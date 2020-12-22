「預見2030科技大未來」調查

【撰文／編輯部】

為了解大眾對未來世界的看法，本刊自7/16至7/26間，舉辦「預見2030科技大未來」問卷調查，收到超過300個寶貴意見，受訪者普遍表達對高齡照護、氣候變遷與疾病的關注。高齡少子化趨勢，敲響「老了誰來照顧我」的警鐘；而近期氣溫屢創新高，也提醒著我們，溫室效應已接近無法逆轉的臨界點；突然襲來的傳染病、影響人類壽命的疾病，都是當前人類生活，尚無完美解決方案的重大議題。

科技的進展，讓看似無解的議題開始漸露曙光。從這次的調查中，我們可以看出受訪者對科技的期待，也看到在環境議題上，展現出超越以往的重視。然而，與解決疾病、氣候變遷等重大議題相比，多數人認為自駕車、機器人與6G網路的時代可能會更快來臨，至於溫室效應是否能在10年內減緩，只有少數人表示樂觀。以下就是我們的調查結果：