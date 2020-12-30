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全球百大科技研發獎／雲端世代高效存取 全快閃儲存陣列管理技術

聯合新聞網 / 工業技術與資訊
工研院研發的「全快閃儲存陣列管理技術」，每秒達到100萬次輸出入（IOPS），效能獨步全球，亮眼成果入圍2020年全球百大科技研發獎。
工研院研發的「全快閃儲存陣列管理技術」，每秒達到100萬次輸出入（IOPS），效能獨步全球，亮眼成果入圍2020年全球百大科技研發獎。

【撰文／陳怡如】

相較傳統硬碟，由快閃記憶體組成的固態硬碟（SSD），有著體積小、存取效率高、低噪音等優勢，因而成為明日之星。根據市調機構IDC預估，全球固態硬碟的市場規模，將從2019年的230億美元，至2023年達到447億美元。

現行企業對存取資料有高效能需求時，大多採用「全快閃儲存陣列」（All-Flash Array）的方式，也就是一種集合多個固態硬碟的資料儲存裝置。但這種方式效能雖好，卻少了資料保護的機制，一旦硬碟損壞，資料幾乎難以復原。

為了解決這個兩難問題，工研院從7、8年前便投入開發「全快閃儲存陣列管理技術」（Software Orchestrated Flash Array；SOFA），「透過我們的軟體，既可以做到完整的資料保護，又不會損失SSD該有的效能，」工研院資訊與通訊研究所組長江滄明表示。

循序取代隨機　成功解決效能硬傷

為了不斷突破存取效能，團隊在一次實驗中發現，固態硬碟若以「循序寫入」的方式操作，效能會比「隨機寫入」的存取速度來得快。工研院資通所技術經理朱怡虹進一步解釋，這和固態硬碟本身的硬體設計有關，當資料寫入後，若要再重寫時，就必須先做抹除的動作，如果是連續寫入，硬碟就可以做連續的優化；但若是隨機寫入，就無法達成連續優化。

於是團隊透過SOFA模擬一個虛擬硬碟，當資料寫入這個虛擬硬碟時，仍維持隨機寫入，使用者端不用改變，再透過「虛擬實體位址轉換技術」，將資料從隨機轉為連續寫入，「也就是用SOFA當作中介，一邊虛擬、一邊實體，一邊隨機、一邊循序，藉此提升整體效能，」朱怡虹說。

SOFA不僅能提升寫入速度，同時也減少寫入時對硬碟的耗損，延長固態硬碟使用壽命。由於固態硬碟有寫入次數的限制，一旦超過一定次數，就只能讀不能寫，透過SOFA循序寫入的設計，資料量可以平均分配到所有固態硬碟上，解決隨機寫入時，有些SSD使用次數很低、有些則因使用過高，導致寫入次數到達極限，無法再寫入的問題，成功延長固態硬碟的使用壽命達2倍。

透過SOFA循序寫入的設計，資料量可以平均分配到所有固態硬碟上，成功延長固態硬碟的使用壽命達2倍。
透過SOFA循序寫入的設計，資料量可以平均分配到所有固態硬碟上，成功延長固態硬碟的使用壽命達2倍。

獨家配置技術　用最小資源創造最高效能

看似理想的架構設計，卻在雲端存取時踢到鐵板。團隊發現，SOFA只能提升本地端的存取效能，對於透過網路存取資料的使用者，效能卻不能如預期般提升。深究原因，發現原來系統效能與電腦整體的運作效率息息相關，包含網路卡、網路裝置介面、主機匯流排配接器等，在運作時都會瓜分掉中央處理器（CPU）的資源，如何妥善管理CPU，達到最佳資源分配，讓整體運作效能最大化，成了團隊亟需克服的挑戰。

團隊回到電腦運作的基本面，開發獨家的動態資源配置系統，將系統要用到的CPU資源做最佳運算配置，同時綁定在相關的處理程式上。團隊持續調校效能，「對於每一個程式、每一行程式碼，使用的資料結構跟方法，都要斤斤計較，才有辦法達到想要的效能，」朱怡虹說。

最終，這項動態資源配置技術，也成了SOFA與市面上其他解決方案拉出差異的關鍵，「或許他們也可以達到相同的效能，但我們可以用最小的資源，達到最高的效能，」朱怡虹自豪的說。

透過動態資源配置技術的加值，SOFA突破現有固態硬碟陣列的效能瓶頸，能在總隨機寫入時，效能僅有每秒20萬次輸出入的固態硬碟上，提供使用者每秒100萬次以上輸出入的效能，也較現有磁碟陣列RAID5技術的效能提升10倍。

SOFA的高效管理技術，讓工研院得以以軟帶硬，協助臺灣資訊業者轉型升級，聚焦發展超高速快閃儲存系統產品。目前已成功技轉國內廠商宜鼎國際，並衍生新創公司捷鼎國際，打造臺灣第一家自有軟體開發的快閃儲存解決方案業者。未來，SOFA也能成為下世代發展AI人工智慧、企業雲端儲存、線上交易處理、線上遊戲等領域的最佳解決方案，搶先掌握未來的雲端儲存商機。

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