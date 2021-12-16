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2021全球百大科技研發獎／電商物流的競爭利器 AI動態倉儲決策管理平台

聯合新聞網 / 工業技術與資訊
「AI動態倉儲決策管理平台」從下單到出貨，最快只要10分鐘，不但大幅減少成本，疫情期間還能兼顧零接觸、高出貨率。（Yahoo!奇摩提供）
「AI動態倉儲決策管理平台」從下單到出貨，最快只要10分鐘，不但大幅減少成本，疫情期間還能兼顧零接觸、高出貨率。（Yahoo!奇摩提供）

【撰文／唐祖湘】

今年5月臺灣疫情嚴峻之際，物流塞車讓消費者、物流業都叫苦連天，隨著疫情趨緩，網購需求從疫情前延續到疫情後，物流業成為新常態（New Normal）的最大受惠者之一。振興五倍券、百貨週年慶、雙11購物節，物流業可說是一路從年頭旺到年尾，人力緊俏之際，一套優異的物流自動化系統，將能大幅提升運送與存儲量能，讓這股購物振興經濟的熱潮，順暢不塞車。

AI+大數據運算　提升儲揀貨效率

工研院研發物流資訊化超過20年，10年前切入智慧化與自動化領域，得到經濟部技術處科專計畫支持，將AI人工智慧與物流結合，協助業者轉型升級，工研院服務系統科技中心總監陳慧娟表示，電商訂單特色為少量多樣，需在有限空間儲放千百萬件大小、重量不一的商品，且要兼顧倉庫成本，以及少子化造成人力短缺等種種挑戰，勞力密集的物流業急需解方。

平時，千百張訂單還可以雇用臨時人力趕工，一旦遇上購物旺季，海量訂單同時湧入，物流倉庫瞬間亂套，僅憑人力操作，效率差且出錯率高。國外業者尚能透過無人搬運車（AGV）在倉庫裡面移動揀貨，但AGV需有廣大腹地移動，並不適合地狹人稠的臺灣。

深知電商痛點，工研院研發「AI動態倉儲決策管理平台」（AI-Based Warehousing and Transportation Decision Management Platform；AiWT-DMP），從商品入倉開始，系統即啟動丈量感測功能，自動辨識尺寸重量，洗髮精、乳液類商品就不會翻倒在高速運轉的輸送帶上，並依照大小安排適合儲放空間，省去人工丈量、安排儲位的誤差。

過去物流十分依賴人工，一張訂單裡頭有牙膏，就去拿1條，10張單要拿10次，浪費時間人力。但透過AI演算及大數據分析，系統自動判斷商品熱銷程度或相關性，找出最佳儲放位置，陳慧娟舉例，「像牙膏與牙刷等常見商品組合，就會放在相近地點，」大幅縮減倉儲移動距離與揀貨等待時間。

消費者下單後，系統會分析訂單中商品類型與數量，自動規劃最佳揀貨路徑，進出貨準確度達90%，透過穿梭車與垂直升降機跨樓層輸送，將物流箱帶往揀貨區，電子輔助揀貨系統（CAPS）再以光束與數字，導引揀貨人員挑出訂單商品放入揀貨籃。

揀貨籃順著輸送帶運抵包裝區，即刻進行封箱、貼標籤、影像紀錄，自動配送系統會根據配送商、時段、尺寸、區域進行分流，將貨品送至消費者手中，完成最後一哩的服務。

東南亞首座「新世代智慧倉儲示範體系」採立體式貨架設計，最高可達14層。（Yahoo!奇摩提供）
東南亞首座「新世代智慧倉儲示範體系」採立體式貨架設計，最高可達14層。（Yahoo!奇摩提供）

三大智慧特色　助電商掌握熱銷契機

「AI動態倉儲決策管理平台」具有三大特色，首先是出貨快，僅包裝到出貨階段用人工，解決電商倉儲品項多、出貨急迫、人力時間不足的問題，最高可以節省53%工時、71%距離，加快60%出貨時間，訂單高峰期更可提升10倍貨量。

二是密度高，倉庫採立體式設計，把貨架往上蓋，最高可達14層；搭配穿梭式自動倉儲（Shuttle Rack）與上萬個物流箱，儲位達3～4萬個，儲量規模與密度高居全臺物流業之冠。

三是決策準，系統會分析季節、天氣、節慶、區域等因素，預測消費習性，可先行調度熱賣商品入庫，提前掌握商機；並依訂單關聯性建立模型，最佳化揀理貨批次與順序，讓同張訂單零時差匯集出貨，精準完成作業。

深耕倉儲領域30年的新竹物流，對導入AI倉儲系統效率十分滿意。新竹物流總經理李正義表示，倉儲運作流程從進貨到出貨，人力需求大幅減少，疫情期間更派上用場；此外，網購常因促銷或其他外在因素，突然變得熱賣，系統也能自動判斷商品熱銷程度或相關性，快速反應至適當儲位，下班後的深夜時刻，照樣可依出貨頻率優化儲放位置，隔天一早，最佳儲位已就定位，訂單一來即可揀貨，「若是在以前，只怕我們貨還沒搬完，熱銷期就過了！」

目前，工研院已攜手Yahoo!奇摩電商平台、新竹物流、漢錸科技，跨業合作建置東南亞首座「新世代智慧倉儲示範體系」。陳慧娟透露，也有臺商擬將此平台引進位於東南亞的倉庫，而團隊也規畫進一步與機械手臂結合，運用於出貨配送作業，優化技術效率與品質，協助臺灣物流產業邁向智慧新時代。

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