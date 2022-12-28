綠色生活向前行／從消費行為帶動綠色生活轉型

【撰文／張玉圓】

工研院年度研究專刊IEK Topics，今（2022）年以《樂淨零：綠色生活 你我同行》為題，首度調查國人減碳行為，並歸納出17項成功改變消費行為的永續項目，盼能引導產業與民眾共同實踐低碳轉型，發揮自身影響力早日達成淨零目標。

工研院年度論壇「眺望2023產業發展趨勢研討會」，開幕首日以「淨零永續 x 產業趨勢」為主軸，邀請多位臺灣淨零永續的倡議者共同參與，包括循環台灣基金會董事長黃育徵、九典聯合建築師事務所主持建築師郭英釗等多位產業代表，分享在各自領域的推動策略。

輕推理論 鼓勵綠色生活轉型

工研院院長劉文雄表示，淨零排放趨勢下，產業面臨前所未見的考驗，卻也提供一個非常大的新興科技及產業發展的機會。工研院2021年回應產業需求，成立「淨零永續策略辦公室」，作為產官學研溝通橋樑，並提出跨領域整合技術解方；今年更擴大與產業溝通面向，提出淨零排放跨域創新和實際的減碳技術，提供企業一站式購足的解方。他也特別提及推動民間的淨零永續行為，可運用輕推理論（Nudge Theory），未來朝適度誘因或鼓勵、提醒等方式，藉由社會相互影響，並提出容易落實的方法，更有效地落實淨零永續行為。

經濟部技術處處長邱求慧表示，因應2050年全球淨零排放目標，經濟部在2021年10月提出「低碳—零碳」與「能源—產業」2×2淨零轉型架構，短期優先推動成熟的綠能及減碳技術，讓能源和產業轉向低碳，長期則投入氫能、循環經濟、與碳捕捉利用封存（CCUS）等前瞻技術的研發。技術處自明（2023）年起4年將投入超過百億科研經費進行淨零排放技術研發，讓產業在轉型升級過程中獲得減碳、增產、高附加價值等多重效益，與產業一起努力掌握未來的市場機會。

淨零的進步 發生在舒適圈之外

黃育徵首先強調，淨零的「進步」只會發生在舒適圈外，不會發生在舒適圈內。他也重新詮釋了本次活動的主題。他指出，「樂淨零」指的是「樂觀其成的世代責任」（Generational Responsibility），而「綠色生活」則與循環經濟中的「淨零生活」息息相關。他建議大家要不時提醒自己，在設計、想像和推動「2050淨零生活」的過程中，要以終為始，要歸零思考，要把5個關鍵的「生」，包括生活的方式、生計的需求、生產的模式、生態的平衡，以及生命的價值串連起來，融入「淨零生活」，缺一不可！

黃育徵進一步指出，「你我同行」非常關鍵，因為這4個字展現出推動循環經濟的兩個關鍵價值和信念：第一，沒有任何單一的國家、產業和企業可以達到淨零，正符合「加速循環合作，才能共解氣候危機」的意旨；第二， 在邁向循環經濟的這條道路上，不要遺漏、遺忘任何人。一個進步的國家與社會，會不時的回頭，關心沒有跟上的人，也會適時的拉他們一把。「你我同行，才能有所成就；你我同行」，才能確保進步！」

九典聯合建築師事務所主持建築師郭英釗則分享，打造全臺第一座循環住宅「台糖沙崙智慧綠能循環聚落」的經驗，解析如何從循環經濟的角度推動建築的永續創新模式，他建議臺灣產業可與國際品牌和供應鏈進行對話，促進資源循環的生產和消費。

減碳認同度高 宣傳或鼓勵帶動生活轉型

IEK Topics年度專刊《樂淨零：綠色生活 你我同行》，探討消費者真實需求與行為，以利減排作法快速普及。工研院資深副總暨協理蘇孟宗指出，今年工研院首次應用行為經濟學的概念，針對18〜64歲國人淨零永續的生活行為進行調查。結果發現國人「淨零永續行為」的形成比率普遍偏低，尤其是18〜24歲的年輕人，但在未來兩年內願意落實淨零永續行為的可能性是高的，但在落實上則可能遭遇了不同的困境，必須透過商業機制的設計與協助，來排除可能的障礙。

透過本次研究，工研院歸納出需求端減碳的三大結論：一是政府協助與創造需求，從法規及民眾接受度著手，建構市場環境，加速永續商品的滲透率；二是企業配合政策，推出引導民眾行為的永續商品，促成行為改變；三是掌握容易執行性（Easy）、具備吸引力（Attractive）、社交性（Social）與即時性（Timely）的EAST原則，讓商品和技術更符合民眾需求，才能正本清源、抑制碳排不斷增長，早日達成2050淨零排放的目標。