2030技術策略與藍圖／循環經濟 兼顧經濟成長的零廢棄時代

【撰文／趙心寧】

減少資源消耗，減少廢棄物是循環經濟的目標，一次性使用塑膠，是海洋廢棄物大宗，也是塑膠微粒的來源。全球每年約產生3億噸塑膠垃圾，僅12%被回收；臺灣塑膠回收率雖約30%，但目前使用的再利用技術仍以分選、清洗、粉碎、造粒，再加工成新產品的物理回收為主。物理回收技術有其極限，多半只能製成黑色產品，也因塑膠劣化只能降階使用，遇上不容易有效分類的混合廢棄塑膠容器，更是沒轍。

工研院材料與化工研究所副所長賴秋助指出，塑膠再生的技術近來已有大幅進展，未來10年，人類將逐步掌握廢棄物的處理技術，將之轉化為另一項高值商品的原料；而再生塑膠、生質塑膠也將隨著技術突破，成為兼具實用與環保的主流塑料。

新興處理與材料科技 將綠還諸大地

在廢棄塑膠處理技術上，化學回收再生法是最新趨勢。工研院已著手布局，透過化學解聚製程去除塑料的雜質與顏色、轉化為單體或寡聚物材料，再重新聚合製成新的塑膠材料；此外工研院也開發出混合廢塑／植纖再生技術平台，以人工智慧方式提高廢塑料分類精準度，塑料可以精細分選，可以有效安排其循環路徑，大幅擴展再生塑料的純度與應用範圍。

至於容易沾染食物油漬的食品膜、袋以及農業用的農地膜等土壤可分解的材質，則多半須建置工業堆肥處理場，作為分解處理之用。因應臺灣地狹人稠，工研院開發出可調控生物分解材料，可調控分解速度，在不混入其他物性的前提下，在常溫中利用微生物將塑膠分解為二氧化碳與水。

廢棄塑膠能妥善處理，新的塑膠製品更要從材料開始，就達到零廢棄目標，其中海洋可分解塑膠將是極具潛力的技術。賴秋助說明，由於海水溫度較低、分解環境差異性大，海洋可分解塑膠的難度更高。現在工研院已與業者展開合作，鎖定可在海洋中完全分解的聚羥基烷酸酯（PHAs），希望能研發出價格合理、可大量普及的材料，從海到陸地，徹底減低塑膠對環境的傷害。

工研院的「廢液晶面板再利用處理系統」，可將回收的液晶碎片分離出玻璃、液晶、銦等物質，液晶還能再次進入面板製程使用，完美解決廢棄汙染。

從製程到產品都達到零廢產出

臺灣是電子業大國，現有的電子廢棄物處理技術雖已齊備，但仍可能在過程中產生廢水或汙泥。因此協助電子業減廢，將廢棄物循環再利用，是未來臺灣努力的目標。

例如：工研院與國內塑化大廠攜手，建置每日3,000噸處理量的「倒極電透析技術」，減少藥洗廢液；半導體產業用於製程蝕刻、清洗的氫氟酸廢液，則以「流體化床結晶技術」取代過去加藥化學混凝技術，產生可再次利用、作為鋼廠助熔劑的高純度螢石；用於晶圓乾燥清洗設備產生的低濃度異丙醇廢液，也協助業者在廠房內規劃建置「超重力旋轉填充床」，提升異丙醇廢液濃度，便於廠內回收再用。

賴秋助表示，工研院將持續協助企業採用不會造成二次汙染的廢棄物處理技術，同時也訂下目標，不僅在製程中做到低廢循環，連終端產品也要採用可再利用的材料。

未來每個電子產品報廢後，先將電路板中的金屬材料分離回收，再透過高分子降解技術將電路板上的樹酯與無機物分離，玻纖與無機粉體再加工後，可作為纖維複材；而可循環熱固型樹酯，則能在使用後，透過熱解鏈使樹酯分開，讓樹酯重新回到電路板前端製程作為材料，有效降低熱固性複材未來循環再製的能源消耗。工研院現正協助廠商投入開發以回收材質製成的手機殼、筆電機殼，並與荷蘭社會企業公平手機（FairPhone）合作，期待能在臺灣建立循環物料產業鏈。

人造食物也是環境永續一環

循環經濟的影響力可不僅止於製造業，還可能改變我們的飲食習慣。歐盟綠色新政「從農場到餐桌計劃」（Farm to Fork）、日本科學技術振興機構（JST）都將解構植物分子的生物合成機制，列為年度戰略目標，未來不需豢養禽畜，就能取得動物性蛋白質。

生物合成科技製成的新型食物，不僅可確保食品安全，更能減緩畜牧業產生的巨量碳排放、漁業濫捕造成的海洋生態浩劫。在「2030技術策略與藍圖」中，工研院將投入人造海鮮的研發，透過尖端感測科技與大數據分析，將動物性蛋白質導入建構蝦肉組織口感的關鍵參數，著手研發人造蝦肉，完備海洋生態與食品安全的重要拼圖。