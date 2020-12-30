聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球百大科技研發獎／霧裡瑕疵更清晰 暫態表面改質之品質檢測技術

聯合新聞網 / 工業技術與資訊
工研院的「暫態表面改質之品質檢測技術」，利用冷卻水珠霧化工件表面，提高檢測效率，檢測完水珠自然揮發，既環保又有效率。
工研院的「暫態表面改質之品質檢測技術」，利用冷卻水珠霧化工件表面，提高檢測效率，檢測完水珠自然揮發，既環保又有效率。

【撰文／劉映蘭】

位於臺南的一間進口車燈製造廠裡燈火通明，10幾年檢測經驗的老技師正拿起一組車燈燈罩殼，準備檢測產品上是否有刮痕、油汙、撞傷、擦傷等瑕疵。老技師在檢測燈罩需透過強光燈照明並多次翻轉燈罩，觀察表面經過光線照射下瑕疵的反射情形。

透明物體的檢測難度在於，不同材質或表面弧度等因素而散射或穿透，進而影響瑕疵的判斷。然而，長期處於強光的環境，除了對檢測人員的眼睛造成不可逆的損害，得到青光眼、白內障的風險也增加許多。

而高反光的金屬物體，譬如水五金，需要進行表面的外型檢測，傳統利用3D感測器去做外型輪廓掃描檢測時，由於表面反光使得掃描結果不清楚或雜訊過多而掃描失敗，因此需要噴灑一層消光粉，消光粉噴灑的均勻性除了影響輪廓掃描結果，噴灑在檢測物品上的消光粉也難以去除，檢測速度慢，粉末價格昂貴，「因此現行的檢測只能用抽檢的方式，無法有效驗出精確的產品良率，消光粉也成為環境汙染源，」工研院機械與機電系統研究所經理蔡雅惠說。

為有效改善現行檢測法的硬傷，工研院團隊希望可以找出讓師傅不必受強光所苦，又能準確有效地完成檢測的創新解方。

一碗拉麵　啟發人工霧化靈感

所謂萬事起頭難，剛開始團隊也是一籌莫展，直到某天聚餐，戴眼鏡的同仁正準備要吃熱騰騰的拉麵時，眼鏡瞬間起霧，白茫茫的一片什麼都看不到，「正是這個起霧的眼鏡給了我們靈感！」蔡雅惠說，這個不經意的發現，讓他們想到可以運用人工霧化的方式，改變高反光或透明工件表面特性，使品檢特徵變得更容易被察覺，於是團隊開始用「冷凝法」進行試驗。

研發人員首先打造一個冷卻室，再降低室內的溫度，利用內外溫差，使工件離開冷卻室後表面凝結出水珠，再透過觀測表面光的折射情形，折射不同處即是瑕疵點所在位置。

「作法聽起來簡單，實際操作起來卻大有難度，」蔡雅惠解釋，冷凝法的關鍵在於溫度的控制，研發過程中，有時會因冷卻溫度太低，使物體表面或噴嘴結霜；有時溫度不夠低，物體霧面會太快散去，也無法進行檢測。因此團隊必須多次反覆調整冷卻時間與溫度，找出最佳參數與起霧時間，「每換一次不同的檢測材料，又得重新試驗，有幾次我們研究人員的手都被凍傷，」他十分心疼。

此外，因內外溫差大，容易在表面產生水珠凝結，一旦實驗時間太久，整個冷卻室外都是水，也不利導入實際應用。最終團隊改以泡棉包覆冷卻室，不僅迅速冷卻，還可防止冷卻室外水珠凝結，這才有效穩定檢測環境。

從塑膠車燈罩，到家用衛浴的水龍頭水五金，以及抬頭顯示器的玻璃成像，光是這3類的暫態表面改質檢測技術，每一項材質研發人員都做了上千次的研究與試驗，才找出最適合的冷凝參數。如今這項檢測技術，不只適用於車燈，對於其他亮面、高反光面、透明的材質也能輕鬆檢測，在拓展玻璃、水五金等市場也有極大助益。

這項技術不僅能讓工件表面霧化時間降為10秒，將視覺感測範圍從反射率20%～80%延伸為10%～99%反射率，擴大工件檢測範圍。
這項技術不僅能讓工件表面霧化時間降為10秒，將視覺感測範圍從反射率20%～80%延伸為10%～99%反射率，擴大工件檢測範圍。

瑕疵無所遁形　成為MIT最強後盾

臺灣汽車零組件是極具外銷競爭力的產業，其中8成產值為外銷，包括車燈、保險桿、葉子板、後視鏡等；而臺灣的水五金產業也是以出口為主，供應全球一半以上的水龍頭，每年產值約新臺幣600億元。兩項外銷尖兵，背後都有高水準的檢測瑕疵技術，為出口品做最嚴格的把關。

這項技術不僅能讓工件表面霧化時間降為10秒，使用過後的水珠可自然揮發更環保，將視覺感測範圍從反射率20%～80%延伸為10%～99%反射率，擴大工件檢測範圍，幫助自動檢測系統更有效檢出瑕疵，使隱藏的瑕疵無所遁形，抽檢改為全面檢驗，失誤率調降到10%以下。

目前已有汽車零組件廠慕名洽談，將應用於抬頭顯示器的玻璃檢測，未來也可應用於透明或高反光的零組件、半導體石英、鏡面、透明玻璃等多項檢測過程，隱藏瑕疵從此無所遁形。這項兼具環保與檢測效率的創新應用，不僅獲得2020年全球百大科技研發獎的入圍肯定，也成為MIT品質保證的最強後盾。

相關新聞

全球百大科技研發獎／霧裡瑕疵更清晰 暫態表面改質之品質檢測技術

想過晶瑩剔透的透明車燈殼，怎麼檢查上頭細細的刮痕瑕疵嗎？用人力檢查太沒效率，用自動光學檢查又一堆反光，辨識誤判率高。工研院的「暫態表面改質之品質檢測技術」，利用冷卻水珠霧化工件表面，提高檢測效率，檢測完水珠自然揮發，既環保又有效率，因而入圍2020年「全球百大科技研發獎」。'

全球百大科技研發獎／滿足電動車終極夢想 具飛輪之微型電動車快充系統

充電速度與安全性是電動車能否普及的關鍵，由工研院開發的「具飛輪之微型電動車快充系統」，具備快速充放電、高使用壽命與高安全性等特色，今年並入圍2020年「全球百大科技研發獎」，顯示此技術在未來智慧移動領域的無窮潛力。

全球百大科技研發獎／全球首創6天長出仿生皮膚 全皮膚組織列印技術

裸妝、紅唇、娃娃肌，美麗彩妝的背後，是大量動物實驗的結果。2013年，歐盟率先禁用動物進行化粧品測試，臺灣也在2016年跟進。根據統計，用於化妝品測試與替代受損皮膚的3D列印皮膚，至2025年市場規模上看10億美元，今年入圍「全球百大科技研發獎」的工研院「全皮膚組織列印技術」，市場潛力可期。

全球百大科技研發獎／煙道氣CO2捕獲 與應用創新製程技術

極端氣候造成的生命財產損失，讓人類不得不正視溫室效應議題，減少碳排、提升能源使用效率成為當務之急。工研院研發的「煙道氣CO2捕獲與應用創新製程技術」，解決二氧化碳捕獲成本過高的缺點，並將廢氣轉換成為有價值的綠金，創新前瞻的技術，獲2020年「全球百大科技研發獎」入圍肯定。

全球百大科技研發獎／快時尚兼顧環境永續 微生物染料技術

循環經濟是未來的趨勢，隨著環保意識興起，時尚產業也加入減廢、減排行列，致力降低生產時所造成的環境汙染。為回應產業需求，工研院團隊成功研發出品質穩定、無毒且生產效率高的「微生物染料MatabColor」技術，並獲得2020年「全球百大科技研發獎」入圍肯定。

全球百大科技研發獎／弱光也能發電 染料敏化電池

有別於傳統太陽能電池需要強光發電，工研院「染料敏化電池」只需3根蠟燭的亮度，即可產生電力，被視為綠能的明日之星，不僅突破傳統染敏電池轉換效率低的困境，又解決量產的製程難題，成果領先全球，亮眼表現勇奪2020年全球百大科技研發獎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。