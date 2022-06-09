打造淨零時代競爭力／全方位推動2050淨零碳排　科技助攻臺灣迎向零碳未來

【撰文／鄒明珆】

溫室氣體造成氣候變遷，為阻止極端氣候帶來的系統性災難，「淨零碳排」成為當前全球關注議題，也是臺灣邁向永續發展的必經之路。現已有超過136個國家宣示或規畫2050年達成淨零碳排，知名國際大廠也訂出供應鏈達成淨零的時限，淨零碳排不只是環境議題，更是經濟、社會全面性的挑戰。

「臺灣2050淨零排放路徑」於3月底公布，金管會的「上市櫃公司永續發展路徑圖」也要求，自2023年起，資本額超過100億元以上的上市櫃公司及45家鋼鐵水泥業者，必須在年報上揭露碳盤查結果，並要求全體上市櫃公司於2027年報完成溫室氣體盤查資訊揭露，企業淨零轉型列車已經開動。

為協助產業淨零轉型，掌握下世代競爭力商機，工研院舉辦ITRI NET ZERO DAY「打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，邀請經濟部部長王美花、國家發展委員會主委龔明鑫、歐洲經貿辦事處資深專家暨經貿組組長雍青龍、循環台灣基金會董事長黃育徵及超過30位企業領袖與專家共同參與。從「碳管理平台」、「服務團」、「人才」、「技術」四大面向提出減碳策略，探討投入綠能發展與減碳轉型的機會與挑戰，透過經驗分享與交流，助攻產業從低碳邁向無碳，厚植產業淨零減碳實力。

現場展出的40多項減碳技術，涵蓋能源供給、需求使用、低碳製造、環境永續四大層面，包括：可應用在半導體產業的「餘氫發電與純化」、減少伺服器逾4成耗電量的「沉浸式冷卻技術」、提升海運6倍調度效率的「智慧排程」、讓碳循環的「二氧化碳捕獲再利用」等創新科技。王美花在參觀特展時，高度肯定工研院提供淨零解方，幫助產業淨零轉型，期許工研院持續以創新科技帶動產業及國家永續發展，打造零碳綠色家園。

從技術到服務 厚植臺灣產業減碳實力

「世界經濟論壇（The World Economic Forum；WEF）最近發布的《2022年全球風險報告》指出，『氣候行動失敗』已成為全球首要風險，」工研院董事長李世光表示，淨零碳排是全球共識，歐盟的碳邊境稅最快2023年試行，而臺灣出口占GDP超過5成，「出口與製造的碳排放絕對是重點。」

工研院運用跨領域的創新研究和科技研發，從碳管理平台、服務團、人才、技術等四大面向，提供企業一站購足的關鍵解方。「永續碳管理平台」是全臺產業碳足跡資料最豐富的資料庫，橫跨超過20種產業，累積超過1萬筆資料，可協助企業盤查碳排量，跨出執行淨零的第一步；「淨零碳排服務團」從企業教育、碳排健檢、淨零輔導到新技術導入及新商模建立，以全方位一站式客製化方式，協助企業提升減碳競爭力；同時建置「臺灣淨零創新產業地圖」，提供最新的淨零情資，並將成立「淨零永續學校」，擬定淨零學習地圖，培養綠領人才。

全方位技術布局 落實淨零轉型目標

工研院院長劉文雄表示，科技研發在我國的「2050淨零排放路徑」中扮演重要關鍵，創新的減碳科技，可以讓產業兼顧經濟成長與環境永續。工研院作為推動淨零碳排的平台，以技術、科學的思維，從「能源供給」、「需求使用」、「低碳製造」、「環境永續」等四大面向，以創新科技與服務提出淨零碳排解方，並建立優質綠能組成專利池，提供國內廠商「淨零碳排」專利Total Solution及多元化服務，如同減碳的豪華艦隊般回應產業淨零減碳所需的技術與服務。工研院協助產業以減碳科技加速產業淨零轉型步伐，讓淨零減碳行動勢在必行。

劉文雄指出，依照國際能源署（IEA）建議，從現在起到2030年，淨零碳排側重於現有技術的快速布建，像是再生能源、運具電氣化、碳捕捉利用與儲存（CCUS）擴充，提升能源效率、建築節能、製造業節能與農業資材回收等，在這次展覽中都可以看到。

「2030年至2050年要達到淨零碳排需要創新技術，如氫能、儲能、CCUS大規模布建及低碳材料等，」劉文雄指出，目前工研院與半導體、石化產業合作，將製程餘氫回收發電；同時布局高安全釩液流電池的前瞻技術，以綠能結合儲能，讓太陽下山後還有綠能可用；碳捕捉、利用與封存（CCUS）技術，則致力二氧化碳的再利用，如再製為高價工業原料，盼透過全方位布局，助產業在2050邁向淨零碳排的目標。