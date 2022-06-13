打造淨零時代競爭力／捕獲、封存、再利用 CCUS是邁向淨零最後一哩路

【撰文／陳怡如】

英國首相強森（Boris Johnson）在去年G20羅馬峰會上說，如果各國無法做出更具挑戰的國家減碳承諾，人類文明可能就跟羅馬帝國一樣瞬間崩解。減碳，不僅是產業，更是全人類的生存之道。

工研院副總暨材料與化工研究所所長李宗銘指出，臺灣1年碳排量超過2億6,000萬噸，其中發電就超過一半，這些排放到空氣中大量的二氧化碳捕獲、封存、再利用，對減碳目標將是一大助益，也就是目前業界熱烈談論的「二氧化碳捕獲、封存與再利用技術」（CO2 Capture, Utilization and Storage；CCUS），「這是減碳的最後一哩路！」

事實上，CCUS不是最近才出現的概念，早在70年代就有概念驗證和相關技術推展，而臺灣從2000年的能源國家型科技計畫開始，從學界到工研院也紛紛投入CCUS的研究開發。到了2015年，全球減碳意識升溫，工研院將研究規模擴大，同時結合國內的石化、鋼鐵、台電等業者共同投入。

李宗銘表示，目前從煙道中排出的二氧化碳，濃度只有15%，只能當作廢氣，但如果透過捕獲技術，將二氧化碳濃度提升至99%以上，就能用來再製成甲烷、甲醇、乙烯、丙烯等石化原料，加工後可製成各種日常用品，「未來是得碳者得天下！二氧化碳會變成大家爭著要的東西，帶動新的碳經濟，」李宗銘說。

石油巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）就預估，2040年全球CCUS的潛在市場高達2兆美元，年增率35%；三菱重工則預估，2050年碳捕獲設備市場達2.4兆歐元，商機潛力無窮。

掌握減碳技術 就能掌握商機

工研院材化所組長温俊祥指出，目前碳捕獲有2種方式，一是透過物理方法，使用孔洞材料吸附二氧化碳，就像冰箱有異味，會放活性碳除味一樣。二是透過化學方法，二氧化碳是酸性氣體，加上鹼性液體就能運用簡單的酸鹼作用捕捉二氧化碳。

除了氣候危機造成減碳意識提高，未來碳排代價也愈來愈高，今年2月，歐盟碳價來到高峰，每噸高達90歐元，目前1噸碳的捕獲成本大約是60歐元，「碳定價已高過捕獲成本，有助於CCUS加速落實，」温俊祥說。

根據IEA指出，全球碳捕獲量需求，從2020年4,000萬噸，到2030年16.7億噸，至2050年將高達76億噸，成長驚人。而在臺灣，以二氧化碳為原料生產的化學品，年產值達新臺幣220億元，每年共消耗約27萬噸二氧化碳，未來CCUS前景可期。

工研院材化所副組長許希彥也指出，氫化是最容易發生也是最快反應的方式，目前將二氧化碳透過氫化反應再製成甲烷、甲醇和一氧化碳這3個原料的技術相對成熟，未來實現工業化進展最為快速，適合石化上游廠商承接。

若應用在中下游廠商，則能將二氧化碳轉換成PU產品，特別是環保無毒的非異氰酸酯聚氨酯（NIPU）產品開發，可應用在環保型的合成皮革、家具家飾面材、防水塗料、防滑塗料上，目前工研院在這兩面向皆有投入研發。

由於電廠是臺灣目前最大的碳源排放，工研院材化所組長汪進忠指出，臺灣目前發電量2,700億度電，2050年將成長至5,000億度，預估屆時將有超過1億度電與CCUS相關。他也透露，工研院先前也與台電公司合作，在臺中火力發電廠減碳技術園區，設置二氧化碳捕獲示範系統，協助臺灣產業建立自主的技術發展能力，突破減碳技術障礙。

鋼化聯產 中鋼讓碳化身有價商品

對於產業界所面對的「三碳壓力」，中鋼很有感。中鋼總經理王錫欽表示，所謂的「三碳」就是「碳中和、碳定價、碳關稅」，碳足跡盤查也是業者所面臨的重大挑戰之一。舉例來說，中鋼有客戶要求供應的鋼品，所使用的再生材料（廢鋼）比例從去年的8%提高到今年的20%，明後年要求的比例將更高。

為因應2050淨零碳排，中鋼過去這一年不僅聘請國外顧問諮詢，也跟國外鋼廠交流，花了約1年完成短期減碳，中長期則以「先低碳再零碳」的兩階段碳中和路徑擘畫，提出添加直接還原鐵（HBI）取代鐵礦、高爐噴氫取代噴煤等八大路徑。中鋼也特別聚焦在「鋼化聯產」的技術布局，將中鋼副產燃氣的一氧化碳跟二氧化碳捕獲純化，再提供予化工廠製成高價化學品，讓碳發揮所長，創造更高應用價值。

「減碳是Evolution（漸進式的改善），而淨零碳排是Revolution（躍進式的創新），」王錫欽指出，要做到淨零碳排，仍需面對技術、資源和資本等三大挑戰。以技術面來看，這八大路徑都是未來才能發展成熟的前瞻技術，挑戰難度之高，故應選擇多元路徑，備好需求技術及布局需求資源，依成本有效及生產高級鋼等考量來選擇最適路徑。

此外，目前全世界碳捕獲的量只有4,000萬噸，據國際能源署預估，2050年全球碳捕獲的需求高達76億噸，在資金上未來要做大規模的設備改造，也需要極大的投資，例如日本鋼廠就預估設備改造需要5兆日圓之多。

王錫欽說明，中鋼現已經展開相關布局。技術方面，成立氫能冶煉研究中心，進行前瞻技術開發；資源方面，也研究綠氫資源的可能來源。另外，王錫欽表示，現在的競爭是生態體系的競爭，中鋼位於國內鋼鐵產業最上游，只有中鋼做好還不夠，會採行「以大帶小」的方式，與鋼鐵公會合作協助國內鋼鐵業先建立碳盤查系統，因為只有清楚了解自己的製程排碳狀況，才能找到改善點。

台電試驗CCS 目標百萬噸規模

「電與排碳息息相關，台電無法迴避成為排碳大戶，」台電綜合研究所所長鍾年勉直言，將近一半的碳都是台電煙囪排出來的，如何降低排碳係數，成為台電經營的重中之重。過去台電一直配合政府的能源轉型政策，從低碳到淨零再到零碳的方向持續推動。

在減碳路徑上，若要達到淨零，在電源端就要用零碳燃料，如氫能、氨能和CCUS，預期至2050年，台電的含碳燃料只剩下20%～30%，「減碳量這麼大，一定要透過CCUS，但也不能單靠Utilization（再利用），還要靠Storage（儲存），台電要預先準備。」

早在10年前，台電就在彰濱做過調查，發現彰濱外海有非常大的儲存潛力。近年則在臺中火力發電廠內設置減碳園區，打造國營事業首座碳捕捉廠，規劃小規模碳捕集設施、微型碳捕集測試區，已證實能捕獲一定的能源量，而且可以做到90%的純度，現階段目標是要把每年捕捉的二氧化碳放大到2,000噸，「這會是台電的里程碑！」

這些試驗都是為了在2025年到2035年間，能達到100萬噸的規模。鍾年勉指出，這個目標不只要克服技術難題，現階段最需要立即投入的是法規推動，目前臺灣已提出碳封存的相關法規和沙盒計畫，完備法規指日可待。

中油規劃兩大路徑 加速落實CCUS

面對急迫的減碳需求，中油內部成立氣候變遷因應工作小組，由董事長擔任召集人，總經理擔任副召集人，下設低碳發展中心和製程節能中心，分工8小組落實推動。在減碳技術方面，中油煉製研究所副所長王逸萍表示，曾文生次長所提的「風光熱海氫儲匯」7字訣，也就是風力發電、太陽光電、地熱、海洋能、氫能、儲能、碳匯，除了海洋能之外，中油皆已投入。

在減碳策略上，中油內部也有6字箴言：「優油、減碳、節能」，其中CCUS便是重點工作之一。她透露，公司內部各煉化廠訂有每年提升能源效率1.7%的減碳目標，未來5年將投入50億投資34項計畫，減碳37萬公噸。

在CCU的規劃上，中油從兩個面向著手，第一是研發技術的建立，包括碳捕獲與利用、觸媒開發、能耗控制、製程設計，都將進一步研究調整。今年中油將在大林煉油廠建置實驗級碳捕獲與再利用設備，透過小型試驗工廠，進行二氧化碳捕獲及再轉化成甲醇的技術驗證。第二是商業製程的引進，中油已訂立期程，規劃於2030年建置100萬噸的CO2捕獲設備，目前積極與國外廠家聯繫，進行可行性評估。

CCUS的出現，不僅讓人類「欲除之而後快」的二氧化碳可循環再利用，更帶動全新的產業鏈與經濟模式，在2050年新的碳經濟時代，考驗著臺灣能否搶得先機，再創新的綠色商機。