，在今年美國消費性電子展中，榮獲「消費性電子展創新獎」（CES 2023 Innovation Awards），頂尖科技媒體Interesting Engineering報導為展中5項新奇科技之一。

結合虛實先進技術 互動更真實

工研院院長劉文雄表示，工研院長期深耕科技研發與跨領域創新技術，發掘產業需求、解決產業問題，「CES創新獎」是全球科技領域最矚目的獎項之一，今年申請角逐產品數量超過2,100項，申請量創下新高。得獎的「我視AI魚缸」融合智慧展示、人工智慧識別、人機互動技術，目前已應用於臺灣國立海洋科技博物館，強化民眾海洋探索和智慧育樂的成果，提供比傳統水族館更具互動的選擇，未來更可應用於醫學手術模擬或相關展演領域，在疫後時期帶來虛實互動與沉浸式體驗的展演方式。

全球首創的「我視AI魚缸」，是整合透明顯示與AI辨識的透明顯示虛實融合互動系統，克服攝影機角度、位置和水中折射等困境，利用AI人工智慧整合各種光線折射和水中景物，最終生成上萬張圖資，魚隻辨識準確率可高達98％，成為目前世界上擁有最佳辨識力的魚類辨識技術。依據遊客注視方向，水族生物資訊即會呈現在顯示器上，直覺且即時的互動讓透明顯示器更智慧。

工研院電子與光電研究所組長郝晉明表示，除水族館外，該技術也導入「AI智慧窗屏導覽系統」，應用在「鼓山-旗津」間行駛的渡輪，遊客看到窗外景物的同時，智慧窗即顯示對應資訊，廣受好評。